Jueves, 30 de octubre de 2025
El Rey Carlos III reveló cómo será conocido desde ahora el príncipe Andrés tras ser despojado de sus "títulos y honores"

octubre 30, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Rey Carlos III y el príncipe Andrés - EFE
El monarca británico aseguró que comenzó "un proceso formal" para despojar a su hermano de sus títulos nobiliarios.

A través de un comunicado, el Rey Carlos III aseguró que comenzó "un proceso formal" para despojar al príncipe Andrés de sus "títulos y honores" tras ser investigado por sus vínculos con el criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein, quien se quitó la vida en prisión en 2019 antes de llegar a ser juzgado.

En el documento, el monarca británico también reveló cómo será conocido su hermano luego de ser despojado de sus títulos nobiliarios, los cuales se le habían otorgado por ser parte de la familia real de Reino Unido.

"El príncipe Andrés será conocido a partir de ahora bajo el nombre de Andrew Mountbatten Windsor", precisó el comunicado del palacio de Buckingham.

Por otro lado, se conoció que Andrés, de 65 años, tendrá que abandonar su residencia real de Royal Lodge. "Se ha entregado una notificación formal para [que] renuncie al contrato, y se mudará a una vivienda privada alternativa", detalló la misma parte.

Andrés es el segundo hijo de la fallecida reina Isabel II, quien vive junto a su exesposa, Sarah Ferguson, en esa mansión de 30 habitaciones desde 2003.

Según la agencia Press-Association, ahora se trasladará a la finca de Sandringham Estate, en Norfolk, a unos 180 km al noreste de Londres.

El príncipe Andrés se enfrentó a una fuerte presión en los últimos meses para que abandonara Royal Lodge, que se encuentra en la propiedad real de Windsor.

La semana pasada, dicha presión incrementó tras la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, principal acusadora de Jeffrey Epstein, en donde relata cómo fue usada como esclava sexual por el financiero estadounidense.

Además, reveló que mantuvo relaciones en tres ocasiones con el príncipe Andrés.

