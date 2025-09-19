NTN24
El director de cine Tim Burton y la actriz Monica Bellucci anuncian su separación tras casi tres años de romance

septiembre 19, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Tim Burton y Monica Bellucci anuncian su separación / FOTO: EFE
Tim Burton y Monica Bellucci anuncian su separación / FOTO: EFE
Por medio de un comunicado ambas estrellas comunicaron su separación, aunque no revelaron mayores detalles.

La pareja de estrellas formada por el director estadounidense Tim Burton y la actriz italiana Monica Bellucci anunciaron su separación este viernes a través de un comunicado.

"Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse", afirmaron las dos estrellas en un comunicado común.

El director de "El joven manos de tijera" y de "La leyenda del jinete sin cabeza", y la actriz de "Misión Cleopatra" e "Irreversible" se conocieron en el festival Lumière en Lyon, en el este de Francia, en octubre 2022, cuando la intérprete entregó al cineasta un galardón por toda su carrera.

Burton y Bellucci iniciaron entonces una relación, que incluyó también una colaboración artística en la película "Beetlejuice Beetlejuice", presentada en la Mostra de Venecia en 2024.

En esta comedia de terror, secuela de un anterior filme realizado por Burton en 1988, Bellucci encarna a Delores, una criatura maléfica con aires de Frankenstein determinada a vengarse de su exmarido Beetlejuice (Michael Keaton).

"Beetlejuice Beetlejuice" fue un gran éxito en Norteamérica, donde recaudó cerca de 300 millones de dólares.

La pareja fue vista en julio en el festival de cine de Giffoni, en el sur de Italia, donde el director de 67 años presentó la segunda temporada de la serie de Netflix "Miércoles", de la que es productor.

Burton es productor de la serie y director de alguno de los episodios de esta saga inspirada en el universo de la familia Addams, el mayor éxito hasta ahora de una serie en inglés en la plataforma, y la segunda más vista después de la primera temporada de "El juego del calamar".

Anteriormente, el director mantuvo una larga relación con la actriz británica Helena Bonham Carter, de la que se separó en 2014 y con la que tiene dos hijos.

Bellucci, de 60 años, estuvo casada durante 14 años con el actor francés Vincent Cassel, con quien tiene dos hijas.

Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Fumigación aérea en Colombia - Foto EFE
Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Niños | Foto Canva
Ponte al Día

La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

Gustavo Petro - Foto EFE/ Foto: Paola Holguín
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

Donald Trump | Foto: AFP
Administración Trump

Amnistía Internacional acusó a la administración Trump de violar derechos humanos al usar IA para vigilar a migrantes y estudiantes extranjeros

Depresión - Foto de referencia de CANVA
Suicidio

"A veces una conversación oportuna puede salvar una vida o quitar una idea de la cabeza": Leocadio Martín, psicólogo clínico, sobre el suicidio

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Álvaro Uribe

Abogado constitucionalista afirmó que orden de libertad a favor de Uribe deja entrever que la jueza que lo condenó "no tiene gran conocimiento de la dogmática penal"

Venus Williams | Foto: EFE
Tenista

La leyenda sigue vigente: una de las mejores tenistas de la historia regresa con 45 años al US Open para romper récords

Foto: Dirección Nacional de Bomberos
Accidente aéreo

Accidente de avioneta en Colombia deja cuatro muertos, entre ellos una mujer embarazada

Presidente Donald Trump - Foto EFE
Migración

Políticas de uno de los países más grandes del mundo son comparadas con las de Trump por buscar deportación de no ciudadanos a terceros países

Colombia, Venezuela y Brasil brillan en el ranking de países con las mujeres más bellas del mundo | Foto Canva
Ranking

Insider Monkey reveló el ranking de los países con las mujeres más bellas del mundo: Colombia y Venezuela están separadas en la lista por 20 puestos

