Martes, 16 de septiembre de 2025
Muerte

Cinco películas para recordar a Robert Redford: las producciones que lo consagraron como un ícono del cine

septiembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24
Robert Redford, actor - Foto AFP
El legendario actor estadounidense fue una de las estrellas más exitosas de su generación, además de un director ganador de un Óscar.

El legendario actor estadounidense Robert Redford, fallecido este martes a los 89 años, fue una de las estrellas más exitosas de su generación, además de un director ganador de un Óscar.

A lo largo de su carrera interpretó icónicos personajes de importantes producciones como Marvel.

Estas son algunas de sus películas más famosas:

Butch Cassidy and the Sundance Kid

Redford formó una de las parejas más destacadas de Hollywood con Paul Newman en su película revelación, un western hippie sobre dos amigos forajidos que huyen a Bolivia para escapar de las autoridades estadounidenses tras robar varios bancos y trenes.

Basada en una historia real, el triángulo amoroso que la envuelve se desarrolla al ritmo de "Raindrops Keep Fallin' on My Head" de Burt Bacharach.

La película de 1969 también marcó el inicio de una estrecha amistad entre Redford y Newman.

El golpe

o

Redford y Newman volvieron a colaborar como estafadores en "El golpe" (1973) de George Roy Hill, que le valió a Redford su única nominación al Oscar a mejor actor.

Ambientada en Chicago en 1936, con música de ragtime, narra la historia de dos estafadores que llevan a cabo la estafa definitiva de un jefe mafioso llamado Doyle Lonnegan, interpretado por Robert Shaw.

La película, ganadora de siete premios Oscar, está construida como una obra de teatro, con elaborada utilería, intriga y música. El público, que cree conocer el secreto de los estafadores, también termina siendo engañado.

Todos los hombres del presidente

Un clásico del thriller político estadounidense de 1976, "Todos los hombres del presidente" de Alan Pakula narra la historia de la investigación de los periodistas del Washington Post Bob Woodward y Carl Bernstein sobre el escándalo Watergate que derrocó al presidente Richard Nixon.

Redford, quien interpreta a Woodward (Dustin Hoffman interpretó a Bernstein), fue el motor impulsor de la película, ganadora de cuatro premios Óscar y que detalló minuciosamente el trabajo de los periodistas que investigaron uno de los mayores escándalos de la historia política estadounidense.

"Cuarenta y cinco años después del Watergate, la verdad vuelve a estar en peligro", declaró Redford en el Washington Post en abril de 2017, comparando el odio del presidente Donald Trump hacia los periodistas con el de la administración Nixon.

Memorias de África

o

El romance épico "Memorias de África" de 1985 consagró la leyenda de Redford. Interpreta a un indomable cazador y aviador de caza mayor, del que Meryl Streep se enamora con el impresionante telón de fondo de la sabana keniana.

Redford era el arquetipo del amante perfecto, aunque algo esquivo, que descendía en su biplano para llevar a la escritora Karen Blixen a un vuelo romántico sobre el parque natural de Masái Mara o a un picnic en la sabana antes de desaparecer durante semanas. Nominada a 11 Óscars, la adaptación de la autobiografía de Blixen ganó siete Óscars y tres Globos de Oro. Es la sexta de las siete películas que Redford dirigió con Sydney Pollack.

El hombre que susurraba a los caballos

Redford triunfó en taquilla con la historia de Nicholas Evans sobre un hombre con una habilidad extraordinaria para los caballos, que protagonizó y dirigió.

Esta elegante y sentimental película, ambientada en las remotas montañas de Montana, sobre cómo rescatar a una adolescente gravemente herida y a su caballo de un lugar muy oscuro, fue también una de las actuaciones revelación de Scarlett Johansson.

Aunque obtuvo una nominación al Óscar, Redford no obtuvo otra de las estatuillas que obtuvo por su debut como director con "Gente corriente" en 1980.

