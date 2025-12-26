Así se ve Wisin, del legendario dúo Wisin y Yandel, sin sus lentes oscuros: “parece asiático”

Juan Luis Morera Luna, mejor conocido como Wisin, es un reguetonero puertorriqueño famosos por ser uno de los precursores del género en su apogeo al principio de los 2000 con su dueto Wisin y Yandel.

El también productor siempre se ha caracterizado por aparecer ante su público con lentes oscuros y son muy pocos quienes lo han podido ver sin sus gafas, por lo que muchos no conocen bien su rostro.

Pero el mismo Wisin compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram que sorprendió a sus fanáticos, las imágenes son junto a su familia en Navidad y él aparece sin sus lentes característicos.

La publicación era para desearle a sus seguidores una feliz Navidad pero el hecho de aparecer sin lentes generó muchos comentarios: “Cómo así que Wisin no nació con lentes”, “Wisin koreano no existe.... el wisin Koreano”, “no sabía que esa era la cara de Wisin”, “casi no lo reconozco”, entre otros.

El puertorriqueño pasa fiestas decembrinas junto con su familia y se prepara para continuar su carrera en solitario tras anunciar el final del ‘dúo de la historia’ en 2021.

Así se ve Wisin sin sus lentes oscuros: