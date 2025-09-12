NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Premios Emmy

Estos son los nominados a las principales categorías de los premios Emmy que se entregarán este domingo en Los Ángeles

septiembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Premios Emmy - AFP
Premios Emmy - AFP
La lista de nominados la encabeza la serie "Severance", de Apple TV+, con 27 candidaturas.

Este domingo 14 de septiembre se llevará a cabo la gala de la 77ª edición de los Premios Emmy, que destacan a lo mejor de la televisión. El evento se desarrollará en el Peacock Theatre en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

o

La ceremonia será presentada por el comediante nominado al Grammy Nate Bargatze y transmitida por la cadena de televisión CBS, así como vía streaming por Paramount+ a las 8:00 PM ET / 5:00 PM PT.

La lista de nominados la encabeza la serie "Severance", de Apple TV+, con 27 candidaturas, seguido de "El Pingüino", de HBO|Max, con 24, mientras que "The Studio", también de Apple TV+, dominó el género de comedia con 23 nominaciones.

Por su parte, "Adolescencia", de la plataforma Netflix, se impuso en las categorías de miniserie con 13 nominaciones.

o

Según los organizadores del evento, los suscriptores del plan Paramount+ Premium podrán ver la transmisión en vivo a través de la señal en vivo de su afiliada local de CBS en el servicio. Mientras que los suscriptores de Paramount+ Essential no podrán ver la transmisión en vivo, pero sí podrán ver la opción al día siguiente de la emisión del especial.

Esta esta es la lista de los nominados en las principales categorías:

Mejor serie dramática
"Andor", Disney+
"El diplomático", Netflix
"El último de nosotros", HBO|Max
"Paraíso", Hulu
"El Pitt", HBO|Max
"Severance", Apple TV+
"Caballos lentos", Apple TV+
"El loto blanco", HBO|Max

Mejor comedia
"Primaria Abbott", ABC
"El oso", FX en Hulu
"Hacks", HBO|Max
"Nadie quiere esto", Netflix
"Solo asesinatos en el edificio", Hulu
"Encogiéndose", Apple TV+
"El estudio", Apple TV+
"Lo que hacemos en las sombras", FX en Hulu

Mejor miniserie
"Adolescencia", Netflix
"Black Mirror", Netflix
"Morir por sexo", FX en Hulu
"Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez", Netflix
"El Pingüino", HBO|Max

Mejor actor dramático
Sterling K. Brown, "Paraíso"
Gary Oldman, "Caballos lentos"
Pedro Pascal, "El último de nosotros"
Adam Scott, "Severance"
Noah Wyle, "El Pitt"

Mejor actriz dramática
Kathy Bates, "Matlock"
Sharon Horgan, "Malas hermanas"
Britt Lower, "Severance"
Bella Ramsey, "El último de nosotros"
Keri Russell, "La diplomática"

Mejor actor de comedia
Adam Brody, "Nadie quiere esto"
Seth Rogen, "El estudio"
Jason Segel, "Encogiéndose"
Martin Short, "Solo asesinatos en el edificio"
Jeremy Allen White, "El oso"

Mejor actriz de comedia
Uzo Aduba, "La Residencia"
Kristen Bell, "Nadie quiere esto"
Quinta Brunson, "Primaria Abbott"
Ayo Edebiri, "El oso"
Jean Smart, "Hacks"

Mejor actor de miniserie o película para televisión
Colin Farrell, "El Pingüino"
Stephen Graham, "Adolescencia"
Jake Gyllenhaal, "Presunto inocente"
Brian Tyree Henry, "Ladrón de Drogas"
Cooper Koch, "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez"

Mejor actriz de miniserie o película para televisión
Cate Blanchett, "Descargo de responsabilidad"
Meghann Fahy, "Sirenas"
Rashida Jones, "Black Mirror"
Cristin Milioti, "El Pingüino"
Michelle Williams, "Morir por sexo"

Mejor actor de reparto de serie dramática

Zach Cherry, "Severance"
Walton Gogginns, "El loto blanco"
Jason Isaacs, "El loto blanco"
Jamers Marsden, "Paraíso"
Sam Rockwell, "El loto blanco"
Tramell Tillman, "Separación"
John Turturro, "Separación"

Mejor actriz de reparto de serie dramática
Patricia Arquette, "Severance"
Carrie Coon, "El loto blanco"
Katherine LaNasa, "El Pitt"
Julianne Nicholson, "Paraíso"
Parker Posey, "El loto blanco"
Natasha Rothwell, "El loto blanco"
Aimee Lou Wood, "El loto blanco"

