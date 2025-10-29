NTN24
Miércoles, 29 de octubre de 2025
Finanzas

Revelan enormes cifras del despliegue del sistema Bre-B en Colombia en medio de polémica por posible impuesto del Gobierno Petro

octubre 29, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Bre-B - Foto X: @BancoRepublica/ Gustavo Petro - Foto EFE
El sistema busca reemplazar a plataformas como Transfiya y agilizar los procesos digitales financieros.

Desde su lanzamiento en Colombia el pasado 6 de octubre, Bre-B, la plataforma impulsada por el Banco de la República que sustituye a Transfiya, ha registrado más de 34,3 millones de transacciones por un valor superior a 4,8 billones de pesos, con un ticket promedio de 141.241 pesos.

Estas cifras, brindadas por el Banco de la República, confirman la velocidad con que los colombianos han adoptado el nuevo sistema en medio de una reciente polémica por el posible impuesto que el Gobierno del preside Gustavo Petro podría impulsar.

o

La controversia se generó tras el anuncio de un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que busca imponer una retención de 1,5% a las compras de productos o servicios realizadas a través de Bre-B. Dicha medida, cabe resaltar, se aplicarían también a las transferencias electrónicas, los códigos QR y otros métodos de pago digitales.

Según líderes del sector financiero, la propuesta —actualmente en fase preliminar y sujeta a un determinado proceso para su probación— podría contradecir los principios de inclusión y eficiencia que orientaron el crecimiento de este modelo.

Y es que, aunque algunos puedan percibirlo como una pérdida, el cierre del ciclo de Transfiya es, según expertos, la consolidación de un proceso que empezó con la innovación de las fintech y hoy se institucionaliza como una infraestructura que se espera sea apta para todos.

o

"Transfiya fue la herramienta que abrió la puerta y generó la confianza para creer en las transferencias inmediatas", explica Paula Rojas, Squad Lead de Infobip en Colombia. "Gracias a ese hito, hoy Colombia cuenta con un ecosistema regulado que va a impulsar mucho más la economía digital", agrega en un comunicado.

Economistas consideran que el verdadero impacto de Bre-B se sentirá en los comercios y en las pequeñas y medianas empresas.

Con pagos en tiempo real y sin intermediarios, los negocios podrían mejorar su flujo de caja, reducir los costos asociados a cierres o conciliaciones bancarias y eliminar fricciones en el proceso de compra, en un momento en que los consumidores exigen rapidez y menos pasos para pagar.

"Entre menos fricción tenga la transacción, más fácil es para un usuario cumplir y terminar el proceso de compra", anota la experta de Infobip. "Con fricciones me refiero a demoras y vueltas dentro del proceso, como las de tener que ir a buscar un corresponsal bancario o tener que abrir una cuenta en Nequi. Ahora con Bre-B, que se eliminan tantos tropiezos, es más probable que un cliente que está pensando en comprar, termine haciéndolo".

La adopción de Bre-B también promete abrir nuevas oportunidades para el ecosistema Fintech, empresas que utilizan la tecnología para ofrecer servicios financieros de manera más eficiente, accesible y a menor costo, y para los comercios que integren pagos instantáneos dentro de sus plataformas digitales.

o

Se espera que la inmediatez, la trazabilidad y la interoperabilidad permitan desarrollar modelos de negocio más ágiles, centrados en el usuario y conectados con la economía digital que favorecerían a largo plazo a Colombia.

Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

