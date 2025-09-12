Estos son los nominados a las principales categorías de los premios Emmy que se entregarán este domingo en Los Ángeles

Este domingo 14 de septiembre se llevará a cabo la gala de la 77ª edición de los Premios Emmy, que destacan a lo mejor de la televisión. El evento se desarrollará en el Peacock Theatre en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN La transmisión de un impactante fenómeno espacial le mereció a la NASA dos nominaciones a los Premios Emmy o

La ceremonia será presentada por el comediante nominado al Grammy Nate Bargatze y transmitida por la cadena de televisión CBS, así como vía streaming por Paramount+ a las 8:00 PM ET / 5:00 PM PT.

La lista de nominados la encabeza la serie "Severance", de Apple TV+, con 27 candidaturas, seguido de "El Pingüino", de HBO|Max, con 24, mientras que "The Studio", también de Apple TV+, dominó el género de comedia con 23 nominaciones.

Por su parte, "Adolescencia", de la plataforma Netflix, se impuso en las categorías de miniserie con 13 nominaciones.

VEA TAMBIÉN La telenovela ‘Rigo’ fue nominada a los Premios Emmy Internacional y competirá contra una producción turca y dos españolas o

Según los organizadores del evento, los suscriptores del plan Paramount+ Premium podrán ver la transmisión en vivo a través de la señal en vivo de su afiliada local de CBS en el servicio. Mientras que los suscriptores de Paramount+ Essential no podrán ver la transmisión en vivo, pero sí podrán ver la opción al día siguiente de la emisión del especial.

Esta esta es la lista de los nominados en las principales categorías:

Mejor serie dramática

"Andor", Disney+

"El diplomático", Netflix

"El último de nosotros", HBO|Max

"Paraíso", Hulu

"El Pitt", HBO|Max

"Severance", Apple TV+

"Caballos lentos", Apple TV+

"El loto blanco", HBO|Max

Mejor comedia

"Primaria Abbott", ABC

"El oso", FX en Hulu

"Hacks", HBO|Max

"Nadie quiere esto", Netflix

"Solo asesinatos en el edificio", Hulu

"Encogiéndose", Apple TV+

"El estudio", Apple TV+

"Lo que hacemos en las sombras", FX en Hulu

Mejor miniserie

"Adolescencia", Netflix

"Black Mirror", Netflix

"Morir por sexo", FX en Hulu

"Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez", Netflix

"El Pingüino", HBO|Max

Mejor actor dramático

Sterling K. Brown, "Paraíso"

Gary Oldman, "Caballos lentos"

Pedro Pascal, "El último de nosotros"

Adam Scott, "Severance"

Noah Wyle, "El Pitt"

Mejor actriz dramática

Kathy Bates, "Matlock"

Sharon Horgan, "Malas hermanas"

Britt Lower, "Severance"

Bella Ramsey, "El último de nosotros"

Keri Russell, "La diplomática"

Mejor actor de comedia

Adam Brody, "Nadie quiere esto"

Seth Rogen, "El estudio"

Jason Segel, "Encogiéndose"

Martin Short, "Solo asesinatos en el edificio"

Jeremy Allen White, "El oso"

Mejor actriz de comedia

Uzo Aduba, "La Residencia"

Kristen Bell, "Nadie quiere esto"

Quinta Brunson, "Primaria Abbott"

Ayo Edebiri, "El oso"

Jean Smart, "Hacks"

Mejor actor de miniserie o película para televisión

Colin Farrell, "El Pingüino"

Stephen Graham, "Adolescencia"

Jake Gyllenhaal, "Presunto inocente"

Brian Tyree Henry, "Ladrón de Drogas"

Cooper Koch, "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez"

Mejor actriz de miniserie o película para televisión

Cate Blanchett, "Descargo de responsabilidad"

Meghann Fahy, "Sirenas"

Rashida Jones, "Black Mirror"

Cristin Milioti, "El Pingüino"

Michelle Williams, "Morir por sexo"

Mejor actor de reparto de serie dramática

Zach Cherry, "Severance"

Walton Gogginns, "El loto blanco"

Jason Isaacs, "El loto blanco"

Jamers Marsden, "Paraíso"

Sam Rockwell, "El loto blanco"

Tramell Tillman, "Separación"

John Turturro, "Separación"

Mejor actriz de reparto de serie dramática

Patricia Arquette, "Severance"

Carrie Coon, "El loto blanco"

Katherine LaNasa, "El Pitt"

Julianne Nicholson, "Paraíso"

Parker Posey, "El loto blanco"

Natasha Rothwell, "El loto blanco"

Aimee Lou Wood, "El loto blanco"

Mejor actor de reparto de comedia

Ike Barinholtz, "El estudio"

Colman Doming, "Las cuatro estaciones"

Harrison Ford, "Encogimiento"

Jeff Hiller, "Alguien en algún lugar"

Ebon Moss-Bachrach, "El oso"

Michael Urie, "Encogiéndose"

Bowen Yang, "Saturday Night Live"

Mejor actriz de reparto de comedia

Liza Colón Zayas, "El oso"

Hannah Einbinder, "Hacks"

Kathryn Hahn, "El estudio"

Janelle James, "Primaria Abbott"

Cahterine O'Hara, "El estudio"

Sheryl Lee Ralph, "Primaria Abbott"

Jessica Williams, "Encogiéndose"

Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión

Javier Bardem, "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez"

Bill Camp, "Presunto inocente"

Owen Cooper, "Adolescencia"

Rob Delaney, "Morir por sexo"

Peter Sarsgaard, "Presunto inocente"

Ashley Walters, "Adolescencia"

Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión

Erin Doherty, "Adolescencia"

Ruth Negga, "presunta inocente"

Deirdre O'Connell, "El Pingüino"

Chloe Sevigny, "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez"

Jenny Slate, "Morir por sexo"

Christine Tremarco, "Adolescencia"