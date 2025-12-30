NTN24
Martes, 30 de diciembre de 2025
Celebridades

"Es triste terminar este capítulo en nuestras vidas": Mel Gibson y su esposa anunciaron su separación tras 9 años juntos

diciembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Mel Gibson - EFE
La revista People recibió una declaración de la pareja en la que confirmaron la decisión.

El actor, director y productor de cine estadounidense Mel Gibson se separó de esposa Rosalind Ross tras 9 años, así confirmaron a la revista de entretenimiento People.

"Aunque es triste terminar este capítulo en nuestras vidas, somos bendecidos con un hermoso hijo y seguiremos siendo los mejores padres posibles", expresaron al medio en medición a través de una declaración conjunta.

Gibson, de 69 años, y Ross, de 35, ya se habían separado silenciosamente hace alrededor de un año, pero mantuvieron el contacto como padres compartidos de su hijo Lars, de 8 años.

Según People, el actor y la guionista se conocieron a través de amigos en común en 2014 y rápidamente comenzaron a salir.

Para el año 2017 nació su hijo, días antes de que Gibson recibiera una nominación al Oscar como Mejor Director, por la cinta "Hasta el último hombre".

Cabe mencionar que Lars no es el único hijo del actor, pues además tiene ocho hijos mayores con otras exparejas.

La tragedia acompañó a Gibson y a Ross, pues en enero de 2025 perdieron su casa de Malibú en los incendios forestales de Los Ángeles.

Aunque el actor se encontraba trabajando fuera de la ciudad en ese momento, su familia y sus mascotas lograron ser evacuados sanos y salvos.

Foto de referencia (Canva)
Presos políticos

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Migración en Estados Unidos | Foto: EFE
Migración en Estados Unidos

“Los sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo”: experto sobre deportaciones masivas en EE.UU.

Foto de referencia
Sanciones

¿Qué significa que Estados Unidos haya impuesto sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela?

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Nicolás Maduro - Foto AFP/ Presos políticos - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

