'Doralzuela' se desdibuja: Políticas de Trump obligan a migrantes venezolanos a dejar inmuebles de Florida

Un artículo del medio The Wall Street Journal reseña que la comunidad con más migrantes venezolanos en Estados Unidos, el Doral, está sufriendo un cambio debido a las políticas de la administración Trump.

Son tantos los venezolanos en el lugar que se le conoce como 'Doralzuela', aunque viven también otras personas de distintos orígenes, en su mayoría de América Latina.

Este éxodo habría comenzado a afectar el mercado inmobiliario en el sur de Florida.

La mayoría contaba con permisos temporales para vivir y trabajar en ese país, como parte de los programas impulsados por la administración de Joe Biden.

Pero Trump va en otra dirección.

The Wall Street Journal también recuerda que el presidente Donald Trump planea ser anfitrión de la cumbre del G-20 el próximo año.

De acuerdo con el medio estadounidense, la tasa de desocupación de apartamentos en los municipios que rodean Doral es del 4,3 %; pero en Doral, esta tasa ha aumentado al 6,5 % desde el 5,6 % a finales del año pasado. En ciertos edificios de Doral, la tasa de desocupación es mucho mayor, superando en algunos casos el 10 %.

En esa zona aproximadamente el 40 % de los residentes de Doral, unos 80.000, son venezolanos o tienen ascendencia, muchos de ellos con décadas en esta ciudad, ciudadanía e hijos en Estados Unidos, mientras que otros llegaron hace poco a hacer vida impulsados por las políticas migratorias de Trump.

Los agentes de arrendamiento de los edificios afirman que las desocupaciones se deben a la huida de venezolanos. Los alquileres en Doral han caído a su nivel más bajo en tres años.

La reciente extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos hasta 2026 no ha impedido que más de 300 beneficiarios sean detenidos por autoridades migratorias en Estados Unidos.

Esta situación ha generado preocupación entre organizaciones de defensa de migrantes, que advierten sobre posibles deportaciones y un número mayor de casos no registrados.

El Venezuelan American Caucus, junto al Centro de Políticas y Estudios de Inmigración de la Universidad de California, ha documentado estos arrestos, que ocurren principalmente en Florida y Texas.