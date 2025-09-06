NTN24
Sábado, 06 de septiembre de 2025
Katy Perry

El actor británico Orlando Bloom rompe el silencio tras la separación de Katy Perry

septiembre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
El actor británico Orlando Bloom - Foto EFE
La expareja decidió tomar un nuevo rumbo y adentrarse en la “crianza compartida” de la hija que tienen.

La cantante estadounidense Katheryn Elizabeth Hudson, conocida artísticamente como Katy Perry y el actor británico Orlando Bloom anunciaron hace unas semanas el fin de su relación.

La pareja decidió tomar un nuevo rumbo y adentrarse en la “crianza compartida” de la hija que tienen, de acuerdo con US Weekly, el primer medio en confirmar oficialmente la ruptura.

“Orlando y Katy han estado dando un giro a su relación durante los últimos meses para centrarse en la crianza compartida”, decía el texto.

“Seguirán siendo vistos juntos como una familia, ya que su prioridad compartida es —y siempre será— criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”, agregó.

Tras varios días de su separación, Orlando Bloom se refirió en medio de una entrevista a su separación de la cantante.

“Estoy genial, hombre. Estoy muy agradecido. Tenemos la hija más hermosa y estamos bien. Nada más que amor”, afirmó.

Aunque Bloom dijo en una entrevista que no cambiaría su relación con Perry, recientemente compartió en Instagram una serie de citas que hacían referencia al amor, el poder, la soledad y la adicción.

“La soledad no viene de no tener gente cerca de uno, sino de ser incapaz de comunicar las cosas que parecen importantes para uno mismo”, escribió.

La pareja comenzó a salir en 2016 y en 2020 dieron la bienvenida a Daisy Dove, su hija.

Temas relacionados:

Katy Perry

Separación

Relación

Hijos

