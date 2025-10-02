NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Jueves, 02 de octubre de 2025
Ponte al Día

Cómo preparar un snack nutritivo y bajo en calorías para apoyar la pérdida de peso

octubre 2, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Receta práctica y deliciosa para elaborar unos crackers de semillas, libres de harinas y perfectos para acompañar con hummus o salsas sin afectar la dieta.

Cada vez más personas buscan opciones de meriendas saludables que sean nutritivas y al mismo tiempo favorezcan la pérdida de peso. Pensando en ello, la chef Piari Andolfatto, especialista en cocina basada en plantas, trae una receta sencilla y deliciosa: crackers de semillas caseros, ideales para un snack crujiente y lleno de beneficios.

o

Lo que hace especial a esta preparación es que no contiene harinas, por lo que es apta para quienes buscan reducir calorías o evitar el gluten. Además, es altamente versátil: puede servirse sola o acompañarse con hummus, guacamole o cualquier tipo de salsa ligera.

Ingredientes:

  • 1 taza de semillas de linaza
  • ½ taza de chía
  • ½ taza de semillas de girasol
  • ½ taza de semillas de calabaza
  • 1 cucharada de polvo para hornear
  • ½ de taza de ajonjolí
  • Aceite de oliva
  • Sal marina
  • 1 taza de aguacate

Preparación paso a paso:

  1. Hidratar la linaza: coloca la linaza en un bowl con agua caliente y deja reposar por 20 minutos hasta que suelte una textura gelatinosa similar a la clara de huevo.
  2. Añadir la chía: mezcla bien y deja reposar 10 minutos adicionales hasta que quede una consistencia homogénea.
  3. Incorporar el resto de las semillas: agrega el ajonjolí, las semillas de girasol y calabaza, mezclando todo hasta integrar. Sazona al gusto.
  4. Preparar la bandeja: coloca papel antiadherente en una bandeja, úntalo con aceite de oliva y esparce la mezcla de manera uniforme.
  5. Hornear: añade un poco de sal marina por encima y hornea a 150°C durante 40 minutos.
  6. Servir: deja enfriar, desmolda y disfruta tus crackers de semillas.
o

Este snack no solo es ligero y crujiente, sino también una fuente rica en fibra, grasas saludables y proteínas vegetales, lo que lo convierte en un aliado perfecto para quienes desean mantener una alimentación balanceada sin renunciar al sabor.

Temas relacionados:

Ponte al Día

Recetas

Comida

Alimentación

Gastronomía

Salud

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Dirigentes políticos de oposición denuncian amenazas y atentados en diferentes regiones de Colombia: "falta apoyo y respaldo del Gobierno"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo ha sido la respuesta de Colombia a la migración venezolana?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Lo que está haciendo el presidente Petro es realmente una barbaridad": experto en economía sobre terminación del TLC de Colombia con Israel

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan motivaciones de los jóvenes de la Generación Z por manifestarse contra el sistema

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Acto de fuegos artificiales en el Helicoide es una demostración del Régimen de Maduro de "sadismo, crueldad y burla macabra"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Segundo día de cierre del Gobierno de EE. UU.: el presidente Trump anunció "miles" de despedidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Salud

Ver más
Expresidente brasileño Jair Bolsonaro - AFP
Bolsonaro

Expresidente brasileño Jair Bolsonaro es diagnosticado con cáncer de piel

Vacunación contra el sarampión en India - Foto: EFE
Vacunas

Alerta en Estados Unidos por medida propuesta en Florida que busca quitar la obligatoriedad de las vacunas

Fundación Santa Fe dentro de ls mejores del ranking de hospitales y clínicas de América Latina - Foto: EFE
Ranking

Los hospitales colombianos dentro de los 10 mejores del ranking de América Latina

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jugadores de la selección de Alemania | Foto: AFP
Alemania

Alemania vivió una derrota histórica y pone en peligro su camino al Mundial de 2026

La familia de Baduel denuncia forturas continuadas
Presos políticos en Venezuela

Tras 41 días de aislamiento: Baduel fue visitado por un familiar quien constató signos de tortura

Diosdado y Nicolás Maduro - EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Envía un mensaje fuerte a los narcotraficantes, que son los actuales mandatarios en Venezuela, de que el juego se acabó": exagente de la DEA sobre despliegue de EE. UU. en el Caribe

Fernando Savater - EFE
Régimen de Maduro

"Maduro debería ser el próximo Noriega": Fernando Savater, escritor y filósofo español, habló en NTN24 sobre la crisis en Venezuela

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

Marco Rubio dice que Rafael Correa sacó base militar de EE. UU. en Manta para “ayudar a narcos”

Familia de Bruce Willis contó cómo están ayudando al actor a vivir una vida más plena tras su diagnóstico de demencia
Celebridades

Se conoce la primera fotografía del actor Bruce Willis desde la casa de reposo en donde se encuentra viviendo tras el avance de su enfermedad

B King y Regio Clown - Captura de Instagram
Asesinato

Hallan sin vida a los músicos colombianos B King y Regio Clown tras estar desaparecidos en México

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda