La cantante argentina Nicki Nicole habló por primera vez de su romance con el jugador del Barcelona, Lamine Yamal: "¡Estoy muy enamorada!"

La cantante y compositora argentina Nicki Nicole puso fin a los rumores existentes sobre su vida sentimental e hizo oficial su relación con el futbolista español Lamine Yamal.

Durante un encuentro con la prensa de España, el miércoles 10 de septiembre, la artista de 25 años aseguró que está enamorada de su novio de 18 años, que actualmente juega en el FC Barcelona.

La intérprete de "Plegarias", quien actualmente está establecida en Barcelona, asistió a un importante evento de moda que se celebró en dicha ciudad española en donde fue captada luciendo un vestido ceñido al cuerpo inspirado en la década del 2000.

"Estoy muy feliz en Barcelona, la verdad que recibo mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos", dijo en relación a su vida en España.

Al ser consultada sobre su vida personal y su vínculo con Yamal, la cantante respondió con una sonrisa en su rostro, asegurando que está muy feliz con su nueva relación.

"¿Estás enamorada de Lamine Yamal?", le preguntaron, a lo que respondió con un "Estoy muy enamorada (...) Y muy feliz".

Los informes sobre la relación entre la cantante argentina y el jugador del Barcelona comenzaron a tomar fuerza luego de que la cantante asistiera al cumpleaños número 18 del joven deportista.

El romance comenzó a tomar mucha más fuerza con una serie de sucesos que los involucraban sentimentalmente, como que fueron vistos a los besos en un boliche.

VEA TAMBIÉN Lamine Yamal habría formalizado noviazgo con cantante argentina que le lleva siete años o

Aunque Nicki Nicole confirmó el miércoles el romance, cabe mencionar que el futbolista ya había oficializado el noviazgo a través de su cuenta de Instagram en donde publicó una imagen en la que se los vio rodeados de globos y detrás de una torta, celebrando el cumpleaños de la artista.

Recientemente, Nico Williams, compañero de Lamine, lo grabó con una enorme sonrisa en su cara mientras miraba la pantalla de su teléfono celular que tenía un fondo de pantalla junto a la cantante quien lo abrazaba, dejando claro que la relación marcha muy bien.