Futbolista del FC Barcelona se convierte en el nuevo heredero de la mansión de Shakira y Piqué

El jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal, se convirtió en el nuevo dueño de una lujosa mansión de la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué ubicada en el municipio de Esplugues de Llobregat (Barcelona).

De acuerdo con la prensa española, Yamal planea adaptar la mansión a su estilo y necesidades, un lugar moderno, funcional y con todas las comodidades que requiere un deportista.

El complejo inmobiliario fue adquirido por la cantante y el exfutbolista cuando eran pareja con el fin de convertirlo en un conjunto familiar interconectado, pero la ruptura terminó por disolver dicho sueño hace tres años, dejando el proyecto inconcluso.

La vivienda fue vendida de manera independiente por algo más de 3 millones de euros hace unos meses.

La venta de la residencia marcaría un primer paso en la disolución patrimonial y reduce a dos mansiones el número de propiedades de la expareja en España, según ABC.

El medio de comunicación en mención indicó que las otras dos casas principales siguen en venta y conforman un lote conjunto valorado en 10,99 millones de euros.

Las dos viviendas cuentan con una superficie construida de 715 m² y habitable de 630 m², distribuidas entre seis dormitorios, cinco baños piscina interior y exterior, bodega, gimnasio, estudio de grabación, sala de juegos y múltiples terrazas.

Dichas viviendas están equipadas con otros atractivos como sistemas de domótica, calefacción por gas, jardín con riego automático y acceso adaptado para silla de ruedas.

De acuerdo con ABC, la casa principal fue diseñada por la arquitecta Mireia Admetller y construida en 2012, la cual cuenta con una extensión de 3.800 metros cuadrados, distribuidos en tres plantas exteriores y dos subterráneas, donde están la bodega y el garaje.

La vivienda fue pensada como un espacio de convivencia familiar en el que se destacan amplios lugares con mucha sofisticación, pero que a la fecha permanece deshabitado.

Las dos casas permanecen disponibles y no han logrado acaparar la atención de los compradores. Además, agencias inmobiliarias de la zona señalan que el precio es elevado para los estándares de la zona, incluso tratándose de ese tipo de vivienda, según reseña la prensa de España.