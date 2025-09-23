NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Emotivas palabras de Maleja Restrepo y Tattán Mejía tra la partida del padre de la presentadora - Fotos: Instagram @maleja_restrepo
Influencer

“Eres un papá increíble”: el mensaje emotivo de Maleja Restrepo tras el fallecimiento de su padre

septiembre 23, 2025
Por: Natalya Baquero González
La influencer, actriz y presentadora caleña dedicó unas sentidas palabras a su progenitor, quien partió a la eternidad.

El padre de María Alejandra Restrepo, más conocida como “Maleja”, falleció luego de estar varios días internado en la Clínica de Occidente; a pesar de su lucha y ganas de vivir, don Ramiro Restrepo murió. Una situación que ha causado conmoción en el entorno de la familia Mejía Restrepo. Así lo dio a conocer su hija por medio de sus redes sociales, espacio en el que compartió un emotivo mensaje tras su partida.

La presentadora e influencer dio a conocer la partida de su progenitor por medio de sus redes sociales, espacio en el que también le dedicó unas palabras llenas de emotividad, amor y agradecimiento.

“El wikipapá, el yayo, el padre, ahora está filosofando en el cielo”, señaló inicialmente Maleja en las palabras de despedida a su padre.

Asimismo, expreso que la partida de don Ramiro ha sido de las más duras que ha tenido que vivir. “Las despedidas siempre se me hacen muy difíciles, pero esta de mi papá ha sido la más dura de todas. Verlo deteriorarse en vida es de las situaciones más difíciles de enfrentar”, expresó la presentadora, quien acostumbraba a realizar videos con su progenitor en redes sociales cada vez que tenía la oportunidad.

De igual manera, la también actriz en su mensaje recordó las últimas palabras que intercambió con su padre en medio de su hospitalización, en las que mutuamente se expresaron el amor de padre a hija.

“Me tomó de la mano y me dijo 'eres una hija única e irrepetible' y yo le dije 'eres un papá increíble'. Le besé su mano, luego su cabeza y me fui dejando un pedazo de mi alma en la cama 59 de la Unidad de cuidados intensivos de la Clínica de Occidente”, manifestó Maleja Restrepo.

La publicación, que se encuentra acompañada por un video en el que la presentadora caleña le solicita a don Ramiro Restrepo un mensaje que a él le gustaría que ella replicara con sus hijas Guadalupe y Macarena, a lo que él señaló: “Que cada día amaran más la vida y que se amaran más a sí mismas, que, si uno se enamora de sí mismo, se va a enamorar de las personas”, para él esa era la esencia de la vida.

Tatán Mejía también se despidió de su suegro

El esposo de la presentadora Maleja Restrepo, también por medio de las redes sociales, despidió a su suegro; en una publicación en sus historias de Instagram dedicó unas sentidas palabras al padre de su pareja, a quien de paso le hizo una promesa.

“Buen viaje, suegro, cuídeme desde donde esté, que yo me encargo de los suyos, como siempre me lo pidió”, fue el mensaje de Tatán.

