Falleció a los 84 años Gustavo Angarita, considerado uno de los actores más importantes en la historia de Colombia
El actor colombiano Gustavo Angarita falleció a sus 84 años, según las primeras informaciones, debido a un cáncer que lo aquejaba. La muerte fue confirmada, entre otros, por su sobrina Sandra Eichler.
“Hoy me despido de mi tío, de un gran actor colombiano, escultor del alma y de la materia, y un hombre que vivió la vida bajo sus propios parámetros, con la libertad de quien jamás se traiciona. Gracias por tu vida, por tu arte, por abrir caminos y enseñarnos que ser auténtico es la forma más bella de existir”, indicó en su red social de Instagram.
Afirmó además que el legado de Angarita quedará “en la memoria del arte colombiano y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte”.
Angarita es recordado por su participación en importantes películas como ‘La pena máxima’ y telenovelas como ‘En los tacones de Eva’ y la ‘Ley del corazón’.
Angarita, en su destacada carrera, recibió dos premios incluidos India Catalina.