Murió el ícono del cine Robert Redford a sus 89 años

El actor de cine estadounidense Robert Redford murió a la edad de 89 años este martes 16 de septiembre en Utah. La noticia la informó el diario New York Times, que citó un comunicado de Cindi Berger, jefa ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK.

Según informó el medio antes mencionado, el actor murió mientras dormía, aunque no se informó la una causa específica del deceso.

"Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos", dijo Berger en el comunicado.

El actor, quien fue ícono del cine estadounidense durante las últimas seis décadas, actuó en grandes clásicos, como "Butch Cassidy y el niño" (1969), "El golpe" (1973) o "Todos los hombres del presidente" (1976). Además, tuvo papeles en películas de Marvel, como Capitán América y el Soldado del Invierno.

Los registros indican que Redford saltó a la fama junto a Paul Newman en el western hippie de 1969, "Butch Cassidy y el niño".

Tras 20 años como actor, se involucró como director y ganó un Oscar. Además, cofundó el festival insignia de Sundance para aspirantes a cineastas independientes.

Nacido como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936, en Santa Mónica, California, era hijo de un contador.

El galán de Hollywood tuvo cuatro hijos con su primera esposa, Lola Van Wagenen, uno de los cuales murió siendo un bebé.

Posteriormente, contrajo matrimonio con la artista alemana y su novia de muchos años, Sibylle Szaggars, en 2009.