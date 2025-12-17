Revelan billonaria cifra récord que recaudó Colombia en el último Viernes Negro

Recientemente se conoció la billonaria cifra récord de ganancias reportadas por los comercios colombianos en el reciente Black Friday, o Viernes Negro, un evento global de compras que marca el inicio de la temporada navideña con descuentos masivos y ofertas en tiendas físicas y online.

En Colombia, el último Black Friday tuvo lugar el viernes 28 de noviembre, aunque varias empresas aprovecharon el furor de la jornada para extender sus promociones durante ese mismo fin de semana o incluso la semana completa.

Las ganancias de 2025, expuestas en un informe de Infobip en el que se citaron cifras reveladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), establecieron una nueva marca para el país, que se unió a una tendencia récord de ventas en América Latina.

Según lo informó la DIAN, el Black Friday de noviembre de 2025 en Colombia reportó $72,8 billones en compras (176 millones de facturas), una cifra récord para la economía nacional.

En dichos resultados, cabe resaltar, tanto las compras digitales como el papel de la mensajería entre los comercios y clientes fue fundamental para sumarse a los resultados de toda Latinoamérica.

Infobip, plataforma global de comunicaciones en la nube para la interacción con clientes, reportó que registró un notable aumento en su tráfico de mensajería durante Black Friday.

En Latinoamérica se alcanzaron en total 392,5 millones de interacciones, un incremento del 57,21% respecto al pasado Black Friday.

Tan solo para el sector minorista y de eCommerce, se registraron 35,1 millones de interacciones, un aumento del 74,57%.

El correo electrónico también se mantuvo como un canal fuerte tanto para retailers como para consumidores, con un crecimiento interanual del 241%.

"Los retailers están apostando por canales que ofrecen experiencias más ricas, mayor engagement y mejores resultados", afirmó Silvio Kutić, CEO de Infobip, citado en un comunicado de esa compañía. "Las marcas deben estar preparadas e invertir en inmediatez, relevancia e interacciones personalizadas", agregó.

Canales como WhatsApp (+46%), Email (+61%) y SMS (63%) mostraron un crecimiento sólido en toda Latinoamérica en una serie de resultados que dejan en evidencia que la jornada, de origen norteamericano, ha trascendido para convertirse en un evento global.