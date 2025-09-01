NTN24
Es importante que dejes atrás aquellas situaciones que a nivel amoroso no funcionaron para que puedas avanzar: horóscopo del 1 al 7 de septiembre

septiembre 1, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Deja atrás el pasado y verás que todo cambiará; concéntrate en tus proyectos y rodéate de los tuyos, mejora en aquello que no te hace bien y transforma tu vida.

Para esta semana, el color azul jugará un papel muy importante, pues esta tonalidad permite conectar con la espiritualidad, la reflexión e influye de manera significativa en el movimiento energético positivo, el cual puedes atraer o transformar por medio del uso de prendas de este tono, accesorios o encendiendo un velón; es la invitación de la astróloga Jannín Farías.

Estas son las predicciones de los signos zodiacales de la semana del 1 al 7 de septiembre.

  • Aries: estás en una etapa de reflexión, merecimiento y buena suerte. Asimismo, la victoria te acompañará en el ámbito laboral.
  • Tauro: es momento de que definas hacia dónde quieres ir en el área amorosa, para eso es importante que bajes tus expectativas, normalices tu energía y abras tu corazón. Deja que te sorprendan la autenticidad de las personas.
  • Géminis: la vida te recompensará por el sacrificio que has hecho, también vivirás un gran momento a nivel económico, logrando aquello que anhelas.
  • Cáncer: es momento de tomar una pausa, tranquilízate, medita para que reprogrames los proyectos de tu vida, especialmente a nivel laboral.
  • Leo: estas en un tiempo de multiplicación económica, acompañado de estabilidad en el amor y en el trabajo.
  • o

    Virgo: vivirás momentos especiales en el amor, viajes, compromiso matrimonial y cambios positivos a nivel amoroso.

  • Libra: estás en una etapa colmada de estabilidad familiar y amorosa. Vas a llegar a un nivel estable en la parte financiera.
  • Escorpio: el mensaje de las cartas del tarot es a que salgas de la crisis emocional que vives y que conectes con aquellas personas que tanto cariño te tienen. Recuerda mantener la energía positiva.
  • Sagitario: olvida las emociones de tristeza que te produjo el amor, deja atrás el dolor, trabaja tu energía para abrirle la puerta a nuevas oportunidades en el ámbito amoroso, vienen tiempos de renovación.
  • Capricornio: deja atrás el pasado para abrirte a nuevas personas y así podrás conectar con el aquí y el ahora y darte la oportunidad de tener una nueva relación amorosa que te va a traer renovación y estabilidad.
  • o

    Acuario: estás en una época de merecimiento, la invitación de la astróloga Jannín Farías es a que disfrutes de los tuyos, tu familia, vienen tiempos buenos en el ámbito emocional y familiar.

  • Piscis: una semana llena de oportunidades; firmarás documentos, solucionarás inconvenientes a nivel familiar. Es esencial que mantengas un equilibrio financiero; ponte al día con tus deudas.

Para esta semana, el número de cuatro cifras según las cartas del tarot y las predicciones de la experta en astrología en el programa Ponte al Día de Nuestra Tele Internacional, Jannín Farías, es el 9920.

