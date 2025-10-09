NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Nuevo comunicado sobre el estado de salud del cantante Zion - Foto: EFE
Cantante

Emiten nuevo comunicado sobre el estado de salud del cantante de reggaetón Zion, tras el accidente de tránsito que sufrió

octubre 9, 2025
Por: Natalya Baquero González
El artista, exintegrante del dúo Zion y Lennox, aún continúa hospitalizado luego del accidente automovilístico que vivió el pasado 6 de octubre.

El cantante puertorriqueño Félix Gerardo Ortiz Torres, más conocido como Zion en la industria musical, uno de los icónicos y pioneros del género urbano, se encuentra recluido desde hace unos días en un centro médico en San Juan de Puerto Rico, tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito.

Luego de ser hospitalizado el pasado 6 de octubre, recientemente su equipo de trabajo dio a conocer un nuevo reporte en el cual hablan sobre el avance de la salud del artista, un comunicado alentador en comparación al emitido el día de los hechos, en el cual manifestaban que se encontraban “pronóstico reservado”.

En el más reciente informe, el cual fue publicado por medio de las redes sociales del artista, se indicó que “Zion continúa recuperándose favorablemente y confía plenamente en que Dios tiene el control”.

En el oficio, dejan claro que, a pesar de la situación adversa que enfrenta el exintegrante del dúo Zion y Lenox, el cantante se “mantiene positivo, enfocado y con la fe” para poder recuperarse de la mejor manera lo más pronto posible.

Esto con la finalidad de cumplir con sus compromisos y compartir su música con sus seguidores, con quienes espera reunirse “pronto” y poder darles a conocer su segundo álbum como solista, que tiene como nombre “The Perfect Melody 2”, se lee en el comunicado de prensa emitido bajo el sello de Baby Récords, la disquera de Zion, y Nu Form Management, su empresa de representación.

Asimismo, aprovecharon el espacio para agradecer el “el cariño, las oraciones y el apoyo constante” que le han hecho sentir a Félix Gerardo Ortiz Torres durante estos días difíciles que viene enfrentando el artista de 43 años y de los cuales espera regresar fortalecido.

Aunque no se conoce el tiempo de recuperación que tendrá Zion tras sufrir el accidente de tránsito, el más reciente comunicado demuestra un parte alentador en comparación al que se dio en un inicio, lo cual significa que todo avanza favorablemente en lo que respecta a su estado de salud.

