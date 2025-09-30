En extrañas condiciones fue hallado sin vida el estilista de la cantante Ángela Aguilar

En las últimas horas, fue hallado sin vida el cuerpo del estilista de la cantante mexicana Ángela Aguilar, Miguel Ángel de la Mora, conocido en el mundo artístico como “Micky Hair”, en hechos aún por esclarecer.

Según la información reportada por los medios locales de México, el peluquero de 28 años fue asesinado cerca de las instalaciones su salón de belleza Micky’s Hair Salón Masaryk, ubicado en zona exclusiva de Polanco, Ciudad de México, al parecer a manos de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, que de manera indiscriminada lo atacaron con un arma de fuego, cegándole la vida de manera instantánea.

El hecho, según las autoridades, no fue un “ataque directo” hacia el joven estilista. “Sabemos que no se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto”, indicó Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo, por medio de sus redes sociales.

Entre tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana indicó que se encuentran adelantando las respectivas investigaciones, para dar con los responsables de este lamentable hecho que terminó con la vida del estilista Miguel Ángel de la Mora.

“La Fiscalía de la Ciudad de México, ya se realizan las investigaciones correspondientes, con el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona”, manifestó la entidad antes mencionada.

Ángela Aguilar despide a su estilista

Tras conocer la muerte de “Micky Hair”, la joven cantante mexicana Angela Aguilar, dedico unas emotivas palabras a quien fue su estilista y amigo, a quien le agradeció por lo vivido y compartido en vida.

“Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado. Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran. Siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante”, manifestó en las historias de su red social de Instagram.

Asimismo, la esposa de Nodal destacó las ganas de vivir que tenía Miguel Ángel, quien no escatimaba por dar lo mejor de sí, por lo que le apasionaba con el ideal de “crear recuerdos”.

“Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar”, puntualizó Ángela Aguilar.