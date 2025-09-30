NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
Martes, 30 de septiembre de 2025
Ángela Aguilar

En extrañas condiciones fue hallado sin vida el estilista de la cantante Ángela Aguilar

septiembre 30, 2025
Por: Natalya Baquero González
Fue encontrado sin vida “Micky Hair” estilista de Angela Aguilar - Foto captura: Instagram @micky_hair
Fue encontrado sin vida “Micky Hair” estilista de Angela Aguilar - Foto captura: Instagram @micky_hair
El peluquero Miguel Ángel de la Mora fue encontrado sin vida a las afueras de su local en Ciudad de México.

En las últimas horas, fue hallado sin vida el cuerpo del estilista de la cantante mexicana Ángela Aguilar, Miguel Ángel de la Mora, conocido en el mundo artístico como “Micky Hair”, en hechos aún por esclarecer.

Según la información reportada por los medios locales de México, el peluquero de 28 años fue asesinado cerca de las instalaciones su salón de belleza Micky’s Hair Salón Masaryk, ubicado en zona exclusiva de Polanco, Ciudad de México, al parecer a manos de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, que de manera indiscriminada lo atacaron con un arma de fuego, cegándole la vida de manera instantánea.

El hecho, según las autoridades, no fue un “ataque directo” hacia el joven estilista. “Sabemos que no se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto”, indicó Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo, por medio de sus redes sociales.

Entre tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana indicó que se encuentran adelantando las respectivas investigaciones, para dar con los responsables de este lamentable hecho que terminó con la vida del estilista Miguel Ángel de la Mora.

o

“La Fiscalía de la Ciudad de México, ya se realizan las investigaciones correspondientes, con el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona”, manifestó la entidad antes mencionada.

Ángela Aguilar despide a su estilista

Tras conocer la muerte de “Micky Hair”, la joven cantante mexicana Angela Aguilar, dedico unas emotivas palabras a quien fue su estilista y amigo, a quien le agradeció por lo vivido y compartido en vida.

“Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado. Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran. Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante”, manifestó en las historias de su red social de Instagram.

Asimismo, la esposa de Nodal destacó las ganas de vivir que tenía Miguel Ángel, quien no escatimaba por dar lo mejor de sí, por lo que le apasionaba con el ideal de “crear recuerdos”.

o

“Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar”, puntualizó Ángela Aguilar.

Temas relacionados:

Ángela Aguilar

Ciudad de México

Asesinato

Muerte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Lo que ha hecho Petro es trapear con la dignidad de Colombia y con la dignidad del cargo”: reacciones al retiro de la visa de EE. UU. al presidente colombiano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"En 48 horas se acabaría la bulla": experto en seguridad sobre eventual operación terrestre contra el Cartel de los Soles en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

La relación de Estados Unidos y Colombia cada vez más tensa, Petro ahora sugiere enviar a Trump a la cárcel

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Estados Unidos implementa nueva tarifa para solicitantes de asilo: ¿A quiénes aplica el nuevo valor?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"A Evo Morales le conviene un triunfo de Rodrigo Paz": Orlando Avendaño sobre elecciones en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

Más de Entretenimiento

Ver más
Bad Bunny | Foto: EFE
Bad Bunny

Bad Bunny reveló la razón por la que no incluye a Estados Unidos en su gira de conciertos: "ICE podría estar afuera"

Shakira, cantante colombiana - Foto EFE
Shakira

"Que no colabore con ninguno porque todos son iguales": video de Shakira junto a Beéle genera controversia en redes sociales

Muere de Giorgio Armani - AFP
Moda

Abren el testamento de Giorgio Armani en el que se estipula un inesperado deseo del recordado diseñador

Opinión

Ver más
Arturo McFields Asamblea General de la ONU

Histórica Asamblea de la ONU sin los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Edmundo González y María Corina Machado | Foto: AFP
Asamblea General de la ONU

María Corina Machado y Edmundo González piden apoyo ante la ONU para restablecer la democracia en Venezuela

CICPC - Foto AVN
Homicidio

Triple homicidio estremece una comunidad de Falcón: estiman que el homicida conocía a la familia

Foto de Lionel Messi (AFP)
Vinotinto

¿Se complica el sueño mundialista? Selección venezolana cayó ante Argentina y le queda una sola carta para cumplir el anhelo

Huelga de hambre

Venezolanos cumplen once días de huelga de hambre en La Haya: "Imploramos a la CPI, justicia"

Andrés Pastrana/ Donald Trump/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Andrés Pastrana

"La estrategia es precisamente desmantelar a nuestras Fuerzas Armadas": expresidente Pastrana sobre presunto plan de Petro detrás de la descertificación de EE. UU. a Colombia en lucha antidrogas

Selección Colombia celebrando clasificación al Mundial - Foto EFE
Selección Colombia

⁠"Un ciclo para la historia": Además del Mundial, estas son las otras cinco clasificaciones que ha logrado la selección Colombia en el 2025

Bad Bunny | Foto: EFE
Bad Bunny

Bad Bunny reveló la razón por la que no incluye a Estados Unidos en su gira de conciertos: "ICE podría estar afuera"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda