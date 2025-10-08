NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Expropiación

Tras estatiza y quebrar los centrales azucareros, chavismo entrega varias empresas a "privados"

octubre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Central azucarero
Central azucarero
El sector fue de los primeros afectados por la política de expropiación de Hugo Chávez.

Cuatro centrales azucareros situados en los estados Yaracuy, Portuguesa, Zulia y Barinas, pasaron a manos del sector "privado".

o

Esto, por su puesto, bajo el permiso del Ejecutivo nacional que, desde Hugo Chávez, estatizó y entregó a manos de militares los principales centrales azucareros que no lograron un mejor rendimiento, sino que por el contrario, se convirtieron en ruina.

Joel Segura, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en el estado Lara, dio una entrevista a Unión Radio en la que además mencionó los ingenios situados en Barquisimeto y El Tocuyo.

Joel Segura es optimista con este giro del Ejecutivo, y espera que la reactivación de la producción azucarera impulse otras industrias.

o

Los centrales que actualmente están en reparación y mantenimiento para iniciar los ingenios en diciembre y enero. Actualmente necesitan metalmecánica, maquinaria y tecnología.

Las industrias del azúcar no solo han sido víctimas del mal manejo de ellas mismas sino que dependen del suministro de electricidad y agua.

Según Transparencia Venezuela, las empresas propiedad del Estado administran 62% de los centrales existentes en el país, sin embargo, únicamente lograron cubrir, 25,62% de la demanda.

Los trabajadores de los centrales azucareros estatales denuncian falta de mantenimiento a las maquinarías, ausencia de repuestos, despidos injustificados, falta de equipos de seguridad y uniformes, paralización de las plantas por inoperatividad de varias maquinarias, irregularidades administrativas y desfalco.

También tienen una enorme deuda con los cañicultores.

