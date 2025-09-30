NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
Martes, 30 de septiembre de 2025
Estados Unidos y Venezuela

'Doralzuela' se desdibuja: Políticas de Trump obligan a migrantes venezolanos a dejar inmuebles de Florida

septiembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Migrantes venezolanos en Doral, Florida - Foto: EFE
Migrantes venezolanos en Doral, Florida - Foto: EFE
El Venezuelan American Caucus denuncia que los venezolanos están siendo detenidos bajo cualquier pretexto, incluso durante controles de tráfico.

Un artículo del medio The Wall Street Journal reseña que la comunidad con más migrantes venezolanos en Estados Unidos, el Doral, está sufriendo un cambio debido a las políticas de la administración Trump.

Son tantos los venezolanos en el lugar que se le conoce como 'Doralzuela', aunque viven también otras personas de distintos orígenes, en su mayoría de América Latina.

Este éxodo habría comenzado a afectar el mercado inmobiliario en el sur de Florida.

La mayoría contaba con permisos temporales para vivir y trabajar en ese país, como parte de los programas impulsados por la administración de Joe Biden.

Pero Trump va en otra dirección.

The Wall Street Journal también recuerda que el presidente Donald Trump planea ser anfitrión de la cumbre del G-20 el próximo año.

De acuerdo con el medio estadounidense, la tasa de desocupación de apartamentos en los municipios que rodean Doral es del 4,3 %; pero en Doral, esta tasa ha aumentado al 6,5 % desde el 5,6 % a finales del año pasado. En ciertos edificios de Doral, la tasa de desocupación es mucho mayor, superando en algunos casos el 10 %.

En esa zona aproximadamente el 40 % de los residentes de Doral, unos 80.000, son venezolanos o tienen ascendencia, muchos de ellos con décadas en esta ciudad, ciudadanía e hijos en Estados Unidos, mientras que otros llegaron hace poco a hacer vida impulsados por las políticas migratorias de Trump.

Los agentes de arrendamiento de los edificios afirman que las desocupaciones se deben a la huida de venezolanos. Los alquileres en Doral han caído a su nivel más bajo en tres años.

La reciente extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos hasta 2026 no ha impedido que más de 300 beneficiarios sean detenidos por autoridades migratorias en Estados Unidos.

Esta situación ha generado preocupación entre organizaciones de defensa de migrantes, que advierten sobre posibles deportaciones y un número mayor de casos no registrados.

El Venezuelan American Caucus, junto al Centro de Políticas y Estudios de Inmigración de la Universidad de California, ha documentado estos arrestos, que ocurren principalmente en Florida y Texas.

Temas relacionados:

Estados Unidos y Venezuela

Migrantes venezolanos

Florida

Miami

Migración

Éxodo de venezolanos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Lo que ha hecho Petro es trapear con la dignidad de Colombia y con la dignidad del cargo”: reacciones al retiro de la visa de EE. UU. al presidente colombiano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Aceptará Hamás el acuerdo propuesto por Trump para poner fin a la guerra en Gaza?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Posturas del presidente Petro aumentan la tensión y la incertidumbre en la relación entre Colombia y EE. UU.”: María Claudia Lacouture

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Economía

Ver más
Elon Musk - AFP
Elon Musk

La propuesta de incentivo de Tesla para Elon Musk con la que alcanzaría un nivel de riqueza sin precedentes y lo convertiría en el primer billonario del mundo

Protestas en EE. UU. - AFP
Manifestaciones

¿Cómo funciona el negocio de las protestas pagadas?

Donald Trump y Javier Milei (AFP)
Argentina

Estados Unidos asegura que "está listo para hacer todo lo necesario" para apoyar a Argentina; Milei negocia millonario préstamo

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil - Foto: AFP
Jair Bolsonaro

Expresidente brasilero Jair Bolsonaro ha sido hospitalizado, según uno de sus hijos

JEP - Foto EFE
JEP

Familiares de víctimas de las FARC apelan primera sentencia de la JEP

Gustavo Petro, presidente de Colobia, y Enrique Márquez, excandidato presidencial venezolano - Fotos: EFE
Presos políticos en Venezuela

Petro pidió la liberación de Enrique Márquez y los colombianos detenidos por el régimen venezolano: "Un pueblo dividido es fácil de invadir"

Cráneo antiguo - Foto de referencia Canva
Investigación

Hallan cráneo de un millón de años que podría reescribir la historia de la evolución humana

Edmundo González y María Corina Machado | Foto: AFP
Asamblea General de la ONU

María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo ante la ONU para restablecer la democracia en Venezuela

Los récords de James con la selección en las Eliminatorias - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

James Rodríguez ante Bolivia se convirtió en el máximo goleador en la historia de Colombia por Eliminatorias y alcanzó otro récord

Israel-Premier Tech - AFP
Deportes

Gobierno de España propone sancionar a nivel deportivo a Israel como se ha hecho con Rusia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda