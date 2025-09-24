NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Shakira

"Que no colabore con ninguno porque todos son iguales": video de Shakira junto a Beéle genera controversia en redes sociales

septiembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Shakira, cantante colombiana - Foto EFE
Ambos artistas mostraron sus mejores pasos, dejando a la expectativa si su encuentro se trataría de una futura colaboración juntos.

Los artistas Shakira y Beéle son tendencia en redes sociales tras compartir un video en el que aparecen bailando una canción tradicional del conocido Carnaval de Barranquilla, tierra de donde los dos son oriundos.

Al ritmo de Currucuchu, de la Niña Emilia, Shakira y Beéle mostraron sus mejores pasos, dejando a la expectativa si su encuentro se trataría de una futura colaboración juntos.

Pese a que ninguno se ha pronunciado al respecto, su inesperado encuentro ha generado todo tipo de especulaciones por parte de sus seguidores.

“Se juntaron la que primero la rompió en Barranquilla y el que la está rompiendo ahorita”; “De Barranquilla para el mundo” y “Qué viva la costa y el cacho”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, hubo quienes criticaron este encuentro, ya que la artista tras su separación de Piqué ha criticado reiteradamente la infidelidad, una de las razones por las que Beéle es cuestionado durante los últimos meses tras iniciar su relación con Isabella Ladera.

“¿Me estás diciendo que Shakira dedicó un álbum y una gira entera a quemar hombres infieles y empoderar mujeres, pero al mismo tiempo va a colaborar con Beéle que le hizo a la mujer lo mismo que le hicieron a ella? Esta no te la doy Shaki"; “Este es peor que Piqué”; “Entonces que no colabore con ningún hombre, porque todos son iguales”, se lee en las redes.

Es de señalar que la colombiana se encuentra en un gran momento de su carrera con su gira con la que ha visitado varios países del mundo y ha llenado decenas de estadios.

La colombiana, durante su gira que inició a mediados del pasado mes de febrero, cabe recordar, se ha presentado en gigantes urbes como Río de Janeiro, Sao Paulo, Lima, Barranquilla, Bogotá y Buenos Aires.

Luego del éxito de sus conciertos Sudamérica, Shakira anunció su regreso a algunas naciones de la región.

Estas son las nuevas fechas de Shakira en Sudamérica:
Colombia: 25 y 26 de octubre en Cali y 1 de noviembre en Bogotá
Ecuador: 8, 9 y 11 de noviembre, en Quito
Perú: 15, 16 y 18 de noviembre, en Lima
Chile: 22 noviembre, en Santiago
Paraguay: 28 de noviembre, Asunción
Uruguay: 3 y 4 de diciembre, Montevideo
Argentina: 8 y 9 de diciembre, Buenos Aires

