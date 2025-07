Estos son los juguetes más famosos de la historia, según la juguetería más antigua del mundo: hay varias sorpresas

Un ranking realizado por la famosa tienda británica Hamleys reveló cuáles son los juguetes más icónicos e importantes en toda la historia, con algunas sorpresas.

En el listado se destacan los ladrillos Lego, la muñeca Barbie y el cubo de Rubik entre los diez mejores juguetes de todos los tiempos.

El listado salió a la luz con motivo del 265º aniversario de la juguetería londinense, la más antigua del mundo, según el libro Guinness de los récords.

Hamleys pidió a sus clientes que ayudaran a elaborar una lista de los 100 productos que han marcado la historia y han trascendido generaciones.

Entre los 10 más populares se encuentran los Lego, un "fenómeno mundial, atemporal y creativo" que ha inspirado tanto películas como parques de atracciones desde 1958.

Asimismo, aparece la muñeca Barbie, "ícono de la cultura popular", vendida en más de mil millones de unidades en todo el mundo desde su lanzamiento en 1959.

En ese Top 10, también figura el cubo de Rubik, inventado en 1974 por el húngaro Erno Rubik, un rompecabezas que se ha vendido en más de 500 millones de unidades, un récord en su categoría.

Entre otros juguetes del Top 10 de Hamleys también se encuentran el Tamagotchi, la mascota virtual "símbolo de la obsesión de los años 90 por los juguetes electrónicos", la figura Action Man y los peluches Teletubbies.

Hamleys también rinde homenaje a los "clásicos eternos", que son los hula hoops, los trompos o y los juegos de canicas, que la tienda ha distribuido desde su apertura en 1760 y que continúan teniendo éxito hoy en día.

Otros juegos como Monopoly, Uno, cartas de Yu-Gi-Oh!, autos de HotWheels, la nintendo Wii y hasta el popular Slime hacen parte del listado de 100 artículos que cambiaron por completo la industria del entretenimiento.

Esta es la lista completa:

LEGO Classic Bricks – Ladrillos clásicos de LEGO

Monopoly – Monopolio

Beanie Babies – Beanie Babies (peluches coleccionables)

Polly Pocket – Polly Pocket

My Little Pony – Mi Pequeño Pony

Uno – Uno

Rubik’s Cube – Cubo de Rubik

Tamagotchi – Tamagotchi

Clackers – Clackers (juguete de bolas sonoras)

Trivial Pursuit – Trivial Pursuit

Slime – Slime (masa viscosa)

Scooter – Scooter (patinete)

Pogo stick – Pogo stick (saltador de resorte)

Ludo – Ludo (versión inglesa del parchís)

Subbuteo – Subbuteo

Transformers – Transformers

Teenage Mutant Ninja Turtles figures – Figuras de las Tortugas Ninja

Operation – Operando (juego de mesa)

Hungry Hippos – Hipopótamos Comilones

Hatchimals – Hatchimals

Bratz – Bratz

Care Bears – Ositos Cariñositos

Connect 4 – Conecta 4

Kaleidoscope – Caleidoscopio

Yo-Yo – Yo-Yó

Weebles – Weebles

Masters of the Universe figures – Figuras de Amos del Universo

Matchbox Cars – Carros Matchbox

Speak and Spell – Habla y Deletrea

LeapPad – LeapPad

Teletubby doll – Muñeco Teletubby

Thunderbirds Tracy Island playset – Set de juego Isla Tracy de los Thunderbirds

Power Ranger figures – Figuras de los Power Rangers

Pie Face – Pastelazo

Lite-Brite – Lite-Brite

Nerf Blasters – Lanzadores Nerf

Sylvanian Families – Familias Sylvanian

Battleship – Batalla Naval

Nintendo Game Boy – Nintendo Game Boy

Stretch Armstrong – Stretch Armstrong

Furby – Furby

Hot Wheels Cars – Carros Hot Wheels

Troll dolls – Muñecos Troll

Play-Doh – Plastilina Play-Doh

Pokémon Cards – Cartas de Pokémon

Slinky – Slinky (resorte mágico)

Cabbage Patch Kids – Muñecos Cabbage Patch

Mr. Potato Head – Sr. Cara de Papa

Tiny Tears doll – Muñeca Tiny Tears

Mouse Trap – Trampa para Ratones

Nintendo Wii – Nintendo Wii

View-Master – View-Master

Rock ‘Em Sock ‘Em Robot – Robots Boxeadores

LOL Surprise Dolls – Muñecas LOL Surprise

Pogs – Pogs

Fingerlings – Fingerlings

Barbie Doll – Muñeca Barbie

Simon – Simon (juego electrónico de memoria)

LEGO Harry Potter sets – Sets de LEGO Harry Potter

Etch A Sketch – Telesketch

Action Man – Action Man

Spirograph – Espirógrafo

Glo Worm – Gusano Luminoso

Nintendo Switch – Nintendo Switch

Hula Hoop – Hula Hoop (aro giratorio)

Super Soaker water pistol – Pistola de agua Super Soaker

Baby Alive doll – Muñeca Baby Alive

Tiddlywinks – Tiddlywinks (juego de fichas saltarinas)

Fisher-Price Telephone – Teléfono Fisher-Price

Space Hopper – Saltador Espacial

Plasticine – Plastilina

Meccano – Meccano

Marbles – Canicas

Tammy doll – Muñeca Tammy

Skittles – Bolos (de juguete)

K’nex – K’nex

Walkie Talkies – Walkie Talkies

Boggle – Boggle (juego de palabras)

Rubik’s Snake – Serpiente de Rubik

Playmobil – Playmobil

Jenga – Jenga

Hornby Trains – Trenes Hornby

Buckaroo – Buckaroo (juego de burro de carga)

Zapf Creation dolls – Muñecas Zapf Creation

Top Trumps – Top Trumps (juego de cartas comparativas)

Scalextric – Scalextric

Cluedo – Clue / Cluedo

Spinning top – Trompo

Fuzzy Felt – Fieltro Fuzzy Felt

Space Invaders – Space Invaders

Hamley Bear – Oso Hamley

Silly Putty – Masilla Silly Putty

Magic Markers felt tip pens – Marcadores Magic Markers

Tonka Trucks – Camiones Tonka

Sindy doll – Muñeca Sindy

Wooden London bus – Autobús londinense de madera

Rocking horse – Caballo balancín

Toy soldiers – Soldaditos de juguete

Snakes and Ladders – Serpientes y Escaleras

Boglins – Boglins (muñecos monstruosos de goma)