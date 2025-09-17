NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Shakira

Shakira, Karol G y Bad Bunny entre los artistas más destacados en las nominaciones de los Latin Grammy 2025

septiembre 17, 2025
Por: Diana Pérez
Otros artistas colombianos nominados en los Latin Grammy 2025 son: Beéle, Monsieur Periné, Maluma y Silvestre Dangond.

Este miércoles se dieron a conocer los nominados a los Latin Grammy 2025, en donde destacan los nombres de las colombianas Shakira y Karol G, y en las que el puertorriqueño Bad Bunny domina la mayoría de las categorías.

La ceremonia de premiación será el próximo 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, en Estados Unidos.

Para este año, los Latin Grammy incluirán dos nuevas categorías en su ceremonia: 'Mejor Música para Medios Visuales' y 'Mejor Canción de Raíces (Roots Song)'.

El grupo inaugural de nominados para Mejor Música para Medios Visuales incluye Cabra, Federico Jusid, Pedro Osuna, Camilo Sanabria y Gustavo Santaolalla.

Asimismo, los primeros nominados en la categoría de Mejor Canción de Raíces presentan un extraordinario grupo de artistas establecidos y estrellas emergentes, y una innovadora fusión de géneros en una misma canción: Marco Daniel Borrero, Bad Bunny, El David Aguilar, Catalina García Barahona, Luis Amed Irizarry, Natalia Lafourcade, Tato Marenco, William Martínez, Marcos Efrain Masis, Luis Enrique Mejia, Juan Carlos Mindinero Satizabal, Jay Anthony Nuñez, Fernando Osorio, Rodner Padilla, Flor Morales Ramos, Julio Reyes Copello y Roberto Jose Rosado Torres.

Entre las 60 categorías que hay en los premios más importantes para la música latina, el intérprete de 'Debí Tirar Más Fotos' encabeza la mayoría de ellas.

El 'Conejo Malo' está nominado en 3 de las categorías más importantes y peleadas de la noche: 'Álbum del Año', 'Grabación del Año' y 'Canción del Año', todo por su último trabajo discográfico 'Debí Tirar Más Fotos'.

Por su parte, la colombiana Karol G está nominada en la categoría 'Canción del Año' por su éxito 'Si Antes Te Hubiera Conocido'.

La barranquillera Shakira está nominada por 'Mejor Canción Pop’ con su tema ‘Soltera’.

El cantautor colombiano Andrés Cepeda cuenta con 3 nominaciones: ‘Mejor Álbum Pop Tradicional’, ‘Mejor Canción Pop’ y ‘Canción del Año’ con su tema ‘Bogotá’.

Otros artistas colombianos nominados en los Latin Grammy 2025 son: Beéle, Monsieur Periné, Maluma y Silvestre Dangond.

Lista de los nominados a los Latin Grammy 2025:

Grabación del Año:

• 'Baile Inolvidable' - Bad Bunny
• 'DTmF' - Bad Bunny
• 'El Día Del Amigo' - CA7RIEL & Paco Amoroso
• '#Tetas' - CA7RIEL & Paco Amoroso
• 'Desastres Fabulosos' - Jorge Drexler & Conociendo Rusia
• 'Lara' - Zoe Gotusso
• 'Si Antes Te Hubiera Conocido' - Karol G
• 'Cancionera' - Natalia Lafourcade
• 'Ao Teu Lado' - Liniker
• 'Palmeras En El Jardín' - Alejandro Sanz

Álbum del Año:

• 'Cosa Nuestra' - Rauw Alejandro
• 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' - Bad Bunny
• 'Papota' - CA7RIEL & Paco Amoroso
• 'Raíces' - Gloria Estefan
• 'Puñito De Yocahú' - Vicente García
• 'al romper la burbuja' - Joaquina
• 'Cancionera' - Natalia Lafourcade
• 'Palabra De To's (Seca)' - Carín León
• 'Caju' - Liniker
• 'En Las Nubes - Con Mis Panas' - Elena Rose
• '¿Y Ahora Qué?' - Alejandro Sanz

Canción del Año:

• 'BAILE INoLVIDABLE' - Bad Bunny, Antonio Caraballo, Julio Gaston, Armando Josue Lopez, MAG, Jay Anthony Nuñez, Kaled Elikai Rivera Cordova & Roberto Jo se Rosado Torres, songwriters (Bad Bunny)
• 'Bogotá' - Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres, songwriters (Andrés Cepeda)
• 'Cancionera' - Natalia Lafourcade, songwriter (Natalia Lafourcade)
• 'DTmF' - Bad Bunny, Scott Dittrich, Benjamin Falik, MAG, Roberto José Rosado Torres, Hugo René Sención Sanabria & Tyler Spry, songwriters (Bad Bunny)
• 'El Día Del Amigo' - Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)
• 'Otra Noche De Llorar' - Mon Laferte, songwriter (Mon Laferte)
• 'Palmeras En El Jardín' - Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente Freire, Elena Rose & Alejandro Sanz, songwriters (Alejandro Sanz)
• 'Si Antes Te Hubiera Conocido' - Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, songwriters (Karol G)
• '#Tetas' - Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gale, Vicente Jiménez & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)
• 'Veludo' - Marrom Liniker, songwriter (Liniker)

Mejor Nuevo Artista:

• Alleh
• Annasofia
• Yerai Cortés
• Juliane Gamboa
• Camila Guevara
• Isadora
• Alex Luna
• Paloma Morphy
• Sued Nunes
• Ruzzi

Mejor Álbum Pop Contemporáneo:

• 'Cuarto Azul' - Aitana
• 'Palacio' - Elsa y Elmar
• 'Al Romper La Burbuja' - Joaquina
• 'En Las Nubes - Con Mis Panas' - Elena Rose
• '¿Y Ahora Qué?' - Alejandro Sanz

Mejor Álbum Pop Tradicional:

• 'Bogotá' - Andrés Cepeda
• 'Cursi' - Zoe Gotusso
• 'Lo Que Nos Faltó Decir' - Jesse & Joy
• 'Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall' - Natalia Lafourcade
• 'Después De Los 30' - Raquel Sofía

Mejor Canción Pop:

• 'Bogotá' - Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres, songwriters (Andrés Cepeda)
• 'El Día Del Amigo' - Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)
• 'Querida Yo' - Camilo, Gonzalo Ferreyra, Nicolás Ramirez & Yami Safdie, songwriters (Yami Safdie & Camilo)
• 'Soltera' - Edgar Barrera, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Shakira, songwriters (Shakira)
• 'Te Quiero' - Juan Ariza, Covi Quintana & Nicole Zignago, songwriters (Nicole Zignago)

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina:

• 'Orión (Sistek Remix)' - Boza, Elena Rose & Sistek
• 'Ella Quiere Techno' - Imanbek & Taichu
• 'Qqqq' - Ela Minus
• 'Rulay En Dubai - (Extended)' - Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin
• 'Veneka' - Rawayana Featuring Akapellah
• Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana
• 'Capaz (Merengueton)' - Alleh, Yorghaki
• 'Dtmf' - Bad Bunny
• 'De Maravisha' - Tokischa Featuring Nathy Peluso
• 'La Plena - W Sound 05' - W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums
• 'Roma' - Jay Wheeler

Mejor Interpretación Reggaeton:

• 'Baja Pa' Acá' - Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido
• 'Voy A Llevarte Pa Pr' - Bad Bunny
• 'Dile A Él' - Nicky Jam
• 'Brillar' - Lenny Tavárez
• 'Reggaeton Malandro' - Yandel Featuring Tego Calderón

Mejor Álbum de Música Urbana:

• 'DeBí TiRAR MáS FOToS' - Bad Bunny
• 'Underwater' - Fariana
• 'Naiki' - Nicki Nicole
• 'MPC (Música Popular Carioca)' - Papatinho
• 'Elyte' - Yandel

Mejor Canción de Rap/Hip Hop:

• 'El Favorito De Mami' - Noah Assad, José Carabaño, Eladio Carrión, Samuel David Jiménez, Adam Moralejo, Albert Packness & Big Soto, songwriters (Big Soto Featuring Eladio Carrion)
• 'Fresh' - Trueno, songwriter (Trueno)
• 'Parriba' - Akapellah, Jesus Fuenmayor & Trueno, songwriters (Akapellah Featuring Trueno)
• 'Sudor Y Tinta' - Samuel Wilfredo Dilone Castillo, J Noa & Vakero, songwriters (J Noa & Vakero)
• 'Thc' - Arcángel, songwriter (Arcángel)

Mejor Canción Urbana:

• 'Cosas Pendientes' - Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente Freire & Maluma, songwriters (Maluma)
• 'DtMF' - Bad Bunny, Scott Dittrich, Benjamin Falik, MAG, Roberto Jose Rosado Torres, Hugo Rene Sencion Sanabria & Tyler Spry, songwriters (Bad Bunny)
• 'En La City' - Trueno & Young Miko, songwriters (Trueno Featuring Young Miko)
• 'LA MuDANZA' - Bad Bunny, Luis Amed Irizarry, Marcos Masis, Jay Anthony Nuñez & Roberto Jose Rosado Torres, songwriters (Bad Bunny)
• 'Xq Eres Así' - Alejandro Avila, Alvaro Díaz, Manuel Lara, Nathy Peluso & Joyce Francue Santana Febres, songwriters (Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso)

Mejor Álbum de Rock:

• 'Legado' - A.N.I.M.A.L
• 'Luna En Obras (En Vivo)' - Marilina Bertoldi
• 'A TRES DÍAS DE LA TIERRA' - Eruca Sativa
• 'Gigante' - Leiva
• 'Novela' - Fito Paez

Mejor Canción de Rock:

• 'La Torre' - RENEE, songwriter (RENEE)
• 'Legado' - Andrés Giménez, songwriter (A.N.I.M.A.L)
• 'Sale El Sol' - Fito Paez, songwriter (Fito Paez)
• 'TRNA' - Ali Stone, songwriter (Ali Stone)
• 'VOLARTE' - Eruca Sativa, songwriters (Eruca Sativa)

Mejor Álbum de Pop/Rock:

• 'Vándalos' - Bandalos Chinos
• 'Malhablado' - Diamante Eléctrico
• 'Malcriado' - Lasso
• 'El Último Día De Nuestras Vidas' - Dani Martín
• 'Ya Es Mañana' - Morat
• 'R' - RENEE

Mejor Canción Pop/Rock:

• 'Ángulo Muerto' - Leiva, songwriter (Leiva)
• 'Desastres Fabulosos' - Conociendo Rusia, Jorge Drexler & Pablo Drexler, songwriters (Jorge Drexler & Conociendo Rusia)
• 'Lucifer' - Renzo Bravo, Lasso & Orlando Vitto, songwriters (Lasso)
• 'no llames lo mio nuestro' - Joaquina & Andry Kiddos, songwriters (Joaquina)
• 'Tu Manera De Amar' - Julián Bernal & Debi Nova, songwriters (Debi Nova)
• 'Un último vals' - Leiva, Benjamín Prado & Joaquín Sabina, songwriters (Joaquín Sabina)

Mejor Álbum de Música Alternativa:

• 'PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I' - Marilina Bertoldi
• 'Papota' - CA7RIEL & Paco Amoroso
• 'Bodhiria' - Judeline
• 'TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA' - Latin Mafia
• 'DAISY' - Rusowsky

Mejor Canción Alternativa:

• 'El Ritmo' - Salvador Colombo, songwriter (Bandalos Chinos)
• 'Joropo' - Javier Fernández Blanco, Pablo Gómez Cano, Roberto Gutierrez Acosta, Andrés De Las Heras, Judeline & Pablo López García, songwriters (Judeline)
• 'Siento Que Merezco Más' - Latin Mafia, songwriters (Latin Mafia
• (Sola) - Paloma Morphy, songwriter (Paloma Morphy)
• '#Tetas' - Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gale, Vicente Jiménez "Vibarco" & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)

Mejor Álbum de Salsa:

• 'Big Swing' - José Alberto “El Canario”
• 'Fotografías' - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta
• 'Mira Como Vengo' - Issac Delgado
• 'Infinito Positivo' - Los Hermanos Rosario
• 'Debut Y Segunda Tanda, Vol. II' - Gilberto Santa Rosa

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato:

• 'SON 30' - Checo Acosta
• 'El Último Baile' - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
• 'De Amor Nadie Se Muere' - Karen Lizarazo
• 'Baila Kolombia' - Los Cumbia Stars
• 'La Jerarquía' - Peter Manjarrés & Luis José Villa

Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata:

• 'El Más Completo' - Alex Bueno
• 'Novato Apostador' - Eddy Herrera
• 'Milly Quezada - Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana' - Milly Quezada

Mejor Álbum Tropical Tradicional:

• 'Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1' - Malena Burke & Meme Solis
• 'Raíces' - Gloria Estefan
• 'Caminando Piango Piango' - Orquesta Failde

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo:

• 'Calidosa' - Mike Bahía
• 'Puñito De Yocahú' - Vicente García
• 'Ilusión Óptica' - Pedrito Martínez
• 'Bingo' - Alain Pérez
• 'Fiesta Candelaria' - Puerto Candelaria

Mejor Canción Tropical:

• 'Ahora O Nunca' - Juan José Hernandez, songwriter (Gilberto Santa Rosa)
• 'Cariñito' - Techy Fatule, songwriter (Techy Fatule)
• 'La Foto' - Larry Coll, Luis Enrique & Marcos Sánchez, songwriters (Luis Enrique)
• 'Nunca Me Fui' - Rubén Blades, Andy Clay, Fonseca, Felipe González Abad & Yoel Henríquez, songwriters (Fonseca & Rubén Blades)
• 'Si Antes Te Hubiera Conocido' - Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G, songwriters (Karol G)
• 'Si Volviera Jesús' - Jorge Luis Piloto, songwriter (Víctor Manuelle)
• 'Venga Lo Que Venga' - Andy Clay, Fonseca & Alberto Montenegro, songwriters (Fonseca, Rawayana)

