Se conoce el certificado de defunción de Diane Keaton que revela la verdadera causa de muerte de la actriz

Se conoció el certificado de defunción de Diane Keaton, el cual reveló que la actriz falleció el sábado 11 de octubre a la edad de 79 años. Además, indicó que la causa de su deceso fue una “neumonía bacteriana primaria”.

Según la cadena CNN, que citó el documento, en él se indica que la actriz, conocida por sus apariciones en cintas como “Dos extraños amantes” o “Quizás para Siempre”, fue cremada y que no se realizó una autopsia.

El sábado en la mañana, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada de asistencia médica en la dirección de la estrella de cine, desde donde se trasladó a una persona a un hospital, de acuerdo con un portavoz citado por el medio antes mencionado.

Una fuente policial confirmó posteriormente que la persona trasladada era Keaton.

¿Quién fue Diane Keaton?

Diane Keaton debutó en Hollywood con "Lovers and Other Strangers" ("Amantes y otros extraños"), en 1970.

Tras su debut, Keaton comenzó a parecer en importantes cintas como "El Padrino", donde interpretó a la esposa de Al Pacino, así como numerosos éxitos de Woody Allen.

La actriz logró inmortalizar su carrera con un premio Oscar gracias a su papel protagónico en la comedia romántica del director neoyorquino "Annie Hall" (Dos extraños amantes). Se llevó la estatuilla de Mejor Actriz en la entrega de 1978.

Durante su basta carrera, Keaton recibió tres nominaciones más: por "Reds", película estrenada en 1981, "Simple Secrets" (1996) y "Anything's Gotta Give" ("Alguien tiene que ceder", en América Latina, y "Cuando menos te lo esperas", en España), en 2003.

La actriz continuó actuando hasta mucho más allá de sus 70 años, obteniendo otros importantes papeles en diferentes proyectos cinematográficos.