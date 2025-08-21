NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Rosalía reafirma que su vida amorosa se guía por la autenticidad
Rosalía

Rosalía comparte una emotiva reflexión: “Me siento agradecida con cada persona que la vida me ha permitido encontrar”

agosto 21, 2025
Por: Laura Talero Rojas
La artista española envió un emotivo mensaje donde expresa gratitud por quienes han formado parte de su camino personal y emocional.

Rosalía Vila Tobella, conocida mundialmente como ‘La Rosalía’, es una cantante, actriz y productora española que ha revolucionado la música contemporánea gracias a su estilo único en la mezcla de géneros.

A sus 32 años, ha logrado fusionar géneros como el flamenco, el pop, el reguetón y la música latina, ganándose el reconocimiento global por llevar el flamenco a nuevas generaciones y públicos.

En los últimos días, Rosalía ha llamado la atención no solo por su carrera artística, sino también por su vida personal. Su participación en una nueva temporada de la serie “Euphoria” desató rumores sobre un romance con una de las actrices del elenco.

Aunque ninguna de las dos ha confirmado públicamente una relación, en una entrevista publicada en 2024 reveló que mantuvieron un vínculo durante cinco meses en 2019. La actriz involucrada afirmó que, pase lo que pase, Rosalía “siempre será familia” para ella.

Relaciones pasadas y visión del amor

A lo largo de su carrera, Rosalía ha mantenido pocas relaciones conocidas. Durante sus primeros años como artista, tuvo un noviazgo con C. Tangana, con quien colaboró en su primer álbum.

Posteriormente, vivió una de sus relaciones más mediáticas junto al cantante puertorriqueño Rauw Alejandro. Juntos compartieron escenario, canciones, tatuajes y hasta un compromiso. Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2023.

Tras la ruptura, la artista fue vinculada sentimentalmente con el actor Jeremy Allen White, aunque esa relación también habría terminado a mediados de 2024. En la actualidad, se le ha visto en varias ocasiones junto al actor y cantante alemán Emilio Sakraya, con quien ha sido fotografiada paseando por las calles de Barcelona.

En una reciente entrevista, Rosalía compartió un mensaje que ha conmovido a sus seguidores: “Me siento agradecida con cada persona que la vida me ha permitido encontrar.

Este mensaje refleja su apertura hacia el cambio, el crecimiento personal y las nuevas conexiones. Con la revista ELLE, la artista también habló de su libertad emocional y dejó claro que no se siente presionada por etiquetas o expectativas sociales:

“No me sentí presionada, me enfoco en la libertad”

Con estas palabras, Rosalía reafirma que su vida amorosa se guía por la autenticidad y el respeto, eligiendo vivir cada etapa con libertad y gratitud.

USS Iowa Jima en su partida de Norfolk - Foto: US Navy
Despliegue militar

Estados Unidos suma un escuadrón anfibio a flota que ha desplegado en el Caribe y que llegaría al límite del mar de Venezuela

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Álvaro Uribe frente a sus seguidores en Sabaneta, Antioquia. (EFE)
Álvaro Uribe

Uribe hizo su primer pronunciamiento en plaza pública tras recuperar libertad con discurso en el que habló de la recompensa por Maduro

Laura Arenas, ciudadana colombiana
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

