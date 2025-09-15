NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Bad Bunny

Así es como se puede ver el concierto sorpresa de Bad Bunny que será transmitido en vivo este fin de semana

septiembre 15, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Bad Bunny durante una presentación en el Coliseo de Puerto Rico - Foto EFE
La serie de conciertos "No Me Quiero Ir De Aquí" ha sido una oportunidad para que el cantante celebre la identidad puertorriqueña y ponga de relieve los problemas de la isla.

Un concierto del mundialmente famoso cantante Bad Bunny en su isla natal, Puerto Rico, será transmitido en directo por Amazon el sábado, según anunció el lunes su agencia de relaciones públicas en un comunicado.

Este concierto sorpresa, reservado a los residentes de Puerto Rico, pone fin a una serie de 30 conciertos con entradas agotadas, que finalizó el domingo en la capital de la isla, antes de una gira que recorrerá Latinoamérica, Australia y Europa entre noviembre de 2025 y julio de 2026.

Retransmitido "en exclusiva" por Amazon Music, el concierto estará "disponible de forma gratuita en todo el mundo en la aplicación Amazon Music, el canal Amazon Music en Twitch (@AmazonMusic) y accesible para todos los clientes de Amazon en Prime Video", precisa el comunicado.

En ese sentido, los seguidores del artista que cuenten con una cuenta activa de Prime Video, podrán disfrutar del show en vivo en esa plataforma.

Bad Bunny y Amazon han aprovechado la ocasión para anunciar una colaboración en los ámbitos de "la educación, la emancipación cultural y el desarrollo económico (especialmente en el sector agrícola) con el fin de aportar cambios significativos a Puerto Rico".

Las empresas puertorriqueñas también se promocionarán en una tienda "especialmente diseñada" en la página web del gigante del comercio electrónico.

Esta serie de conciertos, bautizada como "No Me Quiero Ir De Aquí", ha sido una oportunidad para que Benito Martínez Ocasio —nombre de pila de la superestrella de 31 años— celebre la identidad y la historia puertorriqueña y ponga de relieve los problemas de la isla, empezando por su gentrificación.

Después de Puerto Rico, territorio caribeño vinculado a los Estados Unidos, la gira de 56 fechas del artista no pasará por ese país norteamericano, debido principalmente al "problema" de la posible presencia de la policía de inmigración (ICE) frente a las salas de conciertos, según explicó recientemente en una entrevista a la revista británica i-D.

"Hubo muchas razones por las que no fui a Estados Unidos, y ninguna fue por odio", explicó el intérprete de éxitos del género como 'Kloufrens' o 'Dákiti' en la entrevista publicada el miércoles, en la que apuntó que la principal razón estaba relacionada con las probables redadas migratorias.

Con la política de detenciones masivas del presidente Donald Trump contra lo que él denomina migrantes ilegales, el número de personas detenidas por la policía migratoria estadounidense alcanzó la cifra récord de 60.254 en junio (frente a las 40.500 de enero, antes de su regreso a la Casa Blanca).

En Puerto Rico, donde el ICE también opera, 500 inmigrantes, en su mayoría dominicanos, fueron detenidos en los cuatro meses siguientes al regreso de Trump al poder, informó una responsable local de esta agencia, Rebecca González-Ramos, en una entrevista en la radio pública estadounidense NPR.

En junio, el propio Bad Bunny publicó en sus redes sociales el video de una intervención en la isla.

Además de caracterizarse por su versatilidad musical, el 'Conejo Malo' ha destacado también por utilizar sus plataformas para participar constantemente en causas sociales relacionadas con la defensa de los derechos no solo de los puertorriqueños, sino de los latinoamericanos en general.

