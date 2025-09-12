‘The Super Mario Galaxy’: este es el primer vistazo de la película basada en el famoso videojuego

Luego de éxito entre la audiencia de ‘Super Mario Bros. La película’, Nintendo no tardó en dar luz verde a Illumination para realizar una secuela de la adaptación del icónico videojuego, y ya se conoce el primer vistazo de esta esperada producción.

Universal Pictures publicó el primer teaser oficial de ‘The Super Mario Galaxy’, el cual muestra al colorido ‘Reino Champiñón’ (Mushroom Kingdom), donde ‘Mario’ se encuentra descansando a la sombra de un árbol.

En el plano aparece una mariposa que se posa en el sombrero del protagonista y emprende el vuelo. La cámara sigue al insecto mostrando distintos escenarios del reino hasta llegar al espacio, donde aparece el título oficial de la película.

Según el anuncio oficial, ‘The Super Mario Galaxy’ llegará a las salas de cine en Estados Unidos y el resto del mundo en abril del 2026.

Por lo pronto, se desconocen detalles oficiales del argumento de esta nueva entrega, pero se espera que los realizadores sigan explorando el vasto mundo que se ha creado en los videojuegos.

Esta nueva entrega está bajo el mando de dos directores, Aaron Horvath y Michael Jelenic, quienes saltaron al reconocimiento por su trabajo en ‘Teen Titans Go!’ y estuvieron a cargo de la primera entrega animada de ‘Super Mario Bros’.

El éxito de esta franquicia abrió una enorme posibilidad para Illumination y Universal para explotar la basta mitología de Nintendo que por años se había mantenido alejado de las adaptaciones cinematográficas.

‘Super Mario Bros. La película’ obtuvo ingresos de 1.360.847.665 dólares y se convirtió en la adaptación de videojuegos más taquillera hasta el momento. Sin mencionar que su canción ‘Peaches’, interpretada en inglés por Jack Black, se convirtió en un fenómeno viral.

En países como Colombia y México, la película rompió récords en audiencia en las salas de cine, donde miles de adultos llevaron al cine a sus hijos para revivir el juego favorito de su infancia.