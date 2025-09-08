NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Cristiano Ronaldo

Bella Esmeralda, hija menor de Cristiano Ronaldo, conmueve con tierno mensaje de voz para su padre antes de jugar con Portugal

septiembre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo, futbolista - Foto: EFE
El audio salió a la luz luego de que el jugador anotara un doblete en la victoria de Portugal sobre Armenia en la primera jornada de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.

Bella Esmeralda, hija menor del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, enterneció las redes sociales con un emotivo audio que envió a su papá antes del partido contra Selección de fútbol de Armenia.

"Si te vas te extraño, papá. Te quiero", se escucha a la niña decirle a CR7.

El audio no solo conmovió las redes sociales sino también habría motivado al jugador a anotar un doblete en la victoria de Portugal sobre Armenia en la primera jornada de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.

El clip salió a la luz tras un polémico momento que protagonizó el futbolista portugués tras empujar a aficionado que intentaba tomarse una fotografía con él.

A través de un video que ronda las redes sociales quedó registrado el momento en el que el joven, decidido a conseguir una fotografía con el astro, se abalanzó sobre él y lo abrazó ligeramente por la espalda.

o

En ese momento Ronaldo reacciona y lo empuja hacia un lado mientras sigue su camino. En el clip también se pudo ver como otro aficionado intentó tomarse una foto con el jugador de Al-Nassr, pero fue detenido por los guardias de seguridad.

El video, que se viralizó rápidamente, ha generado reacciones divididas entre quienes critican su actitud y quienes “consideran que actuó en defensa de su espacio personal”.

“Cristiano está demostrando una vez más porque es el más grande, dejando en claro que en su espacio se le debe de respetar”, “Le falta humildad, que es lo que le sobra a Messi” y “Es difícil saber cuándo y cómo respetar el espacio y tiempo, tanto por parte del fanático como del ídolo”, fueron algunos de los comentarios.

