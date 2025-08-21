Rosalía comparte una emotiva reflexión: “Me siento agradecida con cada persona que la vida me ha permitido encontrar”

Rosalía Vila Tobella, conocida mundialmente como ‘La Rosalía’, es una cantante, actriz y productora española que ha revolucionado la música contemporánea gracias a su estilo único en la mezcla de géneros.

VEA TAMBIÉN Por qué Karol G encabezará un show de medio tiempo de la NFL en Brasil y no en Estados Unidos: la colombiana se confiesa "orgullosa" o

A sus 32 años, ha logrado fusionar géneros como el flamenco, el pop, el reguetón y la música latina, ganándose el reconocimiento global por llevar el flamenco a nuevas generaciones y públicos.

En los últimos días, Rosalía ha llamado la atención no solo por su carrera artística, sino también por su vida personal. Su participación en una nueva temporada de la serie “Euphoria” desató rumores sobre un romance con una de las actrices del elenco.

Aunque ninguna de las dos ha confirmado públicamente una relación, en una entrevista publicada en 2024 reveló que mantuvieron un vínculo durante cinco meses en 2019. La actriz involucrada afirmó que, pase lo que pase, Rosalía “siempre será familia” para ella.

Relaciones pasadas y visión del amor

A lo largo de su carrera, Rosalía ha mantenido pocas relaciones conocidas. Durante sus primeros años como artista, tuvo un noviazgo con C. Tangana, con quien colaboró en su primer álbum.

Posteriormente, vivió una de sus relaciones más mediáticas junto al cantante puertorriqueño Rauw Alejandro. Juntos compartieron escenario, canciones, tatuajes y hasta un compromiso. Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2023.

Tras la ruptura, la artista fue vinculada sentimentalmente con el actor Jeremy Allen White, aunque esa relación también habría terminado a mediados de 2024. En la actualidad, se le ha visto en varias ocasiones junto al actor y cantante alemán Emilio Sakraya, con quien ha sido fotografiada paseando por las calles de Barcelona.

En una reciente entrevista, Rosalía compartió un mensaje que ha conmovido a sus seguidores: “Me siento agradecida con cada persona que la vida me ha permitido encontrar.”

Este mensaje refleja su apertura hacia el cambio, el crecimiento personal y las nuevas conexiones. Con la revista ELLE, la artista también habló de su libertad emocional y dejó claro que no se siente presionada por etiquetas o expectativas sociales:

“No me sentí presionada, me enfoco en la libertad”

VEA TAMBIÉN El clásico de la televisión colombiana que marcó a una generación está de vuelta o

Con estas palabras, Rosalía reafirma que su vida amorosa se guía por la autenticidad y el respeto, eligiendo vivir cada etapa con libertad y gratitud.