Martes, 11 de noviembre de 2025
Shakira

Él es el sobrino de Shakira que está incursionando en el mundo de la música: "Mi sueño es ser un gran artista"

noviembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Shakira | Foto: EFE
Shakira ha demostrado públicamente el apoyo a su sobrino, dedicándole palabras de aliento y presumiendo con orgullo en sus redes sociales el talento de la joven promesa.

Shafik Mebarak, de 26 años, hijo de Robin Mebarak, medio hermano de Shakira, reveló los consejos que le ha brindado la barranquillera para lograr una carrera exitosa como la que ha alcanzado ella a sus 48 años.

En medio de una entrevista con un medio colombiano, Shafik habló de Shakira tanto en su faceta como artista, como tía, hermana e hija.

“El mejor consejo que he recibido de parte de ella, aparte de la disciplina, es la puntualidad, que eso es muy importante, ser una persona cumplida y seria con los negocios”, señaló el sobrino de Shakira.

“Es muy alentador ver como una artista como ella puede ajustarse al mercado a través de los años sin perder su esencia, ser tan versátil con los géneros y que su voz siempre se luzca. Es un gran ejemplo a seguir no solo por su voz, sino por su disciplina que es una de las cosas más importante que uno debe tener en esto de la música, además de rodearse de buena gente y ser feliz”, complementó el artista.

Shafik Mebarak debutó en la música en 2021 con su sencillo ‘Te Fuiste’, que deja ver la inclinación inicial del sobrino de Shakira, quien busca abrirse su propio camino en el género urbano.

“El sueño mío es entrenar cada aspecto que llega a ser necesario para ser un artista grande y lograr mantenerme”, finalizó.

Shakira es una de las cantantes colombianas más queridas y reconocidas a nivel mundial gracias a sus grandes éxitos como ‘Waka Waka’, ‘La Bicicleta’, ‘La Tortura’, entre otros.

Hace pocos días, la barranquillera recibió el premio inaugural Global Touring Icon Award entregado por la famosa revista estadounidense Billboard.

Esa plataforma, especializada en información sobre la industria musical, reconoció con el galardón el trabajo de Shakira en su vigente y exitosa gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran'.

El reconocimiento fue anunciado en la Cumbre de Música en Vivo de Billboard 2025 celebrada el lunes en West Hollywood, California, al que la colombiana no logró asistir pues se encontraba precisamente terminando las presentaciones de su paso por Colombia y preparando las de Ecuador para el próximo fin de semana.

Además de anunciar el premio, Billboard Boxscore, una clasificación que recopila y clasifica las giras y residencias musicales más taquilleras y con mayor asistencia de la industria musical, reveló la escandalosa cifra de 13 dígitos que recaudó Shakira con su gira durante las primeras 64 fechas.

Con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', Shakira recaudó en ese período de 64 presentaciones un total de 1.252.514.536.000 pesos colombianos, es decir, 327,4 millones de dólares, que la convierten en la artista femenina latina con la gira más exitosa en la historia y la segunda cantante latina con el tour que más recaudó en todos los tiempos, siendo superada solamente por la gira del mexicano Luis Miguel de 2023-24, que logró unos 409,5 millones de dólares.

"Esto es increíble. Solo quiero compartirlo con todos ustedes, mi banda, mis bailarines, mi equipo, mi personal, todos los que han trabajado tan duro también en esta gira. Hemos llegado muy lejos. Hemos superado tantos obstáculos y aquí estamos, haciendo historia", expresó Shakira al momento de recibir el premio.

