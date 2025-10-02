NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Jueves, 02 de octubre de 2025
Elon Musk

Fortuna de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, sigue en aumento y se recuperó tras un bache por su paso por el gobierno Trump

octubre 2, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Elon Musk, dueño de la red social X - Foto: AFP
Elon Musk, dueño de la red social X - Foto: AFP
El propietario de Tesla y SpaceX se vio favorecido gracias al aumento de las acciones de su compañía de autos eléctricos.

El patrimonio del multimillonario Elon Musk, el hombre más rico del mundo, alcanzó brevemente los 500.000 millones de dólares, informó la revista Forbes.

La fortuna del propietario de Tesla y SpaceX, de 54 años, creció gracias al aumento de las acciones de su compañía de autos eléctricos, recuperándose de los problemas que le había causado su paso por la política en el gobierno de Donald Trump.

o

Según una publicación de Forbes el miércoles, su patrimonio tocó 500.100 millones de dólares antes de caer a 499.100 millones.

Ubicado detrás de Trump, el cofundador de Oracle, Larry Ellison, tiene una fortuna estimada en 350.700 millones de dólares.

 

Temas relacionados:

Elon Musk

Economía

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dirigentes políticos de oposición denuncian amenazas y atentados en diferentes regiones de Colombia: "falta apoyo y respaldo del Gobierno"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo ha sido la respuesta de Colombia a la migración venezolana?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Crisis alimentaria en Venezuela: 70% de los hogares enfrentan dificultades para acceder a alimentos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo interpretar la escalada de declaraciones de Trump y Maduro en medio del despliegue en el Caribe?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Senadores demócratas piden ante la Corte Suprema mantener el TPS para venezolanos en Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan cerca está el fin del paro nacional en Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Economía

Ver más
Donald Trump y Javier Milei (AFP)
Argentina

Estados Unidos asegura que "está listo para hacer todo lo necesario" para apoyar a Argentina; Milei negocia millonario préstamo

Dólar y peso argentino (Canva)
Argentina

Gobierno de Milei anuncia intervención en el mercado cambiario para contener subida del dólar

Javier Milei, presidente de Argentina, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Argentina

Financiamiento y compra de bonos: Estados Unidos confirmó el paquete de ayuda económica para Argentina a pocas semanas de las elecciones legislativas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
B King y Regio Clown artistas colombianos hallados sin vida en México - Fotos: Instagram
Asesinato

Hallan el vehículo en el que habrían sido transportados B-King y DJ Regio Clown horas antes de su muerte

Karim Khan, abogado británico, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional - Foto: EFE
Corte Penal Internacional

CPI aceptó formalmente la separación del fiscal Karim Khan de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Juan Guillermo Cuadrado sueña con jugar el Mundial 2026 - Foto: AFP
Juan Guillermo Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado confiesa que sueña en ir al Mundial con Colombia y revela la razón por la que decidió continuar su carrera en Italia

Nicolás Maduro/ Gobierno Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Todo el peso del Gobierno Trump está enfocado en contrarrestar al Cartel de los Soles": exoficial de inteligencia

Andrés Pastrana/ Donald Trump/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Andrés Pastrana

"La estrategia es precisamente desmantelar a nuestras Fuerzas Armadas": expresidente Pastrana sobre presunto plan de Petro detrás de la descertificación de EE. UU. a Colombia en lucha antidrogas

Presidente Gustavo Petro durante marcha en Nueva York.
Gustavo Petro

Polémicas palabras del presidente Petro en marcha propalestina en Nueva York: llamó a soldados estadounidenses a desobedecer a Trump

Real Madrid | Foto: AFP
Real Madrid

Real Madrid confirma lesión de un jugador titular tras derrota contra el Atlético

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda