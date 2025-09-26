NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Karol G lanzó su tequila 200 Copas - Foto: AFP
Karol G

De la mano de una de las casas tequileras más importantes de México, Karol G hizo su tequila inspirado en uno de sus sencillos musicales

septiembre 26, 2025
Por: Natalya Baquero González
Para llevar a cabo esta iniciativa, la cantante colombiana se asoció con la CEO y fundadora de esta marca mexicana, con la cual materializaron uno de los sueños de la paisa.

La cantante colombiana Karol G, una de las artistas más representativas del género urbano durante los últimos años, sigue incursionando en nuevas industrias; en esta oportunidad se unió con una de las empresas tequileras más importantes a nivel mundial.

Por medio de sus redes sociales, la artista paisa entregó detalles de este proyecto que desarrollaron de la mano de Casa Dragones y con el cual materializaron uno de sus éxitos más recordados dentro de su álbum “KG0516.”, “200 Copas”.

“Hoy, después de casi 3 años de trabajar en esto, puedo anunciarles, por fin, que 200 Copas, nuestro Tequila, es una realidad”, expresó la Bichota.

La intérprete de “Latina Foreva” señaló que en medio de la grabación del video de su canción “200 copas” vio la necesidad de querer generar recordación en las personas con algo “material” con la finalidad de generar una mayor conexión con aquellas personas cuando escucharan este tema.

Frente a esto, surge la idea de “hacer un tequila”, un producto por medio del cual Karol G quiere que este tequila acompañe “los momentos más especiales y a la altura de las emociones, recuerdos” de aquellos que consuman esta bebida.

Para llevar a cabo esta iniciativa, la cantante colombiana se asoció con Casa Dragones, una de las empresas tequileras más destacadas a nivel mundial, y trabajó de la mano de Bertha González, la maestra tequilera mujer, CEO y fundadora de esta prestigiosa marca.

“Creyó en esta idea loca desde el día uno y con quien he estado soñando y trabajando apasionadamente los últimos casi 3 años de mi vida”, manifestó paisa en cuanto al aporte y colaboración por parte de González.

Por su parte, la CEO de Casa Dragones, en el clip que acompaña el mensaje de Karol G, entregó detalles de este producto, el cual nace de pequeños lotes con 100% de agave azul puro, el cual tuvo un proceso de añejamiento por más de 12 meses en barricas de roble americano. Adicionalmente, esta bebida cuenta con sutiles notas de miel, almendra y agave cocido.

