Falleció a los 84 años Gustavo Angarita, considerado uno de los actores más importantes en la historia de Colombia

El actor colombiano Gustavo Angarita falleció a sus 84 años, según las primeras informaciones, debido a un cáncer que lo aquejaba. La muerte fue confirmada, entre otros, por su sobrina Sandra Eichler.

“Hoy me despido de mi tío, de un gran actor colombiano, escultor del alma y de la materia, y un hombre que vivió la vida bajo sus propios parámetros, con la libertad de quien jamás se traiciona. Gracias por tu vida, por tu arte, por abrir caminos y enseñarnos que ser auténtico es la forma más bella de existir”, indicó en su red social de Instagram.

VEA TAMBIÉN Luto en el rock: murió a los 74 años Ace Frehley, el legendario guitarrista del grupo Kiss o

Afirmó además que el legado de Angarita quedará “en la memoria del arte colombiano y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de amarte”.

Angarita es recordado por su participación en importantes películas como ‘La pena máxima’ y telenovelas como ‘En los tacones de Eva’ y la ‘Ley del corazón’.

Angarita, en su destacada carrera, recibió dos premios incluidos India Catalina.