NTN24
Domingo, 28 de septiembre de 2025
Domingo, 28 de septiembre de 2025
Concierto

Alcaldía de Bogotá explica las razones por las que fue cancelado el concierto de Kendrick Lamar

septiembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Kendrick Lamar - Foto EFE
Kendrick Lamar - Foto EFE
La noticia fue anunciada por los organizadores de la gira Grand National Tour y por Páramo Presenta, empresa responsable de la logística en Colombia.

La Alcaldía de Bogotá se pronunció en las últimas horas sobre la cancelación del concierto de Kendrick Lamar de este sábado en el centro de eventos Vive Claro de Bogotá.

La noticia fue anunciada por los organizadores de la gira Grand National Tour y por Páramo Presenta, empresa responsable de la logística en Colombia.

“Lamentamos informar que, debido a dificultades logísticas del promotor y del recinto, la presentación del ‘Grand National Tour’ programada para esta noche ha sido pospuesta. El artista estaba listo para presentarse”, informó Páramo.

“En caso de reembolso, este se llevará a cabo de manera automática a través de la tiquetera oficial Ticketmaster, utilizando el método de pago original. En caso de compra a través de terceros, se deben contactar directamente con ellos. Entendemos la frustración que esta situación ha generado. Live Nation, Ocesa y Páramo Presenta ofrecemos disculpas a los fans y al artista por los inconvenientes ocasionados”, agregaron.

o

Al respecto, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) explicó las razones que llevaron a la cancelación del concierto.

Según la entidad, el evento no contaba con la información ni con la documentación técnica suficiente y oportuna.

Pues cada evento debe cumplir con las condiciones técnicas y funcionales requeridas, las cuales son evaluadas de manera independiente.

“Cada espectáculo público debe ser evaluado y aprobado de manera autónoma e independiente, con base en la información específica que presente su organizador. La normativa sobre aglomeraciones de público exige la entrega de análisis rigurosos de riesgo, junto con medidas de mitigación y soportes técnicos que garanticen la implementación de condiciones integrales de seguridad”, indica un comunicado emitido por el IDIGER.

Temas relacionados:

Concierto

Bogotá

Colombia

Cancelación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La primera línea de investigación habla de un presunto ajuste de cuentas por parte del crimen organizado”: Abel Martínez sobre la muerte de los artistas colombianos B King y Regio Clown

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cancillería de Colombia acusa a Estados Unidos de “violar el derecho internacional” al retirar visado a Gustavo Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bolivia aprueba ley que prohíbe el matrimonio con menores de 18 años sin excepciones

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Análisis del último discurso de Gustavo Petro ante la ONU como presidente de Colombia ¿qué sensaciones dejó?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro | Foto: EFE
Colombia

"No me importa; además de ser colombiano soy ciudadano europeo": presidente Petro tras retiro de visa por Estados Unidos

Álvaro Leyva denunció a Gustavo Petro ante la fiscalía de EE.UU. - Fotos: EFE
Denuncia

Por presunta “conspiración”, el excanciller Álvaro Leyva denunció ante EE. UU. al presidente Gustavo Petro y a un periodista español

Foto: Canva - EFE
Nicolás Maduro

"Quiten todas las cuentas que les dé la gana, imbéciles imperialistas": Maduro arremete contra YouTube por el cierre de su canal

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump ordena el despliegue de todas las fuerzas militares en Portland para contener las protestas violentas

Buque USS Jason Dunham - Foto de referencia de AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Qué buscan los demócratas con la resolución en el Congreso de EE. UU. sobre el despliegue militar en el Caribe?

Más de Entretenimiento

Ver más
Receta albóndigas de soya - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Paso a paso para preparar unas deliciosas albóndigas de soya, receta 100% de origen vegetal

B King - Captura de Instagram @bkingoficial
Asesinato

Esta fue la última aparición en redes sociales de B-King, el cantante colombiano hallado muerto en México

Shakira, cantante - Foto EFE
Shakira

Shakira estremeció al público e hizo llorar a más de uno con interpretación que hizo de ‘Sombras nada más’ para rendir homenaje a Javier Solís en México

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Extenista sueco, Björn Borg | Foto: EFE
Tenis

Leyenda del tenis ganador de más de 10 Grand Slam reveló que fue diagnosticado con un cáncer que lo hace luchar "cada día como si fuera una final de Wimbledon"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Donald Trump reaviva la guerra comercial y anuncia nuevos aranceles, entre ellos uno del 100% a los medicamentos

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

“La meta es sentar a Maduro a negociar unas garantías para que deje el poder”: Alejandro Hernández sobre la búsqueda de un acuerdo entre EE.UU. y Venezuela

Francisco Santos, exembajador de Colombia en Estados Unidos - Foto: EFE
Lucha contra las drogas

"Lo que están haciendo en EE. UU. con respecto a Venezuela es un mensaje para Petro", Francisco Santos sobre posible descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico

Receta albóndigas de soya - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Paso a paso para preparar unas deliciosas albóndigas de soya, receta 100% de origen vegetal

Pete Hegseth, secretario de Defensa de EE. UU. (AFP)
Pete Hegseth

Secretario de Guerra de EE.UU. advierte que "Maduro tiene decisiones que tomar"

Lamine Yamal, futbolista español / Luis De La Fuente, DT español - Fotos: X / EFE
España

"Tenemos la costumbre de destacar lo más frívolo": DT de España defiende a Yamal ante la prensa por celebración a la que detractores califican de "soberbia"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda