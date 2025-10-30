Actor Jesse Eisenberg reveló que donará un riñón a un desconocido: “estoy muy emocionado de hacerlo”

El actor estadounidense Jesse Eisenberg se encuentra siendo el centro de la noticia luego de revelar que le donará un riñón a un desconocido.

La revelación, que ha causado un gran debate en redes, la hizo durante una entrevista en el programa ‘Today’.

Eisenberg, conocido por darle vida al magnate Mark Zuckerberg en la película ‘Red Social’, contó que en diciembre realizará una donación altruista de riñón.

Jesse comentó que: “Voy a donar mi riñón en seis semanas. De verdad” y añadió que decidió hacerlo porque “Me picó el bichito de la donación de sangre”.

“Estoy haciendo una donación altruista en diciembre y estoy muy emocionado de hacerlo”, puntualizó el actor de ‘Los Ilusionistas’.

Este tipo de donaciones, también conocidas como donaciones no dirigidas, se hacen cuando una persona desea donar un riñón a alguien que tenga una enfermedad avanzada.

Quien realiza la donación no tiene conocimiento de quién será la persona que reciba su riñón, pero es una manera de hacer que un paciente compatible pueda salir de la lista de espera.

Eiserberg explicó el proceso en la entrevista, para demostrar que no fue algo impulsivo, sino que se encargó de investigar antes.

El actor, de 42 años, detalló en ‘Today’: “supongamos que alguien en Kansas City necesita un riñón y su hijo no es compatible, pero resulta que yo sí lo soy”.

“Esa persona puede recibir mi riñón, y el hijo, a su vez, puede donar el suyo a otra persona que lo necesite. Todo es gracias a los donantes altruistas”, continuó diciendo.

Jesse señaló que esto es algo fuera de riesgos y necesario a su vez, y que la gente se dará cuenta de que es una “obviedad”.

Para la estrella de Hollywood esta no fue una idea al azar, ya que contó que siempre había pensado en donar su riñón.

Sin embargo, cuando lo pensó no tuvo una respuesta; pero la idea regresó a él por una conversación que tuvo con un amigó suyo que es médico.

Tras esa conversación, su amigo le sugirió acercarse al NYU Langone Health en Nueva York y allí le hicieron pruebas y le dieron la fecha para que haga la donación.

El comediante también se refirió a la posibilidad de que en un futuro un miembro de su familia sea quien necesite el riñón.

Ante esto, Eisenberg aseveró que la Fundación Nacional del Riñón tiene un programa de “vales familiares” lo que permite a los donantes que sus seres queridos sean la prioridad en caso de necesitar el órgano.

Jesse dijo: “Puse a mi familia en la lista. Así que también es libre de riesgos para ellos”.

Y aconsejó que si alguien tiene la oportunidad y la voluntad de donar un riñón “es algo que puede cambiar el mundo, una persona a la vez”.

El anunció de su donación se dio a la par con la promoción de la tercera entrega de ‘Los Ilusionistas’, la cual se estrenará el 14 de noviembre.