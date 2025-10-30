NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Stranger Things

"La última misión": Netflix revela intenso tráiler del "épico final" de su serie Stranger Things y anuncia las fechas de estreno

octubre 30, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Pop-up 'Stranger Things The Store' en Aventura, Florida, EE. UU. – Foto EFE
La quinta y última temporada del exitoso show se lanzará en tres partes durante noviembre y diciembre.

La plataforma digital de contenidos audiovisuales en línea Netflix reveló este jueves el intenso tráiler de la quinta y última temporada de su serie original 'Stranger Things', un famoso thriller que mezcla terror sobrenatural con ciencia ficción y dramas adolescentes.

"Por fin… podemos empezar. El tráiler de la épica temporada final de 'Stranger Things' ya está aquí.", publicó Netflix en todas sus redes sociales donde difundió un clip promocional que era esperado por un multitudinario grupo de seguidores a nivel global de la exitosa franquicia.

Este nuevo ciclo de la serie se dividirá en tres partes distintas que darán cierre a la más célebre creación hasta el momento del reconocido dúo de cineastas de The Duffer Brothers o los Hermanos Duffer, dos mellizos estadounidenses que ejercen como escritores y directores de cine y televisión.

El volumen uno de 'Stranger Things' (VOL 1.) llegará a la Netflix el 26 de noviembre, mientras que el volumen dos (VOL 2.) hará lo propio para la navidad estadounidense, el 25 de diciembre, casi un mes después que la primera parte.

Asimismo, la última parte de la serie (El Final) podrá verse en el gigante del entretenimiento a partir del 31 de diciembre. Cada estreno de los tres fragmentos que componen la última temporada cabe resaltar, se hará a las 7:00 p.m. hora del este.

El video fue considerado por muchos seguidores como un intenso viaje por las profundidades del universo de 'Stranger Things' en el que sorprende el hecho de que, entre otras cosas, el personaje principal Jane Hopper, Once, interpretada por Millie Bobby Brown, se ve casi volando en una escena donde debe ingresar a lo que parece ser una base militar, un hecho sin precedentes en la trama.

Otros integrantes de la comunidad de fanáticos destacaron los efectos visuales característicos de la franquicia y el hecho de cómo, pese al paso de los años desde el estreno de la primera temporada en 2016, los actores han logrado conservar sus personajes de manera inédita pese a evidenciarse una serie de cambios físicos, pues la mayoría eran menores de edad cuando empezaron el proyecto.

"La última misión", pronuncia uno de los coprotagonistas, Finn Wolfhard, quien da vida a Mike Wheeler, en medio de las imágenes que se avanzaron donde se muestra una nueva amenaza que van a correr los jóvenes aventureros que se unieron desde la primera parte en torno a la desaparición de su amigo Will Byers (Noah Schnapp) hasta encontrarlo y quien, al parecer, nuevamente está en riesgo.

La última temporada de 'Stranger Things' alcanzó las 140.7 millones de visualizaciones en Netflix y las cuatro temporadas acumuladas registraron 404.10 millones de horas de visualización en la primera mitad de 2025.

Para la quinta y última etapa corrían rumores a comienzos de octubre de un presupuesto para su producción que rondaba los $400 y $500 millones de dólares, que la convierten en una de las series más valiosas de la historia.

