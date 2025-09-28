Alcaldía de Bogotá explica las razones por las que fue cancelado el concierto de Kendrick Lamar

La Alcaldía de Bogotá se pronunció en las últimas horas sobre la cancelación del concierto de Kendrick Lamar de este sábado en el centro de eventos Vive Claro de Bogotá.

La noticia fue anunciada por los organizadores de la gira Grand National Tour y por Páramo Presenta, empresa responsable de la logística en Colombia.

“Lamentamos informar que, debido a dificultades logísticas del promotor y del recinto, la presentación del ‘Grand National Tour’ programada para esta noche ha sido pospuesta. El artista estaba listo para presentarse”, informó Páramo.

“En caso de reembolso, este se llevará a cabo de manera automática a través de la tiquetera oficial Ticketmaster, utilizando el método de pago original. En caso de compra a través de terceros, se deben contactar directamente con ellos. Entendemos la frustración que esta situación ha generado. Live Nation, Ocesa y Páramo Presenta ofrecemos disculpas a los fans y al artista por los inconvenientes ocasionados”, agregaron.

Al respecto, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) explicó las razones que llevaron a la cancelación del concierto.

Según la entidad, el evento no contaba con la información ni con la documentación técnica suficiente y oportuna.

Pues cada evento debe cumplir con las condiciones técnicas y funcionales requeridas, las cuales son evaluadas de manera independiente.

“Cada espectáculo público debe ser evaluado y aprobado de manera autónoma e independiente, con base en la información específica que presente su organizador. La normativa sobre aglomeraciones de público exige la entrega de análisis rigurosos de riesgo, junto con medidas de mitigación y soportes técnicos que garanticen la implementación de condiciones integrales de seguridad”, indica un comunicado emitido por el IDIGER.