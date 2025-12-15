Estas son las latinoamericanas incluidas en el ranking de Forbes de "las 100 mujeres más poderosas del mundo"

La revista Forbes público su tradicional ranking “Las 100 mujeres más poderosas del mundo”, una selección anual que reúne a las líderes con mayor influencia global en política, economía, tecnología, negocios, cultura y sociedad en general.

La lista se construye con cuatro características clave como dinero, presencia en medios, impacto y esferas de influencia a escala global. Dentro de este listado internacional, varias figuras destacan por representar a América Latina, ellas son:

1. Claudia Sheinbaum – Presidenta de México

La política y científica mexicana se posicionó en el puesto número cinco del ranking global, Su presencia en la lista responde a su rol como primera presidenta mujer en la historia de México. De acuerdo con Forbes “Sheinbaum hizo historia al ser elegida la primera presidenta mujer de México con una victoria aplastante en junio de 2024 (…) Nacida en una familia judía en Ciudad de México, Sheinbaum es también la primera presidenta judía de su país”.

Además de su posición como presidenta, también se destacan logros como la introducción del sistema de “telebús” que según el medio mejoró el desplazamiento por toda la Ciudad de México.

Su trayectoria política no es la única que resalta, en el campo científico, la presidenta se destaca con un doctorado en ingeniería científica y es una de las académicas “que comparten el Premio Nobel de la Paz 2007 por su participación en un panel de ciencia climática de las Naciones Unidas”.

2. Tarciana Paula Gomes Medeiros – Presidenta y CEO del Banco Brasil

Tarciana Paula Gomes Medeiros es la primera mujer en ocupar el papel como directora del banco más antiguo de Brasil, con 215 años de historia. Ocupa además la posición como el más grande de América Latina. Desde enero del 2023, Gomes es la líder del Banco de Brasil.

Su posición se ve destacada en el puesto número 18 en la lista Forbes, y su gestión ha sido reconocida por promover políticas de sostenibilidad y alianzas estratégicas con organismo internacionales para fomentar inversiones en energías renovables y proyectos de infraestructura ecológica en Brasil y la región.

3. Blanca Treviño – Cofundadora, presidenta y CEO de Softtek

Treviño se destaca en el puesto 86. La empresaria representa a México en el sector tecnológico global con la dirección ejecutiva y presidencia de Softtek, empresa de TI con sede en Monterrey, México, con 15.000 empleados repartidos en 30 oficinas globales.

Ha ayudado a su empresa a ser “pionero en el concepto de nearshoring, posicionando a México como una alternativa para las empresas estadounidenses que buscan servicios tecnológicos internacionales”.

De acuerdo con Forbes, en noviembre de este año Softtek “se convirtió en la primera empresa latinoamericana certificada bajo la norma ISO 42001, el primer estándar global para la gestión responsable de la IA”.