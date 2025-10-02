Cómo preparar un snack nutritivo y bajo en calorías para apoyar la pérdida de peso

Cada vez más personas buscan opciones de meriendas saludables que sean nutritivas y al mismo tiempo favorezcan la pérdida de peso. Pensando en ello, la chef Piari Andolfatto, especialista en cocina basada en plantas, trae una receta sencilla y deliciosa: crackers de semillas caseros, ideales para un snack crujiente y lleno de beneficios.

Lo que hace especial a esta preparación es que no contiene harinas, por lo que es apta para quienes buscan reducir calorías o evitar el gluten. Además, es altamente versátil: puede servirse sola o acompañarse con hummus, guacamole o cualquier tipo de salsa ligera.

Ingredientes:

1 taza de semillas de linaza

½ taza de chía

½ taza de semillas de girasol

½ taza de semillas de calabaza

1 cucharada de polvo para hornear

½ de taza de ajonjolí

Aceite de oliva

Sal marina

1 taza de aguacate

Preparación paso a paso:

Hidratar la linaza: coloca la linaza en un bowl con agua caliente y deja reposar por 20 minutos hasta que suelte una textura gelatinosa similar a la clara de huevo. Añadir la chía: mezcla bien y deja reposar 10 minutos adicionales hasta que quede una consistencia homogénea. Incorporar el resto de las semillas: agrega el ajonjolí, las semillas de girasol y calabaza, mezclando todo hasta integrar. Sazona al gusto. Preparar la bandeja: coloca papel antiadherente en una bandeja, úntalo con aceite de oliva y esparce la mezcla de manera uniforme. Hornear: añade un poco de sal marina por encima y hornea a 150°C durante 40 minutos. Servir: deja enfriar, desmolda y disfruta tus crackers de semillas.

Este snack no solo es ligero y crujiente, sino también una fuente rica en fibra, grasas saludables y proteínas vegetales, lo que lo convierte en un aliado perfecto para quienes desean mantener una alimentación balanceada sin renunciar al sabor.