Mejor actor de reparto de comedia
Ike Barinholtz, "El estudio"
Colman Doming, "Las cuatro estaciones"
Harrison Ford, "Encogimiento"
Jeff Hiller, "Alguien en algún lugar"
Ebon Moss-Bachrach, "El oso"
Michael Urie, "Encogiéndose"
Bowen Yang, "Saturday Night Live"

Mejor actriz de reparto de comedia
Liza Colón Zayas, "El oso"
Hannah Einbinder, "Hacks"
Kathryn Hahn, "El estudio"
Janelle James, "Primaria Abbott"
Cahterine O'Hara, "El estudio"
Sheryl Lee Ralph, "Primaria Abbott"
Jessica Williams, "Encogiéndose"

Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión
Javier Bardem, "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez"
Bill Camp, "Presunto inocente"
Owen Cooper, "Adolescencia"
Rob Delaney, "Morir por sexo"
Peter Sarsgaard, "Presunto inocente"
Ashley Walters, "Adolescencia"

Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión
Erin Doherty, "Adolescencia"
Ruth Negga, "presunta inocente"
Deirdre O'Connell, "El Pingüino"
Chloe Sevigny, "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez"
Jenny Slate, "Morir por sexo"
Christine Tremarco, "Adolescencia"

Temas relacionados:

Premios Emmy

Televisión

Producción

Celebridades

Premios

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El dramático testimonio de Brandon Russon, un joven que estaba a solo cinco metros de la tarima donde Charlie Kirk fue baleado y asesinado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Estamos ante un nuevo punto de quiebre entre el gobierno francés y la ciudadanía?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Sede del Parlamento Europeo y Nicolas Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

"El Cartel de los Soles está haciendo un daño absolutamente enorme a Colombia": eurodiputados analizan impacto de resolución del Parlamento Europeo

José Ramón Bauzá, exdiputado del Parlamento Europeo | Foto: AFP
Parlamento europeo

"Lo que más le duele a un dictador es que le toquen el bolsillo": exdiputado del Parlamento Europeo sobre la importancia de la resolución aprobada contra Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Utilizan el argumento de que si Maduro se va después Venezuela va a ser caótica, es perverso": Alejandro Hernández sobre relato que el régimen quiere imponer sobre su eventual caída

Ataque a las Torres Gemelas - Foto EFE
Torres Gemelas

"Lo más horrible eran los gritos de las personas que quedaron atrapadas en los ascensores": sobreviviente a ataque a las Torres Gemelas

Fotos: AFP
Charlie Kirk

FBI revela fotografía del sospechoso del asesinato de Charlie Kirk y pide ayuda a la ciudadanía para identificarlo

Más de Entretenimiento

Ver más
NASA ahora en Netflix | Foto EFE
Nasa

Netflix transmitirá misiones de la NASA en vivo y sin costo extra: así podrá ver el espacio desde su pantalla

El elenco de 'Superman' en el estreno de la película en el Teatro Chino-Foto: AFP
Superman

Es oficial: anuncian la segunda parte de 'Superman' y ya tiene fecha mundial de estreno

Beéle | Foto: EFE
Beéle

El cantante Beéle fue reconocido como “víctima de violencia intrafamiliar”: la justicia responsabilizó a su exesposa

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Novak Djokovic | Foto: EFE
Novak Djokovic

Novak Djokovic reveló el efecto colateral que tuvo haber pasado a cuartos de final del US Open: “sabíamos que esto podía pasar”

Bernie Moreno, senador de EE. UU. (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

"El reino de terror de Maduro en Venezuela ya está para acabar, no finaliza el año": Bernie Moreno, senador estadounidense nacido en Bogotá

Juez de línea - Foto de referencia Canva
Árbitros

"Es un fútbol amateur": garrafal error arbitral desata duras críticas en la liga colombiana

Gustavo Petro, presidente de Colombia / Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano - Fotos: EFE
Gustavo Petro

Sectores rechazan la polémica alianza entre el Gobierno Petro y el régimen de Maduro: "Nadie entiende que el presidente de Colombia esté apoyando a un narcotraficante como Maduro"

Foto Fiscalía General de la Nación/ Cuadro con foto de Miguel Uribe - Foto EFE
Atentado a Miguel Uribe Turbay

Séptimo presunto implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay fue capturado por el CTI y la Policía Nacional

Perkins Rocha, abogado retenido por el régimen de Nicolás Maduro - Foto: EFE
Perkins Rocha

"Por defender la justicia está secuestrado por el régimen de Maduro": Xiomara Sierra, dirigente del partido Vente Venezuela, exige la libertad de Perkins Rocha

NASA ahora en Netflix | Foto EFE
Nasa

Netflix transmitirá misiones de la NASA en vivo y sin costo extra: así podrá ver el espacio desde su pantalla

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal