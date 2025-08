Trump impone aranceles recíprocos de entre el 10% y el 41% a decenas de países: estas son las naciones afectadas incluidas varias latinoamericanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves un decreto en el que impone aranceles recíprocos de entre el 10% y el 41% a decenas de países.

La orden estableció aranceles a las importaciones que llegaron hasta el 41 % para Siria y también incluyeron un 30% para Sudáfrica. Por otra parte, la Casa Blanca anunció que las importaciones canadienses enfrentarán aranceles del 35 %, en lugar del 25 % actual.

Varios países sudamericanos se encuentran afectados por esta medida incluidos Bolivia, Costa Rica y Ecuador (15%). Colombia, entre tanto, no aparece en el listado.

En un documento en el que Washington especifica los nuevos gravámenes Brasil figura con un 10%, pero será solo hasta el 6 de agosto.

Estados Unidos confirmó que mantiene intactos los previstos en abril para Venezuela (15%) y Nicaragua (18%).

Los aranceles se aplicarán a todos los productos no cubiertos por el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, destacó la Casa Blanca.

El decreto aumenta del 25% al 35% los aranceles a los productos canadienses que entran a Estados Unidos fuera del Tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC).

"Canadá no ha cooperado para frenar el flujo constante de fentanilo y otras drogas ilícitas, y ha tomado represalias contra Estados Unidos", lamentó la Casa Blanca en un documento.

"Los cárteles mexicanos operan cada vez más laboratorios de síntesis de fentanilo y nitazeno en Canadá", añadió sobre dos opioides sintéticos que preocupan a Estados Unidos.

Hasta el momento, Washington había anunciado pactos con el Reino Unido, Vietnam, Japón, Indonesia, Filipinas, Corea del Sur y la Unión Europea. Sin embargo, los detalles de esos acuerdos siguen siendo imprecisos.

Los nuevos recargos comenzarán a cobrarse el 7 de agosto, siete días después de la fecha anunciada inicialmente.

Esta es la lista completa:

Afghanistan: 15%

Algeria: 30%

Angola: 15%

Bangladesh: 20%

Bolivia: 15%

Bosnia and Herzegovina: 30%

Botswana: 15%

Brazil: 10%

Brunei: 25%

Cambodia: 19%

Cameroon: 15%

Chad: 15%

Costa Rica: 15%

Côte d`Ivoire: 15%

Democratic Republic of the Congo: 15%

Ecuador: 15%

Equatorial Guinea: 15%

European Union: Goods with Column 1 Duty Rate[1] > 15% 0%

European Union: Goods with Column 1 Duty Rate < 15% 15% minus Column 1 Duty Rate

Falkland Islands: 10%

Fiji: 15%

Ghana: 15%

Guyana: 15%

Iceland: 15%

India: 25%

Indonesia: 19%

Iraq: 35%

Israel: 15%

Japan: 15%

Jordan: 15%

Kazakhstan: 25%

Laos: 40%

Lesotho: 15%

Libya: 30%

Liechtenstein: 15%

Madagascar: 15%

Malawi: 15%

Malaysia: 19%

Mauritius: 15%

Moldova: 25%

Mozambique: 15%

Myanmar (Burma): 40%

Namibia: 15%

Nauru: 15%

New Zealand: 15%

Nicaragua: 18%

Nigeria: 15%

North Macedonia: 15%

Norway: 15%

Pakistan: 19%

Papua New Guinea: 15%

Philippines: 19%

Serbia: 35%

South Africa: 30%

South Korea: 15%

Sri Lanka: 20%

Switzerland: 39%

Syria: 41%

Taiwan: 20%

Thailand: 19%

Trinidad and Tobago: 15%

Tunisia: 25%

Turkey: 15%

Uganda: 15%

United Kingdom: 10%

Vanuatu: 15%

Venezuela: 15%

Vietnam: 20%

Zambia: 15%

Zimbabwe: 15%