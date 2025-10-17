Del fútbol al mundo de la música: Ronaldinho anunció el lanzamiento de su álbum “Bruxaria 051”

De ser una de las más grandes que el fútbol ha visto, Ronaldinho Gaucho ahora ha decidió apostarle por involucrarse en el mundo de la música.

El talentoso exdelantero que jugó en Barcelona y para la selección de Brasil anunció este viernes el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio “Bruxaria 051”.

El título del álbum hace referencia a uno de los apodos que más lo identificaron en su impecable etapa como futbolista “Mago”.

El trabajo discográfico, que mezcla sonidos rap y el funk, contiene un total de 22 canciones en las que participan artistas brasileños como Shenlong, Dexter, MC Hariel, MC Kadu y MC Menor JP, entre otros.

Ronaldinho describió este trabajo discográfico como un “sueño nacido en las calles” y aseguró que tiene un “ritmo de libertad”.

“‘BRUXARIA 051’, la magia se convirtió en música. Un sueño que nació en las calles se ha convertido en arte. Entre risas, golpes y recuerdos, la tropa convierte lo imposible en sonido. La magia es real y tiene un ritmo de libertad”, explicó desde su cuenta de Instagram.

No es la primera vez que el histórico jugador de la ‘verdeamarela’ incursiona en el mundo de la música, ya que lidera el proyecto 'Tropa do Bruxo’ creado en 2020.

En ese año lanzaron la canción ‘Oclin e Evoque’, que contó con la participación de los artistas Djonga, Sidoka y MC Rick.

El proyecto no acabó ahí y en 2021 lanzaron el tema musical ‘Química Bandida’ en el que participaron Tropa do Bruxo, Tz da Coronel, Martelin y Bruxo 021.

Ronaldinho no es el único futbolista brasileño que ha decidido incursionar en el mundo de la música.

Ya que jugadores como Pelé, Gabigol, Romario e Edmundo, Memphis Depay, Anderson Talisca y Marcelinho Carioca también han participado en la industria musical.