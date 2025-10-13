NTN24
Lunes, 13 de octubre de 2025
Detenciones arbitrarias

Profesor de economía, Ricardo Berríos, que advertía sobre la necesidad de cambio del modelo político en Venezuela, es acusado de "terrorismo"

octubre 13, 2025
Por: Maryorin Méndez
Ricardo Berríos
Ricardo Berríos
Maduro ha sido capaz incluso de llevar a la cárcel a quien fuera ministro de Finanzas de Chávez, Rodrigo Cabezas.

"No vemos una vía para solicitar cambio en la política económica del país, por lo que se hace necesario un cambio en el modelo político", era la advertencia del profesor experto en materia económica Ricardo Berríos, quien ahora está detenido y acusado de graves delitos contra la nación como "traición a la Patria y terrorismo".

o

El régimen de Maduro ha apuntado en el último año contra los economistas que dibujan la grave crisis económica y social que vive Venezuela, y ha puesto tras las rejas a respetados expertos y académicos que no ven una salida en el país sin pasar por un cambio de gobierno.

"Se hace necesario un cambio en el modelo político que pasa por cumplir con la herramienta democrática que tenemos los venezolanos que no es otra sino el voto, pero un voto que permita elegir", apuntaba en el pasado Berríos, quien era consultado periódicamente por los periodistas dada su trayectoria en la materia.

En las últimas horas se conoció que el también profesor universitario había sido detenido en Trujillo y acusado de terrorismo, conspiración, asociación para delinquir y traición a la patria.

o

Berrios también fue presidente de Fedecámaras Trujillo.

Cuentan testigos que fue interceptado por funcionarios del Conas el pasado 28 de septiembre y desde entonces fue reportado como desaparecido por amigos y familiares hace ya 14 días.

En las últimas horas fue presentado en una audiencia telemática donde se le imputaron todos los delitos anteriormente descritos y su familia fue informada de su terrible caso.

El economista es docente de la Universidad Valle del Momboy, y hombre de fe y devoto del beato José Gregorio Hernández.

