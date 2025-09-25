El dólar oficial remontó a 171,84 bolívares y el euro superó los 200 Bs.

El precio del dólar en Venezuela mantiene un alza acelerada y rompe la barrera de los 170 bolívares y el euro supera los Bs. 200, pese a que el régimen de Nicolás Maduro atribuía el aumento a las proyecciones de monitores paralelos.

Según el Banco Central de Venezuela, este jueves el precio del dólar está fijado en 171,84 bolívares, mientras que el euro aumentó a Bs. 201,73.

El dólar ha demostrado un crecimiento de 1 % semanal, una tendencia que de seguir podría llevarlo a cerrar el año en 250 bolívares, siendo una de las subidas más altas de los últimos años.

Durante el mes de junio el chavismo desencadenó una cruzada contra personas vinculadas al manejo de monitores cambiarios, ciudadanos que vendieran dólares a tasa paralela y comerciantes que no cumplieron con las ventas en tasa oficial, generando al menos 50 arrestos con los que el régimen prometió estabilizar la economía.

Maduro, en el pico de la crisis hace unos años, sostenía que Venezuela era víctima de "una guerra económica", en la que enmarcó las sanciones estadounidenses.

En su discurso catalogó al dólar paralelo como "el dólar de guerra", "un viejo enemigo de la economía venezolana", dijo en un acto transmitido en cadena de radio y televisión.

"Tenemos que hacer todo lo que haya que hacer para superar la perturbación que ha creado los dos anuncios de guerra económica del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela", lanzó el mandatario en marzo de 2025, sin embargo, aunque ya en el país solo se publican tasas oficiales, la divisa estadounidense se mantiene en alza.