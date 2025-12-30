"Es triste terminar este capítulo en nuestras vidas": Mel Gibson y su esposa anunciaron su separación tras 9 años juntos

El actor, director y productor de cine estadounidense Mel Gibson se separó de esposa Rosalind Ross tras 9 años, así confirmaron a la revista de entretenimiento People.

"Aunque es triste terminar este capítulo en nuestras vidas, somos bendecidos con un hermoso hijo y seguiremos siendo los mejores padres posibles", expresaron al medio en medición a través de una declaración conjunta.

VEA TAMBIÉN Mel Gibson afectado por el coronavirus o

Gibson, de 69 años, y Ross, de 35, ya se habían separado silenciosamente hace alrededor de un año, pero mantuvieron el contacto como padres compartidos de su hijo Lars, de 8 años.

Según People, el actor y la guionista se conocieron a través de amigos en común en 2014 y rápidamente comenzaron a salir.

Para el año 2017 nació su hijo, días antes de que Gibson recibiera una nominación al Oscar como Mejor Director, por la cinta "Hasta el último hombre".

Cabe mencionar que Lars no es el único hijo del actor, pues además tiene ocho hijos mayores con otras exparejas.

La tragedia acompañó a Gibson y a Ross, pues en enero de 2025 perdieron su casa de Malibú en los incendios forestales de Los Ángeles.

Aunque el actor se encontraba trabajando fuera de la ciudad en ese momento, su familia y sus mascotas lograron ser evacuados sanos y salvos.