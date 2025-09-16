NTN24
Martes, 16 de septiembre de 2025
Martes, 16 de septiembre de 2025
Muerte

Murió el ícono del cine Robert Redford a sus 89 años

septiembre 16, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El actor estadounidense Robert Redford - AFP
El actor estadounidense Robert Redford - AFP
El deceso del actor lo confirmó el diario The New York Times.

El actor de cine estadounidense Robert Redford murió a la edad de 89 años este martes 16 de septiembre en Utah. La noticia la informó el diario New York Times, que citó un comunicado de Cindi Berger, jefa ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK.

Según informó el medio antes mencionado, el actor murió mientras dormía, aunque no se informó la una causa específica del deceso.

o

"Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos", dijo Berger en el comunicado.

El actor, quien fue ícono del cine estadounidense durante las últimas seis décadas, actuó en grandes clásicos, como "Butch Cassidy y el niño" (1969), "El golpe" (1973) o "Todos los hombres del presidente" (1976). Además, tuvo papeles en películas de Marvel, como Capitán América y el Soldado del Invierno.

Los registros indican que Redford saltó a la fama junto a Paul Newman en el western hippie de 1969, "Butch Cassidy y el niño".

o

Tras 20 años como actor, se involucró como director y ganó un Oscar. Además, cofundó el festival insignia de Sundance para aspirantes a cineastas independientes.

Nacido como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936, en Santa Mónica, California, era hijo de un contador.

El galán de Hollywood tuvo cuatro hijos con su primera esposa, Lola Van Wagenen, uno de los cuales murió siendo un bebé.

Posteriormente, contrajo matrimonio con la artista alemana y su novia de muchos años, Sibylle Szaggars, en 2009.

Temas relacionados:

Muerte

Actor

Celebridades

Hollywood

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenemos pruebas; todo lo que tienen que hacer es ver la carga que quedó esparcida por todo el océano": Trump tras hundir segunda narcolancha venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Las protestas en la Vuelta a España fueron un hito justificable o un acto bochornoso sin precedentes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué efectos tendría para Colombia la descertificación, por parte de Estados Unidos, de la lucha contra las drogas?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Aviones de combate y Nicolás Maduro - Fotos: AFP/EFE
Aviones de combate

"Es cuestión de tiempo y el cronómetro va en contra de Maduro": analista habla sobre la posibilidad de una acción de EE. UU. contra el régimen de Venezuela

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

"Tenemos pruebas; todo lo que tienen que hacer es ver la carga que quedó esparcida por todo el océano": Trump tras hundir segunda narcolancha venezolana

Nicolás Maduro
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro declara "deshechas" las comunicaciones con EE.UU. y califica de "extravagante" la revisión del barco pesquero venezolano

Más de Entretenimiento

Ver más
Cine de japón con promocionales de ‘Demon Slayer: Infinity Castle’ -Foto: AFP
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

‘Demon Slayer: Infinity Castle’ superó a ‘Dragon Ball Super: Super Hero’ como el mejor debut de anime en Estados Unidos: esta es su impresionante recaudación

Will Smith | Foto: EFE
Will Smith

Will Smith es criticado por al parecer usar inteligencia artificial en video promocional de su gira por Europa

Alicia Machado | Foto: EFE
Alicia Machado

La ex miss universo venezolana Alicia Machado se sinceró y habló sobre dos difíciles momentos de su vida y su relación con Ricardo Arjona: "El casado era él"

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Colombia buscará ampliar su invicto ante Bolivia como local - Foto: AFP
Selección Colombia

Colombia buscará ampliar su invicto ante Bolivia como local y sellar su clasificación al Mundial: ¿cuántas veces ha estado la Tricolor en el torneo?

Ismael Mayo Zambada (AFP)
El Mayo Zambada

"Cada vez que la señora Sheinbaum habla del ‘Mayo’ Zambada se ve muy preocupada": Anabel Hernández tras confesión de culpabilidad del líder del Cartel de Sinaloa

Penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas - Fotos EFE
La Vinotinto

Referente de La Vinotinto que jugaría su último partido de Eliminatorias contra Colombia tendría en duda su presencia para ese duelo definitivo por el Mundial

Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro

Petro afirma que el Cartel de los Soles no maneja el narcotráfico en Venezuela: "Es una mentira como las armas de destrucción masiva de Irak"

Colombia vs Venezuela / FOTO: EFE
Eliminatorias Sudamericanas

Periodista venezolano está “completamente seguro” que la Vinotinto le va a ganar a Colombia en la última fecha de la eliminatoria

DDHH VENEZUELA

Tres venezolanos en huelga de hambre en La Haya para exigir celeridad en las investigaciones sobre graves violaciones de DDHH

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda