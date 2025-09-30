NTN24
Martes, 30 de septiembre de 2025
Hollywood

Se le acabó el matrimonio a Nicole Kidman, la actriz se separó de Keith Urban tras 19 años juntos

septiembre 30, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Nicole Kidman y Keith Urban se separan / FOTO: EFE
De acuerdo con medios estadounidenses, la pareja ha estado viviendo separada desde principios del verano.

La actriz australiana Nicole Kidman y el músico de country Keith Urban se separaron después de 19 años de matrimonio, según informes de medios estadounidenses.

La pareja ha estado viviendo separada "desde principios de verano", informó el lunes el medio de entretenimiento TMZ citando fuentes anónimas que precisaron que Kidman no quería separarse e intentó salvar su matrimonio.

Urban, ganador de cuatro Grammy a sus 57 años, dejó la casa familiar en Nashville para mudarse a su propia residencia en otro sector de la ciudad, indicó TMZ.

La pareja se casó en 2006 y son padres de dos hijas adolescentes.

Kidman, de 58 años y reconocida con el Oscar, se ha preocupado por "mantener a la familia unida durante este momento difícil desde que Keith se fue", dijo una fuente a TMZ.

La actriz de Eyes Wide Shut (1999) también tiene dos hijos adoptivos de su matrimonio anterior con el actor Tom Cruise, que terminó en 2001 en uno de los divorcios más famosos de Hollywood.

La última vez que Kidman publicó una foto junto Urban fue en Instagram en junio con un pie de foto que decía: "Feliz Aniversario, bebé".

En mayo, el músico nacido en Nueva Zelanda compartió fotos en Instagram de él y una sonriente Kidman después de su triunfo en los Premios de la Academia de Música Country.

Nicole Kidman, quien llegó a ser una de las actrices mejor pagadas de Hollywood, ha recibido múltiples nominaciones al premio Oscar y obtuvo la codiciada estatuilla en 2003 por su interpretación de la escritora Virginia Woolf en la película Las Horas.

