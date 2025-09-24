NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Bad Bunny

“Me arrepiento toda la vida”: Bad Bunny revela el error que nunca volvería a cometer

septiembre 24, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Bad Bunny | Foto AFP
El artista puertorriqueño confesó todo en una charla intima con el también cantante Residente.

Bad Bunny, uno de los artistas latinos más exitosos del momento, continúa rompiendo récords en ventas de conciertos, álbumes y reproducciones en las plataformas digitales.

Sin embargo, detrás de su meteórico ascenso, el puertorriqueño también guarda arrepentimientos personales. En una conversación íntima con su colega René Pérez, mejor conocido como "Residente", el cantante confesó cuál ha sido la decisión estética que más lamenta en su vida.

En un artículo publicado por la revista "People", se reveló que durante la charla Bad Bunny envió un mensaje directo a quienes estén considerando un cambio similar: “Yo les digo a todas las personas que no se hagan los dientes, es el peor error que puede cometer el ser humano”, afirmó.

El artista explicó que en su caso había optado por un tratamiento estético para corregir la apariencia de su dentadura, pero hoy desearía no haberlo hecho.

Por más feos y más jodidos que los tengas, no te los hagas, me arrepiento toda mi vida de eso”, subrayó el intérprete de "Un Verano Sin Ti". Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, incluso recordó que en aquel momento tenía un diente de color negro, lo que lo llevó a tomar una decisión apresurada.

Más allá de este episodio, la imagen de Bad Bunny se ha convertido en un símbolo de irreverencia y autenticidad. Su estilo, marcado por la moda urbana, colores vibrantes y guiños a sus raíces latinas, ha influido en tendencias globales.

Desde sus videos musicales hasta sus presentaciones en vivo, el cantante suele lucir elementos icónicos de Puerto Rico, como la bandera o el tradicional sombrero “pava”, reafirmando su orgullo boricua, esto según la revista de moda Vogue.

