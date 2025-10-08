Tras estatiza y quebrar los centrales azucareros, chavismo entrega varias empresas a "privados"

Cuatro centrales azucareros situados en los estados Yaracuy, Portuguesa, Zulia y Barinas, pasaron a manos del sector "privado".

Esto, por su puesto, bajo el permiso del Ejecutivo nacional que, desde Hugo Chávez, estatizó y entregó a manos de militares los principales centrales azucareros que no lograron un mejor rendimiento, sino que por el contrario, se convirtieron en ruina.

Joel Segura, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en el estado Lara, dio una entrevista a Unión Radio en la que además mencionó los ingenios situados en Barquisimeto y El Tocuyo.

Joel Segura es optimista con este giro del Ejecutivo, y espera que la reactivación de la producción azucarera impulse otras industrias.

Los centrales que actualmente están en reparación y mantenimiento para iniciar los ingenios en diciembre y enero. Actualmente necesitan metalmecánica, maquinaria y tecnología.

Las industrias del azúcar no solo han sido víctimas del mal manejo de ellas mismas sino que dependen del suministro de electricidad y agua.

Según Transparencia Venezuela, las empresas propiedad del Estado administran 62% de los centrales existentes en el país, sin embargo, únicamente lograron cubrir, 25,62% de la demanda.

Los trabajadores de los centrales azucareros estatales denuncian falta de mantenimiento a las maquinarías, ausencia de repuestos, despidos injustificados, falta de equipos de seguridad y uniformes, paralización de las plantas por inoperatividad de varias maquinarias, irregularidades administrativas y desfalco.

También tienen una enorme deuda con los cañicultores.