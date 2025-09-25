NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Precio del dólar en Venezuela

El dólar oficial remontó a 171,84 bolívares y el euro superó los 200 Bs.

septiembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Dólares / FOTO: EFE
Dólares / FOTO: EFE
El dólar ha demostrado un crecimiento de 1 % semanal.

El precio del dólar en Venezuela mantiene un alza acelerada y rompe la barrera de los 170 bolívares y el euro supera los Bs. 200, pese a que el régimen de Nicolás Maduro atribuía el aumento a las proyecciones de monitores paralelos.

o

Según el Banco Central de Venezuela, este jueves el precio del dólar está fijado en 171,84 bolívares, mientras que el euro aumentó a Bs. 201,73.

El dólar ha demostrado un crecimiento de 1 % semanal, una tendencia que de seguir podría llevarlo a cerrar el año en 250 bolívares, siendo una de las subidas más altas de los últimos años.

o

Durante el mes de junio el chavismo desencadenó una cruzada contra personas vinculadas al manejo de monitores cambiarios, ciudadanos que vendieran dólares a tasa paralela y comerciantes que no cumplieron con las ventas en tasa oficial, generando al menos 50 arrestos con los que el régimen prometió estabilizar la economía.

Maduro, en el pico de la crisis hace unos años, sostenía que Venezuela era víctima de "una guerra económica", en la que enmarcó las sanciones estadounidenses.

En su discurso catalogó al dólar paralelo como "el dólar de guerra", "un viejo enemigo de la economía venezolana", dijo en un acto transmitido en cadena de radio y televisión.

"Tenemos que hacer todo lo que haya que hacer para superar la perturbación que ha creado los dos anuncios de guerra económica del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela", lanzó el mandatario en marzo de 2025, sin embargo, aunque ya en el país solo se publican tasas oficiales, la divisa estadounidense se mantiene en alza.

Temas relacionados:

Precio del dólar en Venezuela

Dolarización en Venezuela

Dólar oficial

Banco Central de Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tiene los días o las semanas contados; me hablan de entre cuatro y seis semanas para la operación final": Pacho Santos, exvicepresidente de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es un régimen que aprieta a su población": canciller de Costa Rica denuncia violaciones de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití ante la ONU

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el impacto de las polémicas declaraciones de Trump en las que relaciona un reconocido medicamento con el autismo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Estoy siendo un instrumento para un propósito muy grande”: Tiktoker ecuatoriana que por casualidad grabó a un colombiano que es buscado por su familia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Andrea Álvarez Marín, diputada del partido Liberación Nacional quien presidió la comisión del levantamiento de inmunidad judicial al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves
Costa Rica

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Nicolás Maduro - EFE
La Noche

"Maduro tiene los días o las semanas contados; me hablan de entre cuatro y seis semanas para la operación final": Pacho Santos, exvicepresidente de Colombia

Nicolás Maduro - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"El hecho es que Maduro es un fugitivo de la ley y cabecilla de organizaciones del narcotráfico": portavoz habla sobre dura advertencia del presidente Trump en la ONU

Nicolás Maduro - Juan Barreto, AFP
Venezuela

"Venezuela ya está aislada de la comunidad internacional": exembajador de Uruguay ante la OEA

Denuncian al Cartel de los Soles y el Tren de Aragua | Foto AFP
Asamblea General de la ONU

“Estos grupos amenazan nuestra seguridad nacional”: EE. UU. y países latinoamericanos denuncian al Tren de Aragua y el Cartel de los Soles en la ONU

Más de Economía

Ver más
Elon Musk - AFP
Elon Musk

La propuesta de incentivo de Tesla para Elon Musk con la que alcanzaría un nivel de riqueza sin precedentes y lo convertiría en el primer billonario del mundo

Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX (AFP)
Elon Musk

Nuevo nombre apareció en el puesto número uno del Índice de Multimillonarios de Bloomberg y superó a Elon Musk

TikTok - AFP
TikTok

Estas son las empresas de EE. UU. que serían las propietarias de TikTok si se llega a un acuerdo en la reunión entre Trump y Xi

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Cirugía - Foto de referencia: Canva
Niños venezolanos

Autoridades sanitarias de Chile investigan extrañas muertes de niños venezolanos que recibieron anestesia general por cirugías sin complicaciones

Congresista Carlos Giménez - Foto: EFE / Captura de video ataque estadounidense
Cartel de Los Soles

"El primero de muchos": el congresista Carlos Giménez advierte más ataques de EE. UU. contra el Cartel de los Soles tras hundimiento de barco con droga en el Caribe

Jugadores de la Selección de Venezuela: Salomon Rondon, Yeferson Soteldo y Miguel Navarro | Foto: AFP
La Vinotinto

Periodista venezolana asegura que varios jugadores de La Vinotinto habrían salido de fiesta tras perder contra Colombia

Jaime Felipe Lozada, excongresista colombiano - Foto de EFE
Colombia

"Nos lacera, nos duele y nos revictimiza profundamente": víctima de secuestro de las Farc tras fallo de la JEP

Ejercicios militares de Bielorrusia y Rusia. (EFE)
Bielorrusia

Rusia y Bielorrusia hacen ejercicios militares que alarman a la OTAN tras incursión de drones en Polonia

Búsqueda de los mineros que quedaron atrapados | Foto: AFP
Mineros

Hallan muertos a los siete mineros que quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

El Ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno (AFP)
Narcotráfico

España considera que el narcotráfico no debe ser combatido con métodos militares

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda