Con unos tintes de vallenato: así suena la nueva canción de J Balvin y Bizarrap que sorprendió a sus propios seguidores

Este viernes, el productor argentino Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bizarrap, y el cantante colombiano J Balvin, uno de los máximos exponentes del género urbano, dieron a conocer su nuevo producto musical “BZRP Music Sessions #62/66”.

Una producción que sorprendió a los seguidores de ambos artistas, ya que dentro de esta nueva canción los tintes del vallenato se identifican desde los primeros instantes de este tema, que también fusiona ritmos del género urbano y música electrónica de baile característicos de las creaciones del argentino.

Este nuevo lanzamiento, que tiene una duración de más de tres minutos, está lleno de sentimentalismo dentro de su letra. Adicionalmente, esta colaboración rompe esquemas dentro de lo que estamos acostumbrados a oír de estos dos artistas, que una vez más muestran su versatilidad para crear nueva música.

Definitivamente, como ellos lo dijeron el pasado 25 de diciembre cuando anunciaron no su unión, este gran tema que fusiona varios ritmos, dentro de ellos vallenato, género representativo de Colombia, “nadie se lo esperaba”.

Así lo han dejado ver sus seguidores por medio de las redes sociales, teniendo en cuenta que muchos de ellos esperaban que le respondiera Residente, luego de que esté en la “BZRP Music #49 Sessions” lanzara un par de indirectas dirigidas al paisa, quien una vez más deja ver que es todo un profesional.

“No me habían regalado nada en Navidad, pero... J Balvin y BZRP sí.”, “La producción de BZRP y la voz de Balvin es tremenda”, “Residente: "Esto lo hago pa divertirme". J Balvin: "For Fun", "Pensé que sería otro reggaetón genérico de Balvin, pero le metió al vallenato; punto para el niño de Medellín, merece un billón de reproducciones", "Después de la tiradera con Residente, no pensé que estos dos iban a trabajar juntos", son algunos de los comentarios que se leen en YouTube.