Jueves, 16 de octubre de 2025
Empresas

Multinacional con presencia en Venezuela y Colombia prevé eliminar 16.000 puestos de trabajo en poco tiempo

octubre 16, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Desempleo - Foto de Pexels
El director general aseveró que esto se debe a la adaptación de la compañía al mundo moderno y en busca de una estabilidad que no tienen desde el 2022.

El nuevo director general de Nestlé, Philipp Navratil, anunció la eliminación de 16.000 puestos de trabajo durante los próximos dos años al publicar este jueves sus resultados para los primeros nueve meses de 2025.

"El mundo está cambiando y Nestlé debe adaptarse más rápidamente", lo que implicará "tomar decisiones difíciles, pero necesarias, para reducir la plantilla", afirmó Navratil, quien asumió el mando en septiembre, en un comunicado.

La noticia de estos recortes de empleo - que equivalen a casi el 6% de la plantilla - impulsó el precio de las acciones de la empresa que subían un 8,1% hacia las 11H15 GMT y se transaban a 82,30 francos suizos (103,3 dólares) en la bolsa de Zúrich.

El gigante alimentario suizo, con fuerte presencia en América Latina, reportó un descenso del 1,9% en sus ventas hasta los 65.900 millones de francos suizos (83.000 millones de dólares).

Este programa de reducción de personal incluye, en particular, la supresión de 12.000 puestos administrativos en diversas funciones y partes del mundo. Esto "permitirá ahorrar 1.000 millones de francos anuales de aquí a finales de 2027", el doble de lo previsto hasta ahora, detalló la compañía.

A ello se sumarán 4.000 empleos en el marco de iniciativas ya en marcha destinadas a acelerar la producción y la cadena de suministro, añade el comunicado.

El conglomerado alimentario, con más de 2.000 marcas, entre las que se encuentran el café soluble Nescafé, los caldos Maggi y los chocolates KitKat, vivió un mes de septiembre agitado en su cúpula directiva.

Su anterior director general, el francés Laurent Freixe, fue despedido debido a una "relación amorosa" con una subordinada, y su presidente, el belga Paul Bulcke, anunció su salida de la empresa.

Los analistas financieros esperan que Navratil, que hasta ahora dirigía Nespresso, consiga devolver la estabilidad al grupo.

Nestlé ha visto cómo su crecimiento se estancó desde la ola de inflación de 2022 y ha enfrentado varios escándalos que lastraron la marca.

La disminución de la cifra de ventas total se debió en parte a las fluctuaciones del tipo de cambio. El crecimiento orgánico de las ventas - que excluye fluctuaciones cambiarias o ventas - subió 3,3% en los primeros nueve meses de 2025, impulsado por un aumento de los precios del 2,8%.

"Los resultados están empezando a verse. Ahora debemos hacer más y actuar con mayor rapidez para acelerar el impulso de crecimiento", declaró Navratil.

