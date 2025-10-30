NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Jueves, 30 de octubre de 2025
Actor

Actor Jesse Eisenberg reveló que donará un riñón a un desconocido: “estoy muy emocionado de hacerlo”

octubre 30, 2025
Por: Diana Pérez
Actor Jesse Eisenberg | Foto: EFE
Actor Jesse Eisenberg | Foto: EFE
El anunció de su donación se dio a la par con la promoción de la tercera entrega de ‘Los Ilusionistas’, la cual se estrenará el 14 de noviembre.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

El actor estadounidense Jesse Eisenberg se encuentra siendo el centro de la noticia luego de revelar que le donará un riñón a un desconocido.

La revelación, que ha causado un gran debate en redes, la hizo durante una entrevista en el programa ‘Today’.

Eisenberg, conocido por darle vida al magnate Mark Zuckerberg en la película ‘Red Social’, contó que en diciembre realizará una donación altruista de riñón.

Jesse comentó que: “Voy a donar mi riñón en seis semanas. De verdad” y añadió que decidió hacerlo porque “Me picó el bichito de la donación de sangre”.

“Estoy haciendo una donación altruista en diciembre y estoy muy emocionado de hacerlo”, puntualizó el actor de ‘Los Ilusionistas’.

Este tipo de donaciones, también conocidas como donaciones no dirigidas, se hacen cuando una persona desea donar un riñón a alguien que tenga una enfermedad avanzada.

o

Quien realiza la donación no tiene conocimiento de quién será la persona que reciba su riñón, pero es una manera de hacer que un paciente compatible pueda salir de la lista de espera.

Eiserberg explicó el proceso en la entrevista, para demostrar que no fue algo impulsivo, sino que se encargó de investigar antes.

El actor, de 42 años, detalló en ‘Today’: “supongamos que alguien en Kansas City necesita un riñón y su hijo no es compatible, pero resulta que yo sí lo soy”.

“Esa persona puede recibir mi riñón, y el hijo, a su vez, puede donar el suyo a otra persona que lo necesite. Todo es gracias a los donantes altruistas”, continuó diciendo.

Jesse señaló que esto es algo fuera de riesgos y necesario a su vez, y que la gente se dará cuenta de que es una “obviedad”.

Para la estrella de Hollywood esta no fue una idea al azar, ya que contó que siempre había pensado en donar su riñón.

Sin embargo, cuando lo pensó no tuvo una respuesta; pero la idea regresó a él por una conversación que tuvo con un amigó suyo que es médico.

Tras esa conversación, su amigo le sugirió acercarse al NYU Langone Health en Nueva York y allí le hicieron pruebas y le dieron la fecha para que haga la donación.

El comediante también se refirió a la posibilidad de que en un futuro un miembro de su familia sea quien necesite el riñón.

Ante esto, Eisenberg aseveró que la Fundación Nacional del Riñón tiene un programa de “vales familiares” lo que permite a los donantes que sus seres queridos sean la prioridad en caso de necesitar el órgano.

Jesse dijo: “Puse a mi familia en la lista. Así que también es libre de riesgos para ellos”.

Y aconsejó que si alguien tiene la oportunidad y la voluntad de donar un riñón “es algo que puede cambiar el mundo, una persona a la vez”.

El anunció de su donación se dio a la par con la promoción de la tercera entrega de ‘Los Ilusionistas’, la cual se estrenará el 14 de noviembre.

Temas relacionados:

Actor

Donación

Hollywood

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es irresponsable y chantajista": críticas a propuesta de Lula da Silva de "mediar" entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“No nos cansamos de llevar estos casos a la justicia internacional porque se nos ha negado la justicia local”: Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político, sobre informe de torturas del régimen nicaragüense

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cientos de miles de migrantes afectados en EE. UU.: DHS pone fin a la extensión automática de los permisos de trabajo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Sobreviviente a ataque contra semisumergible es exconvicto, reincidió y salió libre: ¿qué revela su caso?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Gerente de Amnistía Internacional Venezuela, Manuel Finol, fue puesto en libertad tras haber sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump, Messi y Maria Corina Machado encabezan el importante America Business Forum en Miami

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Lula da Silva (EFE)
Luiz Inácio Lula Da Silva

"Es irresponsable y chantajista": críticas a propuesta de Lula da Silva de "mediar" entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Juan Sebastián Chamorro | Foto: EFE
Nicaragua

“No nos cansamos de llevar estos casos a la justicia internacional porque se nos ha negado la justicia local”: Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político, sobre informe de torturas del régimen nicaragüense

Donald Trump - AFP
Guerra Fría

"Estamos volviendo a la vieja, reconocida y repasada Guerra Fría": experto sobre anuncio de Trump de reactivar pruebas con armas nucleares

Despliegue militar en el Caribe
Despliegue militar de Estados Unidos

"Si el Cartel de los Soles es una organización terrorista, su liderazgo es un blanco válido": Hugo Acha analiza el creciente despliegue de EE.UU. en el Caribe sur

María Corina Machado, Lionel Messi y Donald Trump (EFE)
Miami

Trump, Messi y Maria Corina Machado encabezan el importante America Business Forum en Miami

Más de Entretenimiento

Ver más
Karol G | Foto: AFP
Karol G

Un ángel más: así fue la presentación de Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show con el que hizo historia

Nuevo comunicado sobre el estado de salud del cantante Zion - Foto: EFE
Cantante

Emiten nuevo comunicado sobre el estado de salud del cantante de reggaetón Zion, tras el accidente de tránsito que sufrió

Karol G/ J Balvin - Fotos EFE/ Bandera de Venezuela - Foto de referencia Canva
Artistas

Venezolano que colaboró con Karol G y J Balvin está cerca de lograr un histórico reconocimiento

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Fortaleza militar | Foto Ministerio de Turismo y Antigüedades, Egipto
Mundo

La fortaleza militar de 3.500 siglos que había estado oculta en medio del desierto revela detalles sobre la defensa militar de la época

Karol G | Foto: AFP
Karol G

Un ángel más: así fue la presentación de Karol G en el Victoria’s Secret Fashion Show con el que hizo historia

Vinicius y Xabi Alonso | Foto: AFP
Vinicius

¿Vinícius Jr. se va del Real Madrid? Revelan las explosivas palabras que intercambió el brasileño con Xabi Alonso tras ser sustituido en el triunfo ante el Barcelona

UIAF se pronunció frente al relacionamiento de Petro en la Lista Clinton - Foto: EFE
OFAC

La UIAF se pronuncia tras la inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton y aclara si ha recibido solicitudes para investigarlo

Estados Unidos confirma ataque a una segunda narcolancha en el Pacífico Oriental - Foto: EFE
Narcotráfico

Secretario de Guerra de EE. UU. confirma segundo ataque contra una embarcación en el Pacífico Oriental

El papa León XIV hará su primer viaje internacional - Foto: EFE
Papa León XIV

El papa León XIV hará su primera visita internacional desde que asumió como el máximo jerarca de la Iglesia católica

Neyser Villareal - Foto EFE
Selección Colombia

Golpe de autoridad: Colombia vence a España y logra histórica clasificación a la semifinal del Mundial Sub-20 luego de 22 años

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda