Viernes, 19 de septiembre de 2025
Actor de 'La ley del corazón' revela complicaciones en su lucha contra el cáncer: "Han sido semanas difíciles"

septiembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Conrado Osorio, actor colombiano
El actor dio una actualización de la compleja situación que ha enfrentado durante su batalla contra el cáncer de colón, diagnosticado a principios de 2024.

El reconocido actor colombiano Conrado Osorio, famoso por su participación en ‘La ley del corazón’, reveló el drama que vive debido a una complicación de salud en medio de su lucha contra el cáncer.

En medio de un video compartido en sus redes sociales, el actor dio una actualización de las complicaciones que ha enfrentado durante su batalla contra el cáncer de colón, diagnosticado a principios de 2024.

“Han pasado meses, semanas que no me reportaba, les cuento que he andado luchando por mi salud, digo luchando porque han sido semanas difíciles, con complicaciones nuevas, digámoslo así", dijo.

“Por ahí la famosa metástasis que se estuvo buscando en la cervical, no salió en la cervical, pero sí salió metástasis en el cuello. Por ahí hay que comenzar un tratamiento con radioterapia para esto”, agregó.

De acuerdo con Osorio, durante este proceso descubrió que ha vivido toda su vida con un solo riñón, el izquierdo y el cual comenzó a colapsar.

“La semana pasada me dio una hipotermia, se me venían hinchando los pies, me quedé en urgencias. Y me quedé hospitalizado porque el riñón estaba colapsado. Para rescatarlo, me practicaron una nefrostomía por la espalda para salvar el riñón, era el recurso más inmediato”, detalló.

Meses atrás, el actor habló de la negativa de su servicio médico para recibir el respectivo tratamiento contra el cáncer.

“Estuvimos haciendo exámenes en la EPS para ver que, si era gastroenteritis, que, si era gastritis, helicobacter y, finalmente, desembocó en que era un cáncer de colon", expresó.

Osorio, recordado por su participación en producciones como ‘La ley del corazón’, ‘Tres Caínes’ y ‘La Madame’, reveló que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para retirar un tumor con 55 ganglios cancerígenos que estaban afectando su salud.

Asimismo, habló de las adversidades y complicaciones que ha enfrentado con dicha enfermedad.

“Tristeza, rabia, miedo y, ¿por qué no?, risa. Quizás la risa también es una emoción. Estuve practicando un ejercicio que quiero compartir con ustedes, aunque no sé si les funcione. Piensen en una frase que no tenga ningún sentido y cámbienla en cada ejercicio”, dijo.

El pronunciamiento del actor no pasó desapercibido por sus seguidores, quienes aprovecharon para darle varias palabras de aliento.

“Verás que Dios no te abandona, sé fuerte y verás que te librará de esa enfermedad”; “Ánimo, amigo mío, Dios lo bendiga”; “Vamos, guerrero”; “Conradito, te mando un fuerte abrazo y muy buenas energías”; “Abrazo fuerte, amigo”; “Vamos, papá. Todo es posible de la mano de Dios”; “Amén, amén. Tú puedes con todo y más si es de la mano de papito Dios”, fueron algunos de los comentarios.

