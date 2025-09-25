El Payaso "IT" llegará a las plataformas streaming y ya se conoce la fecha de estreno de esta terrorífica historia

El relato de terror en torno a Pennywise regresa tras su gran éxito y acogida que tuvo en la pantalla grande; ahora llegará en forma de serie a la plataforma streaming de HBO Max, la cual dio a conocer el tráiler oficial de esta nueva apuesta que relatará la precuela de las películas exitosas del “Payaso IT”.

“IT: Bienvenidos a Derry”, esta nueva producción ambientada en torno a la historia creada por Stephen King, una narración en la que el miedo se apodera de la ciudad de Derry.

Esta serie está dirigida por Andy Muschietti, quien también estuvo a cargo de la dirección de las películas “IT” e “IT: “Capítulo Dos” contará con un total de ocho capítulos, los cuales serán estrenados cada semana a partir del próximo 26 de octubre.

Su relato se situará en los años de los sesenta (1962), décadas atrás de los acontecimientos que ya conocemos de las secuelas anteriores expuestas en cine.

Esta nueva producción estará rodeada de hechos de misterio y terror que irrumpirán la calma y la tranquilidad de esta ciudad que se enfrentará a sucesos y desapariciones, especialmente de niños, provocados, lo cual llevará a que un grupo de jóvenes comiencen a hacerse cuestionamientos en torno a las desapariciones y a explorar la búsqueda de uno de sus amigos en las alcantarillas.

“IT: “Bienvenidos a Derry” se basará en contar los orígenes del ciclo tormentoso, que sacudirá a Derry con la aparición del payaso Pennywise y el impacto que esto traerá en la comunidad.

VEA TAMBIÉN Cinco películas para recordar a Robert Redford: las producciones que lo consagraron como un ícono del cine o

Aparte de Andy Muschietti, Bárbara Muschietti y Jason Fuchs también hicieron parte de la dirección de esta serie. Los Muschietti hacen parte como productores ejecutivos por medio de Double Dream, y Fuchs lo hace con FiveTen junto con Brad Caleb Kane, David Coatsworth, Bill Skarsgård, Shelley Meals, Roy Lee y Dan Lin.

El guion del primer episodio fue escrito por Fuchs, quien es miembro del equipo de liderazgo creativo de la serie junto a Kane. Andy M. dirige varios capítulos de esta serie que se estrenará el próximo 26 de octubre, previo al día de Halloween.

Pennywise nuevamente será interpretado por el actor sueco Bill Skarsgård, quien en las producciones anteriores ya le había dado vida a este tenebroso personaje.