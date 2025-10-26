NTN24
Domingo, 26 de octubre de 2025
Muy pronto llegará la docuserie de James Rodríguez a Netflix - Foto: EFE
El documental sobre James Rodríguez llegará a Netflix y no será la única producción colombiana que se estren

octubre 26, 2025
Por: Natalya Baquero González
La historia del “10” de la Tricolor llegará próximamente a la plataforma streaming, junto a otras series, documentales y biografías que contarán con sello colombiano.

A Netflix llegará muy pronto la docuserie en honor a uno de los jugadores referentes del combinado nacional de Colombia, James Rodríguez, un producto audiovisual que relatará detalles íntimos de la carrera deportiva del futbolista cucuteño a nivel de clubes como a nivel de selección.

Una de las producciones más esperadas para los amantes del fútbol de cara a la participación de la Tricolor en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, en la que el volante cafetero disputará por tercera vez un certamen mundialista con la absoluta.

Aunque no se conoce el nombre oficial de la docuserie ni la fecha de estreno, los seguidores del deporte más importante del mundo esperan con ansias esta producción en la plataforma de streaming de Netflix.

Otras producciones que contarán relatos e historias colombianas entre el drama y biografías

  • Palacio: memoria, tragedia y justicia en 1985

Una serie que reconstruye y conmemora uno de los episodios que marcó la historia de Colombia hace 40 años, la toma del Palacio de Justicia en 1985, un evento que ocurrió en 1985, el cual fue llevado a cabo en aquel entonces por el M-19.

Con esta producción, Netflix busca hacer una reflexión sobre esta tragedia que sacudió al país, los hechos legales que esto trajo y el reconocimiento a las víctimas de actos que estuvieron marcados por la violencia.

Palacio: memoria, tragedia y justicia en 1985, estará disponible en 2026.

  • La huésped: tensión psicológica y secretos familiares

Una serie que mezclara el drama, la intriga, el suspenso, las pasiones ocultas y la tensión familiar. En la cual el suspenso psicológico se apoderará de Silvia, papel interpretado por Carmen Villalobos.

  • Simplemente, Alicia: el drama del amor compartido

Esta producción se estrena el próximo 5 de noviembre; se basará en la vida de Alicia, una mujer que vive una doble vida, pues se encuentra casada con dos hombres en simultáneo, desafiando las convenciones sociales como lo son la bigamia y el deseo.

