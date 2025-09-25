NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Shakira

Críticas a Shakira por su reacción tras la caída de uno de los camarógrafos del concierto: "Ni lo determinó"

septiembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Shakira | Foto AFP
Shakira | Foto AFP
El hecho ocurrió el 19 de septiembre durante su presentación en el Estadio GNP Seguros, México.

La cantante colombiana Shakira es criticada en redes sociales luego de que camarógrafo cayera frente a ella durante una de sus presentaciones en México.

En un video que ronda las redes sociales quedó registrado el momento en el que el camarógrafo tropieza con una estructura que se encuentra cerca al escenario.

El hombre cae al suelo y Shakira pasa frente a él mientras interpretaba uno de sus éxitos musicales.

En ese momento Shakira lo mira, pero continúa su camino hacia el escenario. Al hombre lo ayudan a levantarse los de seguridad que se encuentran frente a él.

o

Dicho video no pasó desapercibido por los seguidores de la cantante quienes, por una parte, apoyaron su profesionalismo, mientras que otros, criticaron su falta de empatía.

"El show debe continuar", "Qué pena, debió mostrar algo de empatía ante la situación, creí que era más humilde", “Ni lo determinó”, "No me extraña, la empatía de ella hace rato va en descenso" y "Que buena persona es ayudando", fueron algunos de los comentarios.

Es de señalar que la colombiana se encuentra en un gran momento de su carrera con su gira con la que ha visitado varios países del mundo y ha llenado decenas de estadios.

La colombiana, durante su gira que inició a mediados del pasado mes de febrero, cabe recordar, se ha presentado en gigantes urbes como Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Barranquilla, Bogotá y Buenos Aires.

Luego del éxito de sus conciertos Sudamérica, Shakira anunció su regreso a algunas naciones de la región.

Estas son las nuevas fechas de Shakira en Sudamérica:

Colombia: 25 y 26 de octubre en Cali y 1 de noviembre en Bogotá
Ecuador: 8, 9 y 11 de noviembre, en Quito
Perú: 15, 16 y 18 de noviembre, en Lima
Chile: 22 noviembre, en Santiago
Paraguay: 28 de noviembre, Asunción
Uruguay: 3 y 4 de diciembre, Montevideo
Argentina: 8 y 9 de diciembre, Buenos Aires.

Temas relacionados:

Shakira

México

Concierto

Música

Video

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tiene los días o las semanas contados; me hablan de entre cuatro y seis semanas para la operación final": Pacho Santos, exvicepresidente de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Está entorpeciendo la justicia, ¿a qué le teme?”: Miguel Uribe Londoño acusa a Petro de retrasar la investigación por el asesinato de su hijo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué consecuencias tendría en la vida cotidiana de los venezolanos que Maduro imponga un 'Estado de conmoción'?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué consecuencias puede traer para la credibilidad de la ONU la investigación pedida por Trump por presunto “triple sabotaje”?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Mignon Houston, portavoz del Departamento de Estado
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Una retórica fuerte complica los esfuerzos para estabilizar el hemisferio y proteger a los ciudadanos de los criminales": Departamento de Estado responde al presidente Petro tras discurso en la ONU

Luis Almagro, exsecretario general de la OEA - Foto: EFE
Luis Almagro

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Gobernador Caldera
Temblor

La noche más larga para los zulianos: Daños a viviendas, cedió la cúpula de icónica iglesia y se activó el alerta máxima en el "muro de contención"

Nicolas Sarkozy | Foto: AFP
Nicolás Sarkozy

"Dormiré en prisión con la cabeza alta": expresidente francés Sarkozy es condenado a cinco años de cárcel por financiación irregular de su campaña

Andrea Álvarez Marín, diputada del partido Liberación Nacional quien presidió la comisión del levantamiento de inmunidad judicial al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves
Costa Rica

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Más de Entretenimiento

Ver más
Receta albóndigas de soya - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Paso a paso para preparar unas deliciosas albóndigas de soya, receta 100% de origen vegetal

Bad Bunny durante una presentación en el Coliseo de Puerto Rico - Foto EFE
Bad Bunny

Así es como se puede ver el concierto sorpresa de Bad Bunny que será transmitido en vivo este fin de semana

Shakira | Foto: EFE
Shakira

El enternecedor video de Shakira con su mamá que ya se ganó a millones de usuarios en redes: “Son una belleza”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Temblor

Geóloga había advertido de la posibilidad de un gran temblor en Venezuela y explicó la razón: "un proceso continuo de acumulación de esfuerzos tectónicos y liberación de energía"

Drones en la guerra / FOTO: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

El impacto de la innovación en el conflicto entre Ucrania y Rusia

Presidenta de la Comisión Europea espera que Putin comparezca ante la justicia internacional
Ursula von der Leyen

Avión en el que viajaba la presidente de la Comisión Europea sufrió una interferencia, detrás de la que estaría Rusia, cuando iba a aterrizar

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela lanzó campaña en la que puso a hablar a históricos personajes para llamar a reservistas ante la “amenaza” estadounidense

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Colombia

"Si EE.UU. respeta el derecho internacional, tiene todo mi apoyo; pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración", dice el presidente Gustavo Petro

Dólar y peso argentino (Canva)
Argentina

Gobierno de Milei anuncia intervención en el mercado cambiario para contener subida del dólar

Receta albóndigas de soya - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Paso a paso para preparar unas deliciosas albóndigas de soya, receta 100% de origen vegetal

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda