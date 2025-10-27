45 años después de cometer el crimen, asesino de John Lennon reveló la razón por la que mató al exmiembro de los Beatles

Han pasado casi cinco décadas desde que el mundo tuvo que despedir a una de las figuras más legendarias de la música, John Lennon, quien fue asesinado por un fan suyo.

La razón de la muerte de Lennon, asesinado por su fan frente al edificio Dakota el 8 de diciembre de 1980, era un enigma que su homicida no había revelado, hasta ahora.

Mark David Chapman, asesino del miembro de la famosa banda The Beatles, reveló en una reciente declaración el motivo por el que le quitó la vida al músico.

En una entrevista recogida por el diario New York Post, Chapman reveló que la razón por la que asesinó al intérprete de ‘Here Comes the Sun’ fue para ser “alguien”.

El hombre, de 70 años, detalló sobre el asesinato de Lennon que “fue para mí y solo para mí, desafortunadamente, y tuvo todo que ver con su popularidad”.

En su declaración en su decimocuarto intento para obtener su libertad condicional, Chapman afirmó que el crimen “fue completamente egoísta”.

VEA TAMBIÉN Futbolista del FC Barcelona se convierte en el nuevo heredero de la mansión de Shakira y Piqué o

El acusado se disculpó por causar “devastación” a los fans de la icónica banda y del músico, así como a los amigos de la estrella del rock.

Sin embargo, la junta del caso no le creyó su disculpa y decidió negarle, una vez más, su intento por salir de prisión.

Chapman añadió en su declaración que quería asesinar a Lennon para “ser famoso, para ser algo que no era”.

“Y entonces me di cuenta de que aquí hay un objetivo. No tengo que morir y puedo ser alguien. Había caído tan bajo”, puntualizó.

En sus audiencias de libertad pasadas dijo cosas similares cuando fue cuestionado sobre la razón por la que asesinó al artista.

En esas ocasiones afirmó que buscaba fama y que tenía “maldad” en su corazón para cometer el crimen.

Cuando asesinó a John, Chapman tenía 25 años y lo esperaba a las afueras del edificio Dakota en donde se alojaba el artista.

El hombre declaró en una de las tantas audiencias: “Esa mañana del 8, lo supe. No sé cómo, pero supe que ese día lo encontraría y lo mataría”.

Cuando Lennon salió de la limosina en la que viajaba junto a su esposa Yoko Ono, Chapman le disparó cuatro veces en la espalda.

El crimen se dio a tan solo unas horas después de que el intérprete de ‘Hey Jude’, de años, le autografiara un álbum.

Tras ser capturado por las autoridades y llevado a juicio le dieron una pena de entre 20 años de cárcel y cadena perpetua.