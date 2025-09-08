Es la oportunidad para trabajar y atraer la energía positiva: predicciones del horóscopo del 8 al 14 de septiembre

El aura de esta semana te permitirá descubrir que eres capaz de alcanzar aquellos anhelos que tienes y direccionarlos.

El color que predominará durante esta semana será el color rosa, una tonalidad poderosa en cuanto a apertura energética, pues te ayudará a suavizar emociones y a encontrar la tranquilidad, según las predicciones de la astróloga Jannín Farías.

Estas son las predicciones para cada uno de los signos zodiacales

Aries: durante esta semana la buena energía te acompañará; será importante que tengas un orden mental. Lograrás equilibrio en el amor, en la economía y en el ámbito laboral. Es importante que, por medio de una oración o un pensamiento positivo, canalices tu energía; también puedes encender un velón blanco; esto te ayudará a atraer la tranquilidad.

Tauro: según la carta número 11 del tarot, vas a lograr la firma de documentos, muchos de ellos relacionados con viajes. En el amor vivirás momentos especiales y alcanzarás la estabilidad laboral; por medio de una vela roja, activa tu energía.

Géminis: es importante que hagas vida social; trabaja tu fuerza interna, da a conocer tus habilidades y verás que lo referente a la parte laboral y financiera se multiplicará. Vivirás una etapa de cambios personales y amorosos maravillosos; enciende una luz amarilla para que conectes tu energía.

Cáncer: arriesga a cambiar y notarás los cambios; ten presente que todo lo que hagas con pensamiento y acción va a ser positivo para ti. En cuanto al amor, equilibra tus emociones y piensa qué es lo que quieres con la persona con la que estás. Prende un velón naranja; te ayudará a regular tus emociones.

Leo: tendrás la estabilidad laboral que esperabas; financieramente todo estará bien. También tendrás tiempos buenos relacionados con el amor y el trabajo. La invitación de la astróloga Jannín Farías es a que te protejas encendiendo una vela de color azul.

Virgo: la energía positiva te acompañará, pero es esencial que sueltes aquellas emociones del pasado que te afectan emocionalmente para que puedas seguir adelante. Disfruta y sé más compasivo contigo mismo; un velón morado te ayudará mucho para ello.

Libra: las bendiciones económicas abundarán junto con la estabilidad; será una época de conexión espiritual y de amor. Conecta tu energía con un velón de color rosado.

Escorpio: suaviza tu situación y tu entorno amoroso; es lo mejor que puedes hacer. Es importante que practiques la tolerancia, la empatía, para que encuentres la tranquilidad, para que puedas establecer bases sólidas en tu familia. Enciende una vela color marrón para activar la energía positiva.

Sagitario: sigue trabajando el merecimiento, tu estabilidad tanto financiera como amorosa; por medio de un velón verde podrás manejar la energía del ahorro.

Capricornio: tus sueños y proyectos laborales se van a dar, llenos de estabilidad financiera.

Acuario: todo lo que anhelas lo vas a lograr, vas a solucionar aquellos inconvenientes que se presenten de la mejor manera; también será un tiempo para ayudar a los tuyos. Enciende una luz blanca.

Piscis: ten paciencia, pronto llegará el éxito para ti. En lo que respecta al ámbito laboral, las cosas se irán consolidando poco a poco, tanto en el amor como en la parte financiera. Enciende un velón dorado para que atraigas la estabilidad, la riqueza y buena fortuna.

Para esta semana, el número de cuatro cifras según las cartas del tarot y las predicciones de la experta en astrología en el programa Ponte al Día de Nuestra Tele Internacional, Jannín Farías, es el 2105.