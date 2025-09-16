NTN24
Elon Musk

La hija transgénero de Elon Musk sorprendió con su debut en la Semana de la Moda de Nueva York

septiembre 16, 2025
Por: Diana Pérez
Vivian Jenna Wilson, hija de Elon Musk | Foto: EFE
Vivian Jenna Wilson, hija de Elon Musk | Foto: EFE
Su carrera no empezó de la noche a la mañana, ya que la modelo comenzó teniendo apariciones en reconocidas revistas como Teen Vogue y The Cut.

La carrera de modelo Vivian Jenna Wilson, una de los 13 hijos del magnate Elon Musk, se encuentra en auge tras su participación en uno de los eventos de moda más importantes del mundo.

Wilson, quien en 2022 se cambió el nombre legalmente de Xavier Alexander Musk a Vivian Jenna Wilson sorprendió al mundo al desfilar en la New York Fashion Week.

La joven, de 21 años, debutó sobre una de las pasarelas más importantes, cumpliendo así uno de sus mayores sueños en la moda.

Wilson demostró que no es una inexperta en el mundo de las pasarelas, ya que su primera presentación la hizo en el desfile de la casa de joyería Alexis Bittar, con una puesta en escena inspirada en el certamen de ‘Miss Usa’ en 1991 en la Semana de la Moda de Nueva York.

Tras esto desfiló para Prabal Gurung, causando furor al interrumpir de manera enérgica en la pasarela en la que nadie esperaba que ella estuviera.

Pero su carrera no empezó de la noche a la mañana, ya que la modelo comenzó teniendo apariciones en reconocidas revistas como Teen Vogue y The Cut.

En mayo de este año, Vivian fue la protagonista de una campaña de la marca de ropa ‘Wildfang’, una empresa autodenominada ‘queer-friendly’.

“Pasando de usar @wearewildfang a ser modelo para ellos”, escribió Vivian en su cuenta de Instagram junto con una galería de fotos y un video de lo que fue su paso como protagonista de la marca de ropa.

"Vivian representa todo en lo que creemos: valentía, brillantez y una expresión personal audaz", destacó Emma Mcllroy, CEO de Wildfang, en un comunicado.

También se conoció que las ganancias de las prendas irán dirigidas a The Trevor Project, una organización que trabaja para prevenir el suicidio.

En 2022, se conoció que uno de los 13 hijos de Elon, Xavier Alexander Musk, había presentado una solicitud ante la Corte Suprema del condado de Los Ángeles, Estados Unidos, un pedido formal para cambiarse el género, nombre y apellido ya que según ella no quiere ser relacionada con su padre biológico de ninguna forma.

Según explicó la joven, de 18 años, quiere ser reconocida como mujer e insiste en que la llamen como Vivian Jenna Wilson.

La decisión de ser reconocida como Vivian Jenna Wilson se debe a que quiere que su nombre coincida con su género, además, de que para cortar lazos con su padre ha hecho uso del apellido de soltera de su madre, Justine Wilson, quien se divorció en 2008 de Musk.

“Ya no vivo con mi padre biológico y ya no quiero que me asocien con él de ninguna forma”, expresó la hija del dueño de Tesla en los documentos presentados al condado de Los Ángeles según informó TMZ.

