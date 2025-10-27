NTN24
Lunes, 27 de octubre de 2025
Lunes, 27 de octubre de 2025
Shakira

Futbolista del FC Barcelona se convierte en el nuevo heredero de la mansión de Shakira y Piqué

octubre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Shakira y Piqué - EFE
Shakira y Piqué - EFE
La lujosa mansión, ubicada en el municipio de Esplugues de Llobregat (Barcelona), fue vendida en más de 3 millones de euros.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal, se convirtió en el nuevo dueño de una lujosa mansión de la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué ubicada en el municipio de Esplugues de Llobregat (Barcelona).

De acuerdo con la prensa española, Yamal planea adaptar la mansión a su estilo y necesidades, un lugar moderno, funcional y con todas las comodidades que requiere un deportista.

El complejo inmobiliario fue adquirido por la cantante y el exfutbolista cuando eran pareja con el fin de convertirlo en un conjunto familiar interconectado, pero la ruptura terminó por disolver dicho sueño hace tres años, dejando el proyecto inconcluso.

o

La vivienda fue vendida de manera independiente por algo más de 3 millones de euros hace unos meses.

La venta de la residencia marcaría un primer paso en la disolución patrimonial y reduce a dos mansiones el número de propiedades de la expareja en España, según ABC.

El medio de comunicación en mención indicó que las otras dos casas principales siguen en venta y conforman un lote conjunto valorado en 10,99 millones de euros.

Las dos viviendas cuentan con una superficie construida de 715 m² y habitable de 630 m², distribuidas entre seis dormitorios, cinco baños piscina interior y exterior, bodega, gimnasio, estudio de grabación, sala de juegos y múltiples terrazas.

Dichas viviendas están equipadas con otros atractivos como sistemas de domótica, calefacción por gas, jardín con riego automático y acceso adaptado para silla de ruedas.

o

De acuerdo con ABC, la casa principal fue diseñada por la arquitecta Mireia Admetller y construida en 2012, la cual cuenta con una extensión de 3.800 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas exteriores y dos subterráneas, donde están la bodega y el garaje.

La vivienda fue pensada como un espacio de convivencia familiar en el que se destacan amplios lugares con mucha sofisticación, pero que a la fecha permanece deshabitado.

Las dos casas permanecen disponibles y no han logrado acaparar la atención de los compradores. Además, agencias inmobiliarias de la zona señalan que el precio es elevado para los estándares de la zona, incluso tratándose de ese tipo de vivienda, según reseña la prensa de España.

Temas relacionados:

Shakira

Gerard Piqué

Casa

España

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Partido Republicano explica las consecuencias a las que se enfrenta el presidente Petro tras ser incluido en la Lista Clinton de Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se necesita la capacidad y el carácter para hacerse cargo de la seguridad”: analista sobre la situación que se vive en Perú

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es la muerte civil de estas personas": expertos analizan implicaciones para el presidente Petro de ser incluido en la lista Clinton

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Puerto Rico-Foto: Comando Sur de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua
Caribe

EE. UU. atacó una lancha presuntamente operada por el Tren de Aragua: "Si eres un narcoterrorista te trataremos como tratamos a Al-Qaeda"

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Más de Entretenimiento

Ver más
Amy Rey en On The Road con Mauro Giraldo
On the Road

De abogada a estrella digital: la historia de Amy Rey, la creadora de contenido que se volvió viral tras contar su ruptura amorosa

Ronaldinho | Foto: EFE
Ronaldinho

Del fútbol al mundo de la música: Ronaldinho anunció el lanzamiento de su álbum “Bruxaria 051”

Muy pronto llegará la docuserie de James Rodríguez a Netflix - Foto: EFE
Netflix

El documental sobre James Rodríguez llegará a Netflix y no será la única producción colombiana que se estren

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: Ejército de EE. UU.
Donald Trump

¿Qué alcance tiene la advertencia de Trump sobre perseguir por tierra al narcotráfico de Venezuela?

Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Foto: EFE
Daniel Noboa

¿Qué implicaciones tiene el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador?

Fe venezolana sometida por el régimen de Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"La fe está bajo amenaza del cabecilla del Cartel de los Soles, Nicolás Maduro”: dirigente político venezolano frente a las arbitrariedades del régimen

Redadas a migrantes en Aurora (Illinois) - Foto: EFE
TPS

Temor e incertidumbre: Pese a fallo judicial continúan los arrestos de venezolanos con TPS en EE.UU

Conferencia de prensa del Mundial 2026 - Foto AFP
Mundial 2026

Así anunció la FIFA el regreso de una selección al Mundial luego de 16 años de ausencia

Amy Rey en On The Road con Mauro Giraldo
On the Road

De abogada a estrella digital: la historia de Amy Rey, la creadora de contenido que se volvió viral tras contar su ruptura amorosa

Nicolás Maduro - EFE
CIA

¿Cómo son las operaciones que la CIA podría adelantar en Venezuela? "Se van a hacer con venezolanos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda