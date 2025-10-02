Cómo preparar un snack nutritivo y bajo en calorías para apoyar la pérdida de peso
Cada vez más personas buscan opciones de meriendas saludables que sean nutritivas y al mismo tiempo favorezcan la pérdida de peso. Pensando en ello, la chef Piari Andolfatto, especialista en cocina basada en plantas, trae una receta sencilla y deliciosa: crackers de semillas caseros, ideales para un snack crujiente y lleno de beneficios.
Lo que hace especial a esta preparación es que no contiene harinas, por lo que es apta para quienes buscan reducir calorías o evitar el gluten. Además, es altamente versátil: puede servirse sola o acompañarse con hummus, guacamole o cualquier tipo de salsa ligera.
Ingredientes:
- 1 taza de semillas de linaza
- ½ taza de chía
- ½ taza de semillas de girasol
- ½ taza de semillas de calabaza
- 1 cucharada de polvo para hornear
- ½ de taza de ajonjolí
- Aceite de oliva
- Sal marina
- 1 taza de aguacate
Preparación paso a paso:
- Hidratar la linaza: coloca la linaza en un bowl con agua caliente y deja reposar por 20 minutos hasta que suelte una textura gelatinosa similar a la clara de huevo.
- Añadir la chía: mezcla bien y deja reposar 10 minutos adicionales hasta que quede una consistencia homogénea.
- Incorporar el resto de las semillas: agrega el ajonjolí, las semillas de girasol y calabaza, mezclando todo hasta integrar. Sazona al gusto.
- Preparar la bandeja: coloca papel antiadherente en una bandeja, úntalo con aceite de oliva y esparce la mezcla de manera uniforme.
- Hornear: añade un poco de sal marina por encima y hornea a 150°C durante 40 minutos.
- Servir: deja enfriar, desmolda y disfruta tus crackers de semillas.
Este snack no solo es ligero y crujiente, sino también una fuente rica en fibra, grasas saludables y proteínas vegetales, lo que lo convierte en un aliado perfecto para quienes desean mantener una alimentación balanceada sin renunciar al sabor.