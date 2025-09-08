NTN24
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Lunes, 08 de septiembre de 2025
Ponte al Día

Es la oportunidad para trabajar y atraer la energía positiva: predicciones del horóscopo del 8 al 14 de septiembre

septiembre 8, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Es la ocasión perfecta para trabajar temas relacionados con el amor y el positivismo.

El aura de esta semana te permitirá descubrir que eres capaz de alcanzar aquellos anhelos que tienes y direccionarlos.

El color que predominará durante esta semana será el color rosa, una tonalidad poderosa en cuanto a apertura energética, pues te ayudará a suavizar emociones y a encontrar la tranquilidad, según las predicciones de la astróloga Jannín Farías.

Estas son las predicciones para cada uno de los signos zodiacales

  • Aries: durante esta semana la buena energía te acompañará; será importante que tengas un orden mental. Lograrás equilibrio en el amor, en la economía y en el ámbito laboral. Es importante que, por medio de una oración o un pensamiento positivo, canalices tu energía; también puedes encender un velón blanco; esto te ayudará a atraer la tranquilidad.
  • Tauro: según la carta número 11 del tarot, vas a lograr la firma de documentos, muchos de ellos relacionados con viajes. En el amor vivirás momentos especiales y alcanzarás la estabilidad laboral; por medio de una vela roja, activa tu energía.
  • Géminis: es importante que hagas vida social; trabaja tu fuerza interna, da a conocer tus habilidades y verás que lo referente a la parte laboral y financiera se multiplicará. Vivirás una etapa de cambios personales y amorosos maravillosos; enciende una luz amarilla para que conectes tu energía.
  • o

    Cáncer: arriesga a cambiar y notarás los cambios; ten presente que todo lo que hagas con pensamiento y acción va a ser positivo para ti. En cuanto al amor, equilibra tus emociones y piensa qué es lo que quieres con la persona con la que estás. Prende un velón naranja; te ayudará a regular tus emociones.

  • Leo: tendrás la estabilidad laboral que esperabas; financieramente todo estará bien. También tendrás tiempos buenos relacionados con el amor y el trabajo. La invitación de la astróloga Jannín Farías es a que te protejas encendiendo una vela de color azul.
  • Virgo: la energía positiva te acompañará, pero es esencial que sueltes aquellas emociones del pasado que te afectan emocionalmente para que puedas seguir adelante. Disfruta y sé más compasivo contigo mismo; un velón morado te ayudará mucho para ello.
  • Libra: las bendiciones económicas abundarán junto con la estabilidad; será una época de conexión espiritual y de amor. Conecta tu energía con un velón de color rosado.
  • Escorpio: suaviza tu situación y tu entorno amoroso; es lo mejor que puedes hacer. Es importante que practiques la tolerancia, la empatía, para que encuentres la tranquilidad, para que puedas establecer bases sólidas en tu familia. Enciende una vela color marrón para activar la energía positiva.
  • Sagitario: sigue trabajando el merecimiento, tu estabilidad tanto financiera como amorosa; por medio de un velón verde podrás manejar la energía del ahorro.
  • Capricornio: tus sueños y proyectos laborales se van a dar, llenos de estabilidad financiera.
  • Acuario: todo lo que anhelas lo vas a lograr, vas a solucionar aquellos inconvenientes que se presenten de la mejor manera; también será un tiempo para ayudar a los tuyos. Enciende una luz blanca.
  • Piscis: ten paciencia, pronto llegará el éxito para ti. En lo que respecta al ámbito laboral, las cosas se irán consolidando poco a poco, tanto en el amor como en la parte financiera. Enciende un velón dorado para que atraigas la estabilidad, la riqueza y buena fortuna.

Para esta semana, el número de cuatro cifras según las cartas del tarot y las predicciones de la experta en astrología en el programa Ponte al Día de Nuestra Tele Internacional, Jannín Farías, es el 2105.

Temas relacionados:

Ponte al Día

Horóscopo

Tarot

Signos zodiacales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es un acto de torpeza inenarrable y que le va a pasar factura al régimen": consultor de seguridad y exasesor de la Casa Blanca analizan sobrevuelo de aviones venezolanos a buque estadounidense

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto asegura que “Puerto Rico funcionará como un portaviones que no se hunde” para EE. UU. en su intensión de enfrentar grupos terroristas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Alcaldes de Colombia visitan capital de Estados Unidos en medio de una eventual descertificación y las críticas de Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede ser santo en pleno siglo XXI o es la santidad algo de pocos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Rescatan a 27 de los 72 militares colombianos secuestrados en zona controlada por guerrilleros, informó el Ejército

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
España

Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) - Foto de referencia: EFE
Donald Trump

Estados Unidos estaría evaluando designar a la DGCIM de Venezuela como organización terrorista

Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Donald Trump | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Una cosa es la guerra contra los carteles y otra contra un presidente": analista sobre posible ataque de EE.UU. en territorio venezolano

Vacunación contra el sarampión en India - Foto: EFE
Vacunas

Alerta en Estados Unidos por medida propuesta en Florida que busca quitar la obligatoriedad de las vacunas

Más de Entretenimiento

Ver más
Shakira y Antonio de la Rúa - Foto EFE
Shakira

La reacción de Antonio de la Rúa luego de que Shakira interpretara una de las canciones que compuso durante el tiempo en el que estuvieron juntos

Horóscopo del 18 al 24 de agosto - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

“Géminis, no seas terco, ten paciencia y confía”: estas son las predicciones de los signos zodiacales del 18 al 24 de agosto

Fotogramas de 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba'-Foto: AFP
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Esta es la plataforma en que puede ver gratis 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba' antes del estreno de la nueva película

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nancy Camararo
Presos políticos

El caso de una abuela de 61 años desaparecida por organizar en su comunidad la campaña de Edmundo González Urrutia

Lionel Scaloni | Foto: EFE
Lionel Scaloni

Lionel Scaloni no subestimó a Ecuador y afirmó que le preocupa su último encuentro de Eliminatorias: "Es una de las mejores selecciones del mundo"

Banderas de Colombia y Estados Unidos - Fotos de referencia: EFE
Miguel Uribe Turbay

"Para Estados Unidos es muy grave el asesinato de Uribe Turbay": expertos analizan impacto de magnicidio en Colombia

Dayro Moreno con la selección Colombia en 2016 - Foto: EFE
Selección Colombia

Lorenzo es criticado tras referirse a la titularidad de Dayro Moreno en la selección Colombia de cara a las Eliminatorias: "Lo convocó por quedar bien"

Álvaro Morata | Foto: EFE
Álvaro Morata

Compañero de jugadores de Selección Colombia se despidió de su club con un duro mensaje que apunta contra los directivos del equipo: “hay principios que nunca deben romperse”

Mallorca vs. Barcelona, jornada nº 1 de La Liga - Foto: EFE
Barcelona

Dura entrada de Raphinha a Morey en el Mallorca vs. Barça es bastante cuestionada en redes: "Es roja de toda la vida, empiezan las ayudas"

Jhon Jáder Durán | Foto: EFE
Jhon Jader Durán

El Fenerbahce tomó drástica decisión tras eliminación de la Champions League que podría afectar al colombiano Jhon Durán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal