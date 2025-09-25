Críticas a Shakira por su reacción tras la caída de uno de los camarógrafos del concierto: "Ni lo determinó"

La cantante colombiana Shakira es criticada en redes sociales luego de que camarógrafo cayera frente a ella durante una de sus presentaciones en México.

En un video que ronda las redes sociales quedó registrado el momento en el que el camarógrafo tropieza con una estructura que se encuentra cerca al escenario.

El hombre cae al suelo y Shakira pasa frente a él mientras interpretaba uno de sus éxitos musicales.

En ese momento Shakira lo mira, pero continúa su camino hacia el escenario. Al hombre lo ayudan a levantarse los de seguridad que se encuentran frente a él.

Dicho video no pasó desapercibido por los seguidores de la cantante quienes, por una parte, apoyaron su profesionalismo, mientras que otros, criticaron su falta de empatía.

"El show debe continuar", "Qué pena, debió mostrar algo de empatía ante la situación, creí que era más humilde", “Ni lo determinó”, "No me extraña, la empatía de ella hace rato va en descenso" y "Que buena persona es ayudando", fueron algunos de los comentarios.

Es de señalar que la colombiana se encuentra en un gran momento de su carrera con su gira con la que ha visitado varios países del mundo y ha llenado decenas de estadios.

La colombiana, durante su gira que inició a mediados del pasado mes de febrero, cabe recordar, se ha presentado en gigantes urbes como Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Barranquilla, Bogotá y Buenos Aires.

Luego del éxito de sus conciertos Sudamérica, Shakira anunció su regreso a algunas naciones de la región.

Estas son las nuevas fechas de Shakira en Sudamérica:

Colombia: 25 y 26 de octubre en Cali y 1 de noviembre en Bogotá

Ecuador: 8, 9 y 11 de noviembre, en Quito

Perú: 15, 16 y 18 de noviembre, en Lima

Chile: 22 noviembre, en Santiago

Paraguay: 28 de noviembre, Asunción

Uruguay: 3 y 4 de diciembre, Montevideo

Argentina: 8 y 9 de diciembre, Buenos Aires